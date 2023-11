Hasta el momento la carrera por las elecciones de 2024 es como una competencia de coches, donde lo que cambia es la habilidad del “piloto” para llevarlo al triunfo, afirmó el académico y analista político Leo Zuckermann en la Cumbre Empresarial de Líderes del Comercio, los Servicios y el Turismo, realizada en el Centro Internacional de Congresos de Mérida.

“La coalición Morena-PT-PVEM es un auto potente de Fórmula 1, pero no basta tener un auto de esta potencia sino la habilidad del piloto para ganar. Y en este caso la doctora Claudia Sheinbaum sólo tiene el apoyo del presidente (Andrés Manuel) López Obrador con sus programas sociales multimillonarios y las críticas constantes a la oposición para aplacarla, pero tiene cero carisma y no tiene el bastón de mando”, añadió.

¿Por qué podría ganar Xóchitl Gálvez la carrera?

“La precandidata de la oposición Xóchitl Gálvez tiene un coche Maverick viejo, con un motor potente que puede ganar la competencia porque su piloto tiene carisma, una biografía de éxito desde abajo, conecta con la gente con facilidad por su simpatía, pero le falta un buen equipo profesional que le organice una estructura ganadora”.

“Y el tercer contendiente, Samuel García, va en un ‘smartcito’ tan pequeño que no tiene posibilidades de triunfo sino más bien es parte de una estrategia de AMLO para quitarle votos a la oposición”, añadió el reconocido analista en su conferencia magistral “Perspectivas electorales para México en 2024”, realizada anteayer jueves 23.

Afirmó que por esa razón Morena y López Obrador seguramente apoyarán de alguna manera a Samuel García para que eleve su votación en Movimiento Ciudadano. “Sin embargo, es un político frívolo, un ‘fifi’ que quiere ser presidente de México”.

Encuestas de la elección presidencial aún pueden cambiar

En cuanto al panorama político electoral, Zuckermann admitió que las encuestas revelan en estos momentos una cómoda ventaja de la candidata de la coalición Morena-PT-PVEM, Claudia Sheinbaum, que la perfilan como potencial ganadora de la elección presidencial, pero aclaró que falta mucho tiempo y las cosas pueden cambiar.

Aclaró que la importancia de la elección del 2 de junio de 2024 no es la Presidencia de la República, sino la de diputados federales y senadores porque la intención de Morena y del presidente es tener el control total de los poderes Ejecutivo y Legislativo.

Así, ya con mayoría absoluta, podría reformar el Poder Judicial de la Federación y desaparecer a las instituciones autónomas como el INE, añadió.

Decir que Claudia Sheinbaum está arrasando es estrategia de la 4T

Por ello, pidió a los mexicanos que no caigan en el desánimo para salir a votar por el simple hecho de que Morena, sus aliados y el gobierno federal digan que “este arroz ya se coció”, que ya ganó Claudia Sheinbaum y que la elección es mero trámite.

Destacó que es una estrategia política que la 4T usó en el Estado de México y le dio resultados porque ganó su candidata Delfina Gómez, ya que la ciudadanía no salió a votar pensando que no tenía caso por la enorme ventaja de la morenista, que no era cierta.

“Quieren desmotivar y desactivar el ánimo del voto a favor de la oposición”, alertó.

“Todavía puede ganar el Maverick si la gente sale a votar libremente. Insisto, una cosa es la probabilidad y otra es lo que puede pasar”

“Generalmente el panorama electoral se confirma dos meses antes del día de la votación, por lo tanto en este momento no se puede decir que Claudia Sheinbuam ya ganó”.

Morena “la tiene difícil” en Yucatán y Guanajuato

El conferenciante consideró que Morena y la 4T quieren extender su hegemonía política en todo el territorio nacional y sólo en dos estados la tienen difícil: Yucatán y Guanajuato.

Advirtió que si Morena y la 4T ganan la mayoría absoluta de las cámaras de diputados y senadores concretarán su plan de modificar la Constitución federal para tener control absoluto, lo que no es bueno para la democracia mexicana ni para la sociedad.

El tema de la inseguridad acaparó la atención de los empresarios del país que llenaron el salón principal del CIC porque en el sexenio de López Obrador “están hechas un desastre algunas ciudades” por la inseguridad.

