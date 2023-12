El fin de semana pasado terminó la entrega de los apoyos del Programa de Asistencia Social, que impulsa la administración que encabeza en Kanasín, Edwin Bojórquez Ramírez, quien anunció que en enero próximo se emitirá una nueva convocatoria para que durante 2024 continúe este tipo de apoyo que se dirige de manera especial a las familias que viven en situación de vulnerabilidad en el municipio.

En un comunicado se indica que fueron poco más de 2,400 las personas que se beneficiaron durante los últimos seis meses con el apoyo económico que se otorgaba cada mes, los cuales se distribuyeron de la siguiente manera: 220 estudiantes destacados, 51 deportistas, 1,300 adultos mayores, 511 madres y padres solteros, 218 personas con discapacidad y 120 pequeños empresarios del municipio.

“Como Ayuntamiento hemos hecho un esfuerzo importante para apoyar a la población, que por vez primera cuenta con este tipo de programa que se fondea con recursos propios, como resultado del buen manejo de los recursos públicos”, indicó el alcalde.

También señaló que será en enero cuando se emita la convocatoria para el Programa de Asistencia Social correspondiente a 2024 y “esperamos que haya una mayor respuesta de la gente, pues están viendo que somos un Ayuntamiento que cumple y pone en marcha acciones que realmente benefician a la población”.

“Esta administración sí le está cumpliendo a la gente y, lo más importante, las obras y las acciones se ven y se notan”, subrayó.

En el último día de entrega, la regidora Jaqueline Uicab Rodríguez, en representación del alcalde Edwin Bojórquez, agradeció la confianza de las y los kanasinenses al inscribirse en este tipo de programas y “ello demuestra que somos una administración que tiene como objetivo apoyar a las familias que menos tienen”.

También indicó que “esta administración está trabajando para todos por igual y está sentando las bases para impulsar la economía de las familias del municipio y esto lo demuestra este tipo de programas”.

Mariceli Pool Tun, vecina de Kaua III, agradeció el alcalde por este apoyo que le ha servido para la compra de sus chinas, mandarinas, dulces y otros insumos que compra y vuelve a vender en un “puesto” que tiene en esa colonia.

“Me dedico desde hace más de 30 años a este trabajo“, dijo y recordó que ella llegó a ver cuando el Gimnasio Polifuncional era estación de trenes. Añadió que es muy bueno el apoyo que está otorgando el alcalde a los más necesitados.

Verónica Arias Vázquez relató que tiene un taller de costura y reparación de ropa en el fraccionamiento Los Arcos, donde hace cortinas, ropa para vender, pongo y reparo cierres, entre otras cosas.

“Desde hace varios años me dedico a este oficio, pero en forma desde hace dos años, y no me podía dedicar de lleno por la falta de material y el apoyo que me están otorgando me está sirviendo mucho para la compra de insumos”, dijo.

Ubicada en la calle 6-B número 96-A entre 19 y 19-A de esa unidad habitacional opinó que Edwin Bojórquez es el único alcalde que ha visto por los pobres.