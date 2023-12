Las dirigencias estatales del PRI y el PAN en Yucatán coincidieron ayer en que la presentación del equipo de precampaña de Xóchitl Gálvez, anteayer en Ciudad de México, es una muestra del ánimo de construcción, de capacidad y diversidad con personas de gran trayectoria y experiencia política, de gobierno y de economía de ambos partidos unidos hoy por un solo objetivo: rescatar y sacar adelante a México. En cuanto a la carta que un grupo de Xóchitl en Yucatán entregó en sus respectivos partidos para exponerles que urge concretar en el estado la alianza que ya tienen en el plano nacional, ambos agradecieron la preocupación mostrada. Aunque también coincidieron en que tienen sus tiempos y no duden que habrá esa unidad, incluyendo a la misma sociedad civil. Equipo de Xóchitl, muestra de diversidad Como se ha informado, el panista Santiago Creel Miranda dio a conocer los nombres de quienes acompañarán a la exsenadora Xóchitl en su búsqueda de ir por la Presidencia del país, y entre ellos hay tanto panistas como priistas y hasta perredistas que serán los coordinadores de las diferentes áreas y el plan de gobierno. Entrevistado al respecto, Asís Cano Cetina, presidente estatal del PAN, manifestó que “el equipo presentado por Xóchitl Gálvez es una muestra de diversidad y de la capacidad de nuestra precandidata de hacer equipo, sin importar colores o ideologías. Tenemos el objetivo de proteger a México y de trabajar por un mejor futuro, Xóchitl le ha abierto las puertas a todos los mexicanos que quieran trabajar por nuestro país”. “Hay personas que han dado resultados, con experiencia, mujeres y hombres que han demostrado su compromiso con el país. Hay que destacar que la presentación de este equipo comenzó recordando a Juan Pablo Adame, ejemplo de panista comprometido con México. Esos son los perfiles con los que vamos a cambiar a México, con gran entusiasmo y responsabilidad”. Gaspar Quintal Parra, presidente estatal del PRI, expresó que “esto es una muestra del ánimo de construcción de acuerdos, los mejores cuadros que traen los dos partidos, gente de mucha trayectoria, mucha experiencia política y electoral, son solidez académica y capacidad de entendimiento en la economía, demuestra una coalición sólida, que puede presentar un modelo alternativo de gobierno, que nos unen sobre todo la creencia y la diferencia”. “Creemos que los partidos están coaligados en esta alianza que precisamente está defendiendo su proyecto de nación, donde la libertad de decidir esté intacta, la diversidad de los partidos siga intacta, que está contrastando con un modelo de país donde es un pensamiento único, donde ordena una sola persona, y eso fue superado desde el siglo pasado”. “Esto muestra un equipo en el que se puede privilegiar las coincidencias que pudieran tener tres partidos, más la sociedad civil organizada que se sumó a este proyecto, vemos con buenos ojos que se dé esto”, afirmó. Misiva para una alianza En el caso de la carta que les envió el grupo encabezado por las exdiputadas Silvia López Escoffié y Milagros Romero Bastarrachea para pedirles que se concrete la alianza PRI-PAN en Yucatán, Cano Cetina coincidió en que en equipo se logran los mejores resultados, de la mano con todos los que quieren que le vaya bien a Yucatán. “En el PAN Yucatán estamos trabajando para poner a los yucatecos en el centro de todas las decisiones y vamos a incluir en esa labor a quienes quieran que al estado le siga yendo bien. Tenemos que garantizar que siga existiendo la paz social, seguridad y desarrollo con justicia”, dijo. El dirigente panista subrayó que el PAN en el estado trabaja en unidad y cohesionado como un gran equipo, y reiteró que “nuestros gobiernos en Yucatán han trabajado para ser el mejor estado de todo México. Somos un partido de resultados, que trabaja bajo el modelo Yucatán”. “Celebramos que nuestra convocatoria de unidad para defender a Yucatán ha empezado a dar resultados y hemos recibido numerosas expresiones de apoyo y la suma de importantes líderes estatales y municipales, más allá de siglas, colores e ideologías”, añadió. “Especialmente hemos estado recibiendo continua, y destacadamente, el respaldo y la adhesión de diferentes liderazgos, tanto de partidos políticos como de la sociedad civil. Eso nos motiva a trabajar en construir candidaturas comunes, donde las circunstancias así lo permitan, para presentar los mejores perfiles, garantizar que en Yucatán se mantenga la seguridad, pero también para que haya más empleo, más igualdad y más crecimiento económico”, indicó el dirigente panista. “Hoy necesitamos colaborar todos los que queremos que al estado le vaya mejor, pero sobre todo para que Yucatán siga siendo el mejor lugar para vivir, manteniendo los índices de seguridad que nos han distinguido y las oportunidades de crecimiento para todos”, citó. “En equipo se logran los mejores resultados, de la mano de los ciudadanos y todos los que quieren que les vaya bien a Yucatán para no dar ningún paso para atrás. Unidos y trabajando en equipo somos invencibles”, afirmó. Por su parte, Quintal Parra manifestó que son respetuosos de los ciudadanos y más si se trata de quienes se han dedicado a la política, que han tenido participación en varios partidos, conocen de política y saben su interés en la política. “En el caso del PRI, y me parece también en el PAN, que somos partidos nacionales, los acuerdos los firman los comités directivos nacionales”. “Se trate de coaliciones, alianzas o candidatos comunes, se requiere la autorización de las dirigencias nacionales, al menos este es el caso del PRI los estatutos así lo establecen, las convocatorias las emite el Comité Nacional”, precisó. Alianza del PRI y el PAN en Yucatán necesita tiempo, dice Sin embargo, agradeció mucho el interés que pudieran tener en los partidos, más si viene de personas que tienen amplia experiencia política por haber estado en otros partidos.

El presidente estatal del PRI, Gaspar Quintal Parra, comentó que en Yucatán no pueden apurarse o tomar decisiones sobre la alianza opositora. “Sí creemos en las alianzas, creemos que podemos lograr consensos, por eso el PRI propuso el gobierno de coalición ya aprobado y que puede aplicarse no solo en el caso del Poder Ejecutivo estatal, sino en los ayuntamientos y el Congreso; creemos que podemos lograr coincidencias, pero no podemos ir a la carrera ni saltarnos la ley, o el tribunal puede anular lo que hagamos”.