La fórmula que implementó el gobierno de la 4T con la Guardia Nacional fracasó porque ante los ojos de la sociedad hay actividades delictivas como el huachicoleo en la carretera México-Querétaro y el crimen organizado tiene bajo su mando a 175,000 personas que cometen delitos como el tráfico de drogas, extorsiones, secuestros y robos, entre otros, señaló el analista.

Nutridos aplausos al hablar de la Policía en Yucatán

En este capítulo, Zuckermann puso de ejemplo a las policías estatales de Yucatán, Coahuila y Ciudad de México, pero al mencionar la yucateca recibió nutridos aplausos porque no solo mantiene un nivel muy bajo de inseguridad sino que apenas registra 2 homicidios dolosos entre 100,000 habitantes, un estándar que lo iguala a Finlandia en materia de paz social.

“Son dos grandes retos que tendrá la próxima presidenta de la República, aprovechar al máximo el nearshoring construyendo la infraestructura que requieren estas inversiones extranjeras y resolver el grave problema de la inseguridad”, indicó.

“Cuando se pregunta a los mexicanos cuál es el principal problema del país, el 67% dicen que es la inseguridad”.

“Tienen razón, tenemos un gran problema que ni el presidente Felipe Calderón ni Peña Nieto ni López Obrador solucionaron”.

“Les doy dos datos para que tengan idea de la gravedad del problema de la inseguridad en el país: de las 10 ciudades más violentas del mundo, 9 están en México“.

“La ciudad más violenta del mundo es Colima, hay más probabilidades que una persona muera asesinado en este estado, a que muera alguien en la guerra de Ucrania”.

“Acapulco estaba en la posición número 10 como ciudad violenta, ahora que les cayó el huracán, es un desastre, y esto ocurre en varias ciudades del país”.

Fallida “solución” de recientes gobiernos a la inseguridad

Leo Zuckermann dijo que el crimen organizado es el quinto empleador en México porque tiene contratado a 175 mil empleados.

“Este número de criminales es mayor que el personal que tienen empresas como Oxxo, Bimbo, Copel, Grupo Salinas, entre otras cadenas comerciales grandes. Sólo el Cartel Jalisco Nueva Generación tiene el 18% y el de Sinaloa el 9%”.

“La solución que propuso el presidente López Obrador es la misma que tuvo Peña Nieto y Calderón: que lo arreglen los militares”.

“Creyeron que con meter al Ejército y la Marina pondrían orden. Pero ahora bajo la fórmula de la Guardia Nacional, donde el 77% de los guardias nacionales son marinos y soldados vestidos de guardia nacional, a todas luces ha fracasado. No ha funcionado

“Siempre cuento en mis conferencias algo que me parece increíble. Voy seguido por carretera a Querétaro y esta vía de Ciudad de México a Querétaro está como nunca llena de huachicoleros“.

Delito a la vista de la Guardia Nacional

“Venden gasolina robada y es que está la Guardia Nacional patrullando. Están viendo que venden gasolina robada y no hacen nada”.

“No ha funcionado ni va a funcionar el mantener a los militares en las labores de seguridad pública”, sentenció.

“Ahora les pregunto ¿hay solución a este tema de la inseguridad? Claro que sí. Y déjenme decirles por qué”.

“El año pasado en México hubo 28 homicidios dolosos en promedio por cada 100 mil habitantes. El estado más violento fue Zacatecas con 109, Baja California con 86 y Colima con 82. Un desastre, un tiradero de cadáveres, pero vean a Aguascalientes que tuvo 7 homicidios dolosos, Coahuila con 5 y Yucatán con 2″.

Aplausos ante la seguridad en Mérida y Yucatán

“Estos 2 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes es el equivalente al que tiene Finlandia (enseguida surgieron los aplausos). Vivir en Mérida es tan pacífico como vivir en Helsinki (capital finlandesa)”.

“Me decían en el aeropuerto que ya no lo diga porque se están llenando las ciudades yucatecas de gente que quiere venir a vivir en Yucatán”

“Explíquenme esta diferencia. ¿Cómo es posible que tengamos la ciudad más violenta del mundo, que es Colima, y que tengamos la ciudad más pacífica del mundo, que es Mérida (nuevamente hubo aplausos masivos)?”, recalcó.

“¿Cuál es la diferencia? (enseguida surgieron voces de que no lo gobierna Morena). Las respuestas a la inseguridad son las policías estatales serias y profesionales”, enfatizó.