En un mensaje a las organizaciones de la sociedad civil, en el marco de la segunda sesión del consejo consultivo nacional de Misión Rescate México, Margarita Zavala Gómez del Campo advirtió ayer que en las elecciones de 2024 estarán en juego dos opciones: democracia y dictadura.

La diputada federal del PAN, quien recientemente fue nombrada enlace del equipo de Xóchitl Gálvez Ruiz con las agrupaciones de la sociedad civil, alertó de nuevo contra los estragos del populismo en México, entre ellos la anulación de los valores democráticos.

En la misma sesión, el coordinador nacional de Misión Rescate México, Leonardo García Camarena, habló de los trabajos realizados por este movimiento a lo largo de 2023 y manifestó que es necesario construir una participación social más eficiente, sobre todo después del proceso que culminará con la elección del 2 de junio del próximo año.

En otra ponencia de la sesión se expusieron estadísticas sobre los comicios de los últimos años y se recalcó que el mejor antídoto contra el autoritarismo y los intentos de dictadura es el voto ciudadano.

La segunda sesión del consejo consultivo nacional de Misión Rescate México se llevó al cabo ayer con más de cien participantes de todo el país. Por Yucatán estuvieron representantes de Mérida, Conkal y otros puntos de la entidad encabezados por Reyes Augusto Escalante Escalante, coordinador estatal del movimiento.

Dos caminos: democracia o dictadura para México

En su participación como invitada, Margarita Zavala recalcó que México vive un momento en el que hay que decidir entre dos caminos: democracia y dictadura.

“El otro día oí a Xóchitl (Gálvez, precandidata del Frente Amplio por México) decir una frase extraordinaria: continuar es claudicar”, apuntó. “¿Vamos a continuar como estamos en el país? ¿Nos vamos a rendir ante un populismo que nos está polarizando, que no nos está dejando crecer en lo económico, en lo social, en lo económico y ni siquiera en lo espiritual?”

“Entonces, continuar es claudicar, es aportar al continuismo y lo que significa. Por ejemplo, el crimen organizado…”.

Contradicciones

La legisladora añadió que las restricciones a la libertad de expresión son uno de los rostros del autoritarismo, pues se restringen y coartan los derechos de los ciudadanos incluso mediante denuncias judiciales si al régimen le incomoda alguna opinión, pero, contradictoriamente, el presidente utiliza todos los días las estructuras del poder para atacar e insultar, “y no pasa nada”.

“Por eso anula la división de poderes, se va contra el Poder Legislativo y contra el Poder Judicial… Quiere anular a la Corte”, indicó.

Más adelante señaló que al gobierno de Andrés Manuel López Obrador no le importan los jóvenes, ni el futuro a mediano o largo plazos.

“Lo que le importa es lo inmediato y por eso desprecia el futuro. Por eso les está destruyendo el futuro (a los jóvenes), por eso no le interesan las energías renovables”, puntualizó.

Defensa de democracia

Adriana Franco, quien forma parte de la directiva de Misión Rescate México en Xalapa, Veracruz, ofreció amplia explicación sobre el papel de los defensores de la democracia.

Se trata, apuntó, de integrantes de organizaciones de la sociedad civil reunidas en el movimiento Unidos decididos a tomar el liderazgo en sus comunidades y crear redes para motivar al voto.

También se refirió a la grave amenaza que representa la abstención, pues el 63% de los mexicanos no vota. Esto significa que solo cuatro de cada diez toman la decisión por todos.

“Los que definirán quién gana la elección son los indecisos”, enfatizó. “Un 35% no sabe o no ha decidido por quién votar, o no quiere revelar cuál será el sentido de su voto”.

Con cifras oficiales indicó que los jóvenes son el sector que menos vota y por eso hay que alentarlos a participar con propuestas que les atraigan.— ÁNGEL NOH ESTRADA