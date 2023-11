MÉRIDA.- Un motociclista agredió e insultó a un trabajador de Grupo Megamedia porque presuntamente este le cerró el paso en el centro de Mérida, tras lo cual fue remitido a la base de la Policía Municipal de Mérida.

El presunto agresor habría “retado” a la víctima de agresión física a denunciarlo afirmando que nadie, ni siquiera la policía le haría caso.

Incluso le gritaba donde podría encontrarlo al parecer, se trata de un repartidor de plataforma de una cafetería ubicada a un costado del Teatro Armando Manzanero

Motociclista agrede a colaborador de Grupo Megamedia

Un incidente se registró a las 12:15 horas sobre la calle 62 con 53, donde calles antes en un semáforo en rojo el motociclista rebaso por el costado derecho a un vehículo que hacía su alto en el carril derecho.

Sin embargo, casi llegando a la esquina el motociclista intento pasar entre el vehículo que conducía el agredido y una segunda motocicleta que, sobre el paso peatonal y pegado a la acera, esperaba el cambio del semáforo.

Cuando el semáforo cambio a verde el conductor avanzó sobre su carril pero el motociclista se percató que no podría seguir de frente porque la otro moto que le antecedía no se movió, fue entonces que trató de ganarle el paso al automóvil pero no lo logró.

Una calle después el sujeto dio alcance al guiador, le cerró el paso y procedió a insultar al conductor desde su motocicleta pero después se bajó de este para continuar la agresión verbal.

Motociclista agrede a colaborador de Grupo Megamedia

El agresor se dirigió a la puerta del vehículo y dirigió varios insultos e incluso llamó “viejo decrépito” al guiador, pero al ver que este no respondía a la agresión, le propinó una bofetada en la mejilla izquierda.

Esto causó que el afectado tome su teléfono celular para fotografiar a su agresor y la matrícula de su motocicleta.

Motociclista agrede a colaborador de Grupo Megamedia

“¿Que vas a hacer?, ¿Vas a llamar a la policía?, ¿Nadie te va a hacer caso anciano?, yo trabajo en una cafetería (dio el nombre) ahí voy a estar”, gritó abordó de su motocicleta y efectivamente, se detuvo dónde dijo que presuntamente trabaja.

Aunque ya habría estado en su lugar de trabajo, al pasar el conductor siguió profiriendo insultos y retándolo.

Detienen a motociclista por agresión en el centro

El agredido llegó frente al Palacio Municipal para pedir el apoyo de agentes de la Policía Municipal de Mérida.

Tras escuchar su versión de los hechos se trasladaron hasta el lugar para la detención del motociclista quien, ante la autoridad, aseguró “no haber tocado en ningún momento al conductor”.

El agredido llenó una forma de hechos para dejar constancia de lo sucedido y proceder con la detención del sujeto para una sanción administrativa y ser liberado al cabo de un tiempo.

Comentó que fue el hecho de que el agresor le propinara una bofetada lo que lo movió a denunciarlo y lamentó que este individuo tenga una perspectiva poco empática hacia los adultos mayores, situación que podría clasificarse como discriminatoria y un abuso.

Te puede interesar: Agreden con machete a niño en Espita; lo trasladan grave a Mérida