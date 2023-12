En un esfuerzo sin precedentes para transformar la experiencia educativa de miles de estudiantes del nivