Los últimos estudios de monitoreo de fauna y flora, revelaron la presencia en algunos casos de especies que no se sabía de su presencia en Yucatán.

Las 3 mil hectáreas del Complejo Kinchil están divididas en 9 cuadrantes, 5 son áreas no intervenidas, tres son de granjas y una es para riego de aguas tratadas, en total 828 hectáreas de conservación, 117 de riego en suelos de Selva baja inundable (hay una laguna), vegetación secundaria en recuperación (Alguna vez fueron terrenos agrícolas) y selva baja caducifolea (No se inunda).

En el complejo de granjas Kinchil, el área de conservación está conformada por 831 hectáreas de selva y se impulsa el estudio e investigación de flora y fauna, y se fomenta el respeto a través de la concienciación sobre la no caza.

