Aspectos de la rueda de prensa organizada por un grupo de personas que se dijeron fundadores del partido Morena en Yucatán Credit: Ramón Celis Perera

MÉRIDA, Yucatán.— Un grupo de personas que se dijeron fundadores del partido Morena en Yucatán hicieron un pronunciamiento público, dirigido a la cúpula morenista en Yucatán, para invitarlos a la reflexión respecto a las decisiones que se han tomado en las últimas semanas y las que se tomaran en el futuro inmediato.

“Hoy la opinión pública y la sociedad en general ve con incredulidad la incorporación a Morena de personajes que hace un mes, o un año estaban en contra de las reformas que postulaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, que hace un mes o un año se burlaban de la militancia morenista, señalándonos despectivamente como Chairos”, dijo Alberto Nolasco ex vocero de la dirigencia estatal de Morena en la entidad, al dar lectura al

pronunciamiento público.

“Queremos ser muy claros, no se confundan MORENA es plural e incluyente y desde siempre han sido bienvenidas quienes vienen a aportar trabajo y compromiso, pero hay aquellos que se incorporan solo para buscar candidaturas y puestos públicos para prolongar su carrera política ya agotada en sus partidos de origen, colocando además a toda su gente con ideales ajenos a Morena”, agregó.

El exvocero manifestó que, son muchos esos “Chapulines” por los cuales han hecho a un lado a los compañeros morenistas que se han roto el alma y el corazón construyendo el cambio.

Abierta la convocatora de registro para aspirantes

Señala el pronunciamiento, que desde ayer en Yucatán y en todo el país se abrió la convocatoria de registro para aspirantes a alcaldías, diputaciones federales y locales; “muchos morenistas, cientos de ellos participan porque tienen la ilusión de que realmente se les tomará en cuenta, militantes que han tomado los cursos de formación política (requisito indispensable para la inscripción) y lo hacen por convicción y porque aspiran, como es su derecho político, a una candidatura”.

La conferencia de prensa en la que se dio a conocer este pronunciamiento la

encabezaron además del exvocero, Miguel Candila, ex diputado local y ex

consejero; Mariana Jiménez, ex consejera; Héctor Aguilar Pantoja, Wilbert

Novelo, ex candidato de Muna; Emiliana Canul, Mónica Gómez, Jorge Beltrán,

José Aarón, de Caucel; José Chan Chan, fundador; y otros y otras que han

ocupado algún cargo o fueron candidatos de Morena en la localidad.

