CIUDAD DE MÉXICO.- Familiares directos del presidente Andrés Manuel López Obrador y Hugo López-Gatell, ex subsecretario de Salud, un constante participante en la mañanera durante la pandemia de Covid-19, buscarán una curul en el Senado en las elecciones de 2024.

Al respecto, en la conferencia mañanera, AMLO aseguró que “no respalda” la intención de sus parientes por llegar a la Cámara Alta, pero tampoco dejó claro si se configura nepotismo.

“Eso hay que verlo con la ley, cuándo se da el caso de nepotismo, en qué condiciones, está establecido legalmente, si hay una relación directa pues entonces sí hay nepotismo”, indicó.

El presidente se refirió así a las intenciones de su hermano José Ramiro López Obrador y de su prima Manuela Obrador de buscar una candidatura de Morena, partido fundado por AMLO, para las elecciones de 2024, cuando se renovará el Congreso y el Senado, además de la Presidencia.

José Ramiro López Obrador busca curul en el Senado

El miércoles pasado se observó en Tabasco a José Ramiro López Obrador acompañando a la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum.

Ahí lo presentaron como integrante del Consejo Nacional de Morena, pero decenas de militantes y simpatizantes lo recibieron al grito de: “¡Senador, senador!”.

El también exalcalde de Macuspana confirmó en días pasados que busca un escaño en la Cámara Alta y se anotó en el proceso interno de Morena.

Manuela Obrador ahora busca llegar al Senado

Por su parte, la diputada federal Manuela Obrador, prima del presidente, fue vista en Palenque, Chiapas, acompañando a Claudia Sheinbaum.

"Ramiro López Obrador, hermano del Presidente de la República; Manuela Obrador, prima del Jefe del Ejecutivo federal, y Hugo López-Gatell, exsubsecretario de Salud, son algunos de los incondicionales que figuran para ocupar una curul en el Senador en 2024"@El_Universal_Mx pic.twitter.com/VggC1R87q9 — Alonso Castillo Cuevas (@acastilloDC) November 24, 2023

La legisladora por Morena informó que buscará ser senadora luego de que en días pasados el presidente López Obrador se manifestó en contra de que participara por la gubernatura de Chiapas.

López-Gatell también quiere ser funcionario público por Morena

En el mismo sentido, el ex subsecretario de Salud López-Gatell se dijo dispuesto a contender por el Senado, la Cámara de Diputados o cualquier lugar donde pueda contribuir con la Cuarta Transformación.

Entrevistado en la Cámara de Diputados, López-Gatell, quien perdió la contienda interna para la candidatura por el gobierno de Ciudad de México, aseguró que su intención de integrarse a la “política no responde a intereses personales”.

“Desde cualquier lugar que haya posibilidad y sobre todo necesidad, yo estaría participando en la transformación, esa es una convicción profunda que tiene que ver con mi postura política y mi posición ideológica en favor de la gente y en favor del respeto de los derechos públicos, y eso lo haré desde cualquier espacio”, declaró.

Ignacio Mier, incondicional de AMLO, también busca el Senado

Otro incondicional de López Obrador que buscará un escaño en la Cámara Alta es el coordinador de los legisladores de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velazco.

Mier, quien perdió la contienda interna por la candidatura al gobierno de Puebla, dijo que está dispuesto a encabezar la primera fórmula para el Senado.

“Lo hago porque tengo principios y valores, soy fundador de este movimiento, no soy un aventurero de la política ni un vulgar ambicioso”, afirmó.

“Para mí la actuación social y política que nos sustenta es que nos organizamos para ganar todo”, argumentó el pasado 12 noviembre.

¿Qué dice AMLO sobre el interés de sus familiares?

En la conferencia mañanera de este viernes, López Obrador no respaldó la intención de su hermano José Ramiro y de su prima Manuela.

“No, yo no respaldo, a mi familia no. Y yo tengo el acuerdo con mis hijos, que es mi familia más cercana, con mi esposa, que mientras yo esté en actividad ninguno puede ocupar cargo”, expresó.

💥 SOPAS 💥



Por poco le da la CHIRIPIORCA a AMLO hoy.



Así reaccionó cuando le preguntaron acerca de su hermano que quiere ser Senador.



"¿Mi hermano?.. ¡NO!.. yo no respaldo a NADIE de mi familia.."



Casi dijo:

Van a vender el Palacio Nacional.. son igualitos a mi..#Mañanera pic.twitter.com/OkoV9oYDxC — Melissa Ⓜ️ (@Melissa_Bely) November 24, 2023

Como ejemplo, recordó que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, no aceptó desempeñar la figura de “primera dama”.

“El caso de mis hijos, se han portado muy bien, no están metidos en ningún cargo. Ya cuando yo me vaya pues a lo mejor, pero yo ya no voy a estar, porque yo me voy a jubilar en 10 meses y me retiro por completo, ya no voy a participar en nada”, señaló.

López Obrador “reprueba” a su hijo José Ramón

Asimismo, reprobó la conducta en redes sociales de su hijo mayor, José Ramón López Beltrán.

“Los quiero muchísimo, pero ya en 10 meses ellos van a quedar en libertad. Y yo espero que todos se porten bien, pero nada más, nada más, ya no puedo más”.

“Sí me hago cargo de Jesús Ernesto porque tiene 16 años, todavía no es mayor de edad, es el único, los demás… A veces veo que José Ramón escribe, pone sus mensajes; no me gusta mucho, pero tiene más de 40 años. ¿Qué hago?”, apuntó.

Aun así, dijo que “tiene suerte” porque sus hijos le han hecho caso y actúan con honestidad y no son corruptos.

Con información de El Universal y EFE