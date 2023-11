El presidente en Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), Abelardo Casares Add, manifestó que la iniciativa para reducir la jornada laboral a 40 horas semanales, que está en manos de la Cámara de Diputados, debería ser reconsiderada “en términos de los tiempos y su aplicación”.

El dirigente puntualizó que el sector privado no está en contra de las medidas que benefician al trabajador y sus familias, pero consideró que no es el momento de agregar un factor de presión más a las empresas, que han sido sometidas a cambios bruscos en los últimos cinco años.

“Creo que antes de iniciativas de este tipo se debió presentar una que establezca una política industrial de largo plazo”, apuntó.

Recalcó que es indispensable tener una política industrial de largo plazo, que trascienda a las administraciones gubernamentales, porque solo así se podrá consolidar la industria en todo el país, en medio de un entorno internacional cambiante en el que solo sobreviven los que mejor se preparan.

El arquitecto Casares Add coincidió con los puntos de vista de otras cámaras de la iniciativa privada que sostienen que no es momento de aprobar una reducción a la jornada laboral.

Deseable coordinación

“En Canacintra siempre apoyaremos toda acción que venga de las autoridades con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de nuestros equipos de trabajo, pero estas medidas se deben tomar siempre en coordinación con los empresarios”, enfatizó.

“Creo que en gran medida el rechazo (a la propuesta) no es porque nos estén tratando de imponer algo, ya que a fin de cuentas debemos entender todos que es un bien para nuestra gente. Si un trabajador va a laborar un día menos, ¡qué bueno! Vamos a construir un mejor tejido social al estar más presente el padre o la madre con sus hijos. Está bien, eso es entendible y todos lo podemos incluir en nuestros proyectos de largo plazo, pero si se viene con el entusiasmo de un legislador que saca de pronto una propuesta así, pues es algo que a todos nos alcanza descolocados, con los dedos en la puerta”.

Reglas claras y certeza

A continuación señaló:

Construir una industria es un proceso de años, no de meses. Las apuestas de los empresarios se basan en las condiciones económicas, las reglas claras y la certeza legal que exista en el lugar donde decidan invertir.

Venimos de un período de muchos cambios bruscos para las empresas, y no solo en el ámbito laboral sino que desde hace cinco años se sienten con los incrementos del salario mínimo, que pasó de $88.07 en 2018 a los $207 actuales —135 por ciento más—; la aprobación del aumento a las pensiones (de 5 a 13%, aunque gradual en 10 años); la aplicación de nuevas normas oficiales (NOM) y cambios radicales en otras; la obligatoriedad del Carta Porte y sus problemas operativos y las políticas del nuevo etiquetado en los productos, entre otras modificaciones.

No más sobresaltos

Todo esto han sido modificaciones con carga a las empresas, que quedan en una situación delicada y vulnerable ante más cambios abruptos.

La industria no puede tener sobresaltos continuos con cambios a las reglas, como ha ocurrido en los últimos años. Como industriales, haremos todo lo posible por ir brincando las piedras que aparecen en el camino, pero entre más piedras aparezcan, más probable es que vayamos tropezando.

El presidente de Canacintra reiteró que las modificaciones a las reglas laborales en México en los últimos años no han sido menores, de tal forma que agregar una más, y de último momento, aumentaría los costos de operación.

“Reducir la jornada laboral es algo que puede afectar de manera severa a las pequeñas y medianas empresas del país, que son las que ofrecen plazas laborales a más del 70 por ciento de la población”, añadió.

“Es necesario que este cambio se vaya dando a lo largo del tiempo, para que juntos —capital humano, gobiernos y empresas— fijemos una meta alcanzable por todos los participantes y razonable para las capacidades reales de la industria mexicana”.

No rechazo emocional

Más adelante, el líder de los industriales yucatecos agregó que la propuesta de reducción a la jornada laboral hubiera caído “más blandito” a las empresas si no se hubieran aplicado antes tantos cambios bruscos.

“Con una piel sensible, ante tantas modificaciones, hay oposición a esa propuesta”, prosiguió. “Pudiera parecer una oposición emocional, por llamarle de alguna forma, pero no es así. Es más bien una reacción como resultado de la suma de todas las medidas que se han adoptado”.

“Además, lo fundamental es que no se perciben esas modificaciones como una política de largo plazo. Si no hacemos empresas sanas y fuertes, con visión de futuro, no tendremos empresas que salgan a conquistar el mundo porque pasarán el tiempo tratando de salir a flote, y vemos que los países que están saliendo adelante son los que tienen políticas a largo plazo”.

El arquitecto Casares insistió en que una política que apunte al futuro permitirá a las empresas crecer, ganar mercados y ser competitivas a nivel mundial. Hoy, en cambio, hay ramas golpeadas por una u otra cosa, desde la inflación hasta temas fiscales.— ÁNGEL NOH ESTRADA

