Reconocen los estándares de bienestar animal



La certificadora estadounidense CloverLeaf Animal Welfare Systems entregó 32 recertificaciones de granjas porcícolas que son socias de Kekén y distinguió a tres granjas con la presea “Cerdito de Oro” que es símbolo de excelencia en sus procesos productivos.

Estas certificaciones de alcance y reconocimiento global ya la tiene más del 40% de las granjas aparceras que son proveedoras de cerdos a Grupo Porcícola Mexicano, mejor conocido con la marca comercial Kekén.

Después de una conferencia magistral que dio el fundador de CloverLeaf, Jason McAlister, y la reconocida doctora en ciencia animal Temple Grandin para que los aparceros mejoren el proceso de atención de los cerdos de esta cadena productiva, eleven su calidad y oportunidades de exportación por medio de Kekén, la empresa certificadora entregó 32 certificados que avalan las operaciones que tuvieron la mejor evaluación a favor del bienestar animal del mismo número de granjas que son socias de Kekén, que en total son 72 granjas.

Esas 32 granjas porcícolas ratificaron en este año el certificado del año anterior, lo que es señal de que van rumbo a la excelencia productiva.

La parte más emocionante y aplaudida fue cuando el médico veterinario Jason McAlister y la doctora Temple Grandin entregaron los “Golden Pig”, que en la actividad porcícola es el máximo galardón y también se le conoce como presea “cochinito dorado” o “cerdito de oro”. Es como el “Oscar Porcino”, en alusión al famoso premio de la academia de arte de Estados Unidos.

Las granjas que recibieron “el cerdito de oro” fueron Kulkabah 13, representado por Roberto Vargas Gamboa y José Frank Herrera, supervisor y jefe de engorda del complejo porcícola; granja Kopomá 1, del aparcero Ernesto Ayora Ramírez, quien recibió la presea junto con Antonio Cetina Martín y Julio César Hernández Carreón, encargado y gerente de producción; y la granja Quijano 2, representado por los médicos veterinarios Carlos Herrera Morales, coordinador de producción, Cristina Quijano Álvarez, gerente de producción, y el jefe de la granja, Juan Uicab Koyoc.

El subcoordinador de procesos integrados de Kekén, Aarón Aranzolo, destacó la importancia de estas certificaciones, recertificaciones y el galardón “Golden Pig” porque son un reconocimiento a los altos estándares de calidad que tiene la cadena productiva de Kekén y esa calidad certificada los lleva a los mercados mundiales.

Los médicos veterinarios Manuel Quijano, aparcero de Kekén, y Cristina Quijano, gerente de producción, responsables del complejo porcícola Quijano 1, 2 y 3, declararon a la prensa que esta presea del “Cerdito de Oro” representa una gran satisfacción del trabajo que realizan, porque lograrlo es muy difícil.

Se requiere de un trabajo muy fuerte en las granjas para mantener estos animales con los indicadores del bienestar animal que exige la certificadora. Pero sobre todo, deben de capacitar a los trabajadores para que acepten y apliquen esta cultura de bienestar animal.

“Tratamos de tener a los animales en un ambiente muy confortable, les damos alimentación y agua para beber las 24 horas del día, vigilamos la velocidad de crecimiento y la genética”, explicó el aparcero. “Los cerdos se tienen que sentir muy bien para que sean competitivos, tanto para nosotros como aparceros, como para Kekén que los industrializa y comercializa. Si queremos tener los mejores números posibles en el desa rollo de estos animales, les tenemos que dar bienestar. Desde que los recibimos y crecemos, tienen agua y alimentación 24 horas, tienen un medio ambiente agradable con un buen manejo de ventiladores que refresca las instalaciones. Los muchachos les dan un trato digno porque los capacitamos para que entiendan la importancia que es el bienestar animal en las granjas”.

El aparcero recordó que lleva 42 años en la actividad porcícola y el trato al cerdo ha cambiado radicalmente.

“Necesitamos producir animales de excelente calidad e inocuidad, la competencia ya no es solo nacional, sino es internacional”, señaló. “En este mundo globalizado tenemos que ser competitivos, y las buenas prácticas las tenemos que transmitir y llevar a los otras granjas”, indicó.

El bienestar animal lo procuran en los cerdos desde su recepción, su crecimiento hasta su finalización.

“El principal reto es que los trabajadores entiendan y apliquen esta nueva cultura del bienestar animal. No es un cambio de la noche a la mañana, se trabaja todos los días. Hay que estar en el campo, hablar diario con los trabajadores para que ellos crean que esto de las buenas prácticas nos dará la mejores cerdos y el beneficio será para todos”, explicó la médico veterinaria Cristina Quijano. “El bienestar animal es tratar bien a los cerdos, es darle un confort, que se sientan seguros en el lugar donde viven, que expresen su máxima capacidad reproductiva, eso es la eficiencia, hacer sentir seguro a los animales para que no pasen problemas de estrés”.

Hasta el baño con agua fría puede causar un infarto a los cerdos, evitar que sufran lesiones en sus corrales y no maltratarlos porque eso afecta la calidad de la carne.

Se le preguntó al aparcero Manuel Quijano si las granjas de Yucatán tienen buenas prácticas en esta industria, tienen certificaciones ambientales y de bienestar animal reconocidas internacionalmente, ¿por qué es satanizada la actividad porcícola de Yucatán?

“Los que nos satanizan no conocen realmente las operaciones, no conocen todo lo que estamos haciendo por el medio ambiente. Los trabajos han sido enormes en las granjas que ya prácticamente son granjas industriales”, respondió.

“Podemos dar todo el tratamiento de aguas residuales, estamos logrando lo mejor de lo mejor con el agua. Antes se gastaban muchos litros de agua, ahora prácticamente no. Estamos utilizando menos agua por cada animal, podemos decir que solo le estamos poniendo agua para que beban los cerdos. Antes se gastaba muchos litros de agua para bañarlos y lavarlos, ya no se usa el agua para eso”.

“Hoy le llamamos a las granjas de cinco estrellas porque los animales están completamente en un lugar confortable”, reiteró. “No conocen la operación de las granjas, no conocen el tratamiento de agua que damos y no conocen todo el esfuerzo que se ha hecho para que la porcicultura no siga siendo satanizada. Realmente sí estamos muy bien, en toda la república reconocen que Yucatán mejora el proceso de producción porcícola”.

“No hay nadie en el país como Yucatán. La calidad de la porcicultura y sus procesos son reconocidos a nivel mundial”, destacó el empresario porcícola.

Sistema moderno

El doctor McAlister dijo que las granjas porcícolas que trabajan con Kekén es un sistema muy moderno que está evolucionando. Por ello son importantes estas evaluaciones y certificaciones para que tenga un enfoque de mejora continua desde el principio hasta el final del proceso productivo.

“Algo que me gustó mucho dado el clima que hay en Yucatán, es que las granjas son ventiladas en forma natural”, destacó la doctora Temple. “Son granjas abiertas, con techos altos. Eso es una gran ventaja en comparación con climas fríos, con mucha nieve que hace que los animales tengan que estar encerrados”.

En la entrega de reconocimientos, que se realizó el miércoles 20 pasado en el edificio Rodium Bussines Center de la colonia México, también recibió un reconocimiento y aplausos el director general de Kekén, Claudio Freixes Catalán.— Joaquín Chan Caamal

