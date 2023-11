El diputado federal Rommel Pacheco Marrufo recibió ayer nueva andanada de descalificaciones dentro de Morena, su nuevo partido.

De acuerdo con el diputado local Rafael Echazarreta Torres, insistir en una eventual candidatura del exclavadista a la alcaldía de Mérida significaría encaminarse a una derrota segura.

El legislador manifestó que siempre estará a favor de que se respeten las trayectorias y recalcó que Morena puede ganar, pero no con cualquiera, sobre todo si carga con puntos negativos.

“Con mucha alegría les puedo compartir que Morena necesita personajes. Primero, que abanderen la ideología (del partido), y segundo, que tengan pocos negativos”, enfatizó.

Echazarreta Torres formuló esos comentarios en rueda de prensa, a la cual convocó para hablar de reformas legales del ramo inmobiliario que abordaría ayer el Congreso del Estado. En ese mismo acto confirmó que se inscribió en el proceso interno de Morena por la candidatura a la alcaldía de Mérida.

“Yo soy un hombre serio, congruente, no soy un hombre de ‘reality show’, ni de ‘tiktoks’, soy un hombre que busca solucionar las cosas”, apuntó.

También se refirió a los señalamientos de que la cúpula de Morena ya se decidió por Pacheco Marrufo para que sea el candidato en Mérida, con ventaja incluso —según las mismas versiones— sobre la panista Cecilia Patrón Laviada.

“Que dicen que él está arriba de la diputada Patrón. ¡Ah bueno, debe estar loco (quien lo afirma)! Quien tenga esos números es porque lo quieren imponer o hay una situación obsesiva-compulsiva. No, no, bajo ninguna circunstancia”, subrayó.

“Estoy convencido de que Morena va a escoger a un morenista. Y no me anticipo a los hechos, no soy un hombre de saltos al vacío”.