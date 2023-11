MÉRIDA.- En los últimos días, varios liderazgos importantes renunciaron al PRI, en medio de pactos con el PAN y el PRD para asegurar candidaturas y curules, que no dejaron contentos a los militantes. Todo esto deja en evidencia a un Partido Revolucionario Institucional con una presencia desgastada y un liderazgo inconsistente y conflictivo, en opinión del politólogo Ricardo Alvarado Andalón.

Si bien la figura de Alejandro Moreno Cárdenas ha sido una pieza importante en la formación del Frente Amplio por México, bloque opositor que pretende enfrentar al actual gobierno, su liderazgo es conflictivo, opina el integrante de la Unidad de Investigación Aplicada de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

“Creo que es una dirigencia en la que han sucedido actos que no son consistentes, entre ellos cambios y negociaciones políticas con el gobierno federal que más que beneficiar a un grupo amplio del partido, son para beneficiar solo aun grupo que tiene el control del partido y específicamente a Alejandro Moreno“, explica el maestro en Políticas Públicas.

“Es una dirigencia que busca mostrarse como una alternativa opositora y que al mismo tiempo ha negociado con Morena ciertos temas legislativos, que no son consistentes con los postulados ideológicos del PRI”, agrega el entrevistado.

¿El PRI es de izquierda o de derecha?

El analista detalla que lo que ocurre actualmente con el PRI es resultado del proceso de desgaste del partido, que “es una organización ubicada en una ideología de centro, con una estructura política y una lógica del siglo XX. Esta idea de partido representado por grupos sociales, ha tenido un desgaste que coincide con la irrupción de Morena desde 2015”.

A esto, añade, se une el desgaste derivado de los casos de corrupción de personajes emanados de las filas priistas, entre ellos el expresidente Enrique Peña Nieto y varios funcionarios ligados a su gobierno, como Rosario Robles y la “estafa maestra”; Emilio Lozoya y el caso Odebrecht; Luis Videgaray y la “operación Zafiro”. También están exgobernadores hoy día procesados por desvío de recursos y/o delincuencia organizada como Roberto Borge Angulo, en Quintana Roo; Javier Duarte, en Veracruz y César Duarte Jáquez, en Coahuila. “Eso fue una gran carga para el partido”.

“Alito” Moreno: ¿qué ha hecho en el PRI?

“Y luego viene el trabajo propio de Alejandro Moreno, que lejos de intentar transformar al partido desde dentro, tuvo una apuesta por mantener las posiciones de poder que pudiera retener”, explica.

En este sentido el investigador recordó las veces en que el líder priista pactó con el gobierno federal para que su bancada aprobara reformas legislativas. Sin embargo, cree que por ahora no habrá acuerdo del campechano con AMLO.

“Ya los costos para el partido serían muy altos. Eso no cancela que en el futuro el PRI pacte con Morena en beneficio de Alejandro Moreno y quienes se mantengan cerca de él”, agrega.

Rubalcava renuncia al PRI

“Me parece preocupante la falta de voluntad de Alejandro Moreno de negociar. La salida de Adrián Rubalcaba, Jorge Carlos Ramírez Marín y Miguel Ángel Osorio Chong muestra muy poca voluntad de negociar con otras voces dentro del partido y no hacer caso a personas con cierto arrastre social. Lo preocupante es que la presidencia del partido no está en posición de negociar”, opina el entrevistado.

Sobre la salida de estos personajes, el investigador considera que por el momento no afectarían al PRI; tampoco la llegada del senador yucateco a Morena. “Jorge Carlos Ramírez Marín rompe con el partido y se quedó con nada. En términos generales no parece que vaya a ser tomado en cuenta”.

Relacionada: Rubalcava pone en “pausa” su renuncia al PRI

¿Qué aporta el PRI a la alianza?

Sin embargo, el entrevistado piensa que el PRI aún puede aportar un número útil de votos para la alianza opositora. Según encuestas de preferencias electorales, hay una amplia proporción de personas que se definen como priistas y que tienen a dicho partido como primera opción. El porcentaje oscila entre el 10 y 15% de la intención del voto.

Además de esto, el investigador considera que el Revolucionario Institucional aún cuenta con representación territorial en zonas, principalmente ayuntamientos, que no están identificadas ni con el panismo ni con Morena.

Elecciones en México 2024

Sobre si la alianza opositora tiene posibilidades reales de ganar, Alvarado Andalón considera que sí. Sin embargo, “lo importante será convencer al electorado que no tenga una identificación importante con el PAN, PRI, PRD, MC o Morena”.

Al explicar este punto, el egresado de la UNAM opina que los esfuerzos del Frente Amplio por México deberán enfocarse en los nuevos votantes, todos aquellos jóvenes que votan por primera vez, que tienden a ser “más antisocialistas que el resto”. Además de aquellos que confiaron en Morena y ya no están de acuerdo con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador o con Claudia Sheinbaum.

¿Morena, el nuevo PRI?

En este punto se le pregunta: “¿es Morena un nuevo PRI?“. “Hay muchos parecidos”, detalla.

“Morena tiene una oferta política similar al PRI y ha recibido a mucha gente que formaba parte de él… No está estructurado en torno a una ideología clara. Tienen conceptos como no formar parte de oligarquías, pero no está claro si son progresistas o conservadores. Hay como de todo metido en el partido. Son un partido muy grande que tiene a muchas personas que piensan diferente, y que hoy tienen una línea partidista dictada por AMLO”.

Morena, primera fuerza

Actualmente, detalla, “Morena o arrastra en las elecciones o es muy competitivo en los procesos a los que se presenta. Es ya la primera fuerza. Han ganado 23 gubernaturas y tiene ya una buena maquinaria para ganar elecciones”.

“Donde no queda claro es en la estructuración que tenía el PRI desde abajo. Ahí tenían ciertos mecanismos informales que permitían negociar algo. En Morena tienen una línea muy vertical desde su líder”.

Sin embargo, para Alvarado Andalón la llegada de políticos de otros partidos no tendrá un efecto importante en Morena: “Que gane o pierda elecciones no depende de qué personas se sumen o no. Están intentando garantizar el ganar, sumar apoyos; en general, negociar, y eso me parece positivo”.

Elecciones en Yucatán 2024. ¿Quién ganará?

En el caso de Yucatán, el entrevistado estima que el ritmo de la campaña definirá quién puede ganar la elección. Aunque el gobernador Mauricio Vila tiene una aprobación alta, “Morena tiene esa fuerza increíble de ganar elecciones”, además de que “Yucatán es de esas entidades en las que cambian con relativa facilidad de grupo político en el poder”.

“Como ciudadanía este es el momento en que podemos plantear exigencias superclaras a quien quiere nuestro voto y buscar quién plantea acciones superclaras en el combate a la corrupción. Más allá de los acuerdos partidistas es importante exigir en qué van a hace más allá de negociaciones y actos partidistas”, concluyó.