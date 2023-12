Ana Rosa Payán Cervera, quien fuera dos veces alcaldesa de Mérida cuando militó en el PAN, advierte de los riesgos que tendría Yucatán y Mérida si llegara a ganar el partido Morena: “Retrocederíamos un siglo en la visión de futuro y se perdería la tranquilidad y seguridad”.

Así lo afirmó en la rueda de prensa para convocar a la caravana vehicular en apoyo a la precandidata Xóchitl Gálvez, en la que la contadora pública Ana Rosa Payán Cervera aclara que, pese a su intenso activismo a favor del PAN y al Frente Amplio por México, en realidad aún no regresa -ni tiene planeado regresar- al partido.

“Ya me retiré de la política partidista. Estoy como directiva del Frente Nacional Cívico, la verdad estoy a gusto”, precisó. “No tengo una aspiración electoral ahora, (pero) nunca digas nunca, no lo descarto, pero para nada estoy buscando un cargo electoral”, declara en entrevista.

“Lo que más quiero es que Xóchitl sea la próxima presidenta del país”.

Al cuestionarle sobre qué opina de la gente que llega a Yucatán a vivir, con un pensamiento más de izquierda que podría definir las elecciones, la contadora admite que será una contienda más dura para la entidad.

“Seguramente la elección del próximo año será mucho más dura, pero esto nos debe hacer crecer. Mientras más grande sea el reto para el PAN, más esfuerzos tienen que hacer los que son panistas y los ciudadanos que son afines al PAN para mantener los gobiernos actuales (del Estado y Mérida).

Necesario diferencias Yucatán del resto del país

“Los que van llegando a vivir, a ver si los vamos convirtiendo en panistas porque tiene que haber un adoctrinamiento. Ellos tienen que distinguir entre los gobiernos de otras partes del país o de donde vienen, donde hay inseguridad y toda clase de bandideces, con la Mérida tranquila, serena, con buena calidad de vida. No está exenta de problemas, pero sí hay una diferencia enorme entre otros gobiernos municipales de otras entidades y Mérida”.

“Si la gente de otros lugares está optando de vivir en Mérida, tiene que cuidarla; adaptarse a nuestras buenas costumbres, a la actitud pacífica de los meridanos y esto tiene que seguir permeando. No es deseable convertir a Mérida en una ciudad terrible por la violencia, sino mantener a Mérida para que sea extraordinariamente pacífica y en crecimiento económico”.

¿Hay riesgos si gana Morena?

Vamos a retroceder un siglo en cuanto a visión de futuro, perderíamos mucho de lo ganado con los buenos gobiernos. Lo último que se me antojaría sería pensar que Morena gobierne Mérida. Hay que valorar todo lo que tenemos en indicadores positivos. Sé que no hay gobierno perfecto, pero eso de perderlo todo es un gran riesgo.

Hay que promover que el próximo gobierno municipal no solo avance en lo que no se ha podido consolidar, sino que refuerce su trabajo con gente de experiencia poner adelante a la ciudad y a los meridanos, como hasta ahora que es reconocida nacional e internacionalmente y ha recibido numerosos premios.

¿Estos indicadores positivos son producto de gobiernos del PAN?

“Por supuesto. Empezamos en 1991 (cuando ella ganó la alcaldía de Mérida). Me tocó poner los cimientos y cada gobierno panista pone un piso más. Ya casi estamos llegando como un rascacielos como ciudad avanzada y desarrollada”.

Como alcaldesa tenías el sueño de transformar el transporte público de Mérida y te boicotearon los camioneros, ¿cómo ves el nuevo sistema de transporte?

Fue el peor día de mi gobierno y de mi vida. Hasta de la fecha me acuerdo hoy, pero este nuevo sistema de transporte es de lo mucho que había soñado. No hemos llegado al 100% de lo que se ha pensado, con el Ie Tram es una muy buena opción para la interconexión con otros municipios conurbados (Kanasín y Umán). El Va y Ven es parte de lo que soñé como alcaldesa.

Le falta otras rutas, todavía le falta un poco más de agilidad al transporte, porque la gente se queja del tiempo de espera, pero estamos yendo a muy buen paso y a ritmo para tener un transporte público de primera.

¿Se acabó el monopolio en el transporte?

Siempre se le decía a los gobernadores; usted tiene el sartén por el mango con las concesiones, son el arma extraordinaria para avanzar porque el Ayuntamiento solo veía las tarifas, que teníamos que pactar.

Algunos gobiernos se fueron abriendo, hicimos un proyecto que parecía que sí iba a funcionar, pero no funcionó. Hoy, teniendo al comercio, al Ejecutivo y Legislativo hay mayor viabilidad que haya este nuevo modelo de transporte que merece Mérida.

¿Ya regresaste al PAN?

“No, nada”, dijo.

¿Piensas regresar?

“Para nada”, reiteró.

¿Aspiras a algún cargo?

“Nada, de nada”, señaló. “No tengo una aspiración electoral ahora. Nunca digas nunca. No lo descarto, pero para nada estoy buscando un cargo electoral”.

