El presidente local de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), Raúl Monforte González, ofreció ayer una plática motivacional a estudiantes y directores de facultades y rectoría de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), en la cual destacó el liderazgo, emprendimiento y construcción de un futuro de vida con la cultura de la calidad.

Como anfitrión del primer Congreso de Empleabilidad y 18a. Feria de la Bolsa de Trabajo de la Uady, Monforte González dijo que un joven que adopta un liderazgo sano es arrollador, pero debe ejercerlo con los pies bien puestos sobre la tierra para que sea justo, congruente, que propicie el trabajo en equipo, que escuche la diversidad de opiniones y practique la cultura de la calidad; es decir, que realice bien cualquier actividad a la primera.

En su charla “La ingeniería y los desafíos para ejercerla como líder en un mundo moderno y muy competido”, el líder de la CMIC señaló que el profesional recién egresado tiene que recurrir a la orientación y reflexión para que reciba los mejores consejos y disminuya la angustia por el primer trabajo.

Además, dijo, hay que tener una inspiración que ayude a la materialización de los sueños.

Si no está convencido de alguna actividad, es mejor que no se dedique a ello porque sufrirá una frustración, indicó.

“No existe un trabajo perfecto, pero sí muchos que se pueden asemejar: analicen sus gustos, sus intereses, sus aptitudes, que se conozcan a sí mismos para que materialicen sus anhelos y sueños”, recomendó en su charla en el salón de la CMIC que fue la sede del congreso de empleabilidad.

“En algunas familias se da que si el papá es doctor, la hija o el hijo tiene que ser doctor y de la misma especialidad. Si no te gusta esa profesión, no tiene por qué serlo. Si es una herencia natural sería fantástico, siempre que no sea imposición”.

“Un trabajo te hace sentir feliz después de realizarlo, te hace estar de buen ánimo, no para que llegues triste o molesto a la casa porque realizas una actividad que no te gusta”, comentó.

“Algo muy importante en toda esta actividad profesional, que iniciarán cuanto tengan un primer empleo, es asumir un liderazgo. No me gustan mucho esos libros de autoayuda que sólo enaltecen, a muchos los motiva, pero hay un escritor, Robin Sharma, autor del libro ‘El líder que no tenía cargo’ que me gusta, se los recomiendo”.

“A veces se cree que el líder es el dueño de la empresa o el ejecutivo de mayor nivel, pero en cualquier puesto se puede ser un líder sin tener un cargo de liderazgo. El líder tiene que inspirar confianza. Si no se confía en el líder es imposible lograr objetivos”.

“Es necesaria la confianza para que sus seguidores lo apoyen y se entreguen al líder y den resultados. El líder tiene que ser emprendedor, hablamos de mercado laboral, pero pueden descubrir su vocación de ser empresarios. Siendo ejecutivos de alguna empresa pueden ser emprendedores dentro de ella misma. Ser emprendedor es el que piensa en grande y siempre está generando cambios”.

“El líder es justo porque da a cada quien lo que merece, conoce las fortalezas y debilidades y los usa para alcanzar los objetivos que se proponen, usa la verdad y la razón por encima de intereses particulares y tiene que tener mente abierta para que sea capaz de coordinar el trabajo en equipo”.

“El líder es visionario, ve el futuro con mucha más claridad, sabe a dónde quiere llegar y le comunica esa visión a los demás, lo hace de manera clara y contundente, sabe expresa ese objetivo futuro”, prosiguió. “Lanza retos y desafíos y convence a los demás para lograr sus objetivos. En el ejercicio del liderazgo nos topamos con obstáculos y los vence”.

Luego recomendó que sean profesionistas responsables de lo que hacen, que se capaciten en la formación de líderes sanos, busquen su superación, participen en la vida pública, sean propositivos, cultiven el trabajo en equipo y siempre ejerzan la cultura de la calidad. Inviertan, conozcan, practiquen y adopten las tecnologías avanzadas.— Joaquín Chan Caamal

También advirtió de la cultura anti líder que está presente en el mundo y hay que tenerla en cuenta porque muchas veces dificulta el desarrollo del líder.

“Los retos exigen esfuerzo, pero a veces prevalecen la comodidad, el placer, el hedonismo. Hay gente que se presenta como líder cuando no lo es, como el caso de los artistas cantantes que no practican valores, pero ejercen una influencia muy grande entre la juventud, que lo siguen con estas malas imágenes de lo que debe ser un buen y verdadero líder aun deteriore la figura del líder”.

Como conclusión de su ponencia, Monforte González señaló que si se proponen ser líderes con las cualidades ya descritas contribuirán a la revalorización de la buena imagen del líder.

Trabajar con liderazgo sano propicia el desarrollo sostenible todos los días desde su empleo en alguna empresa. No hay alguna receta ni fórmula para el éxito laboral, si acaso, hay pistas y señales. Lo importante es que cada quien tiene que construir su propio destino y futuro de vida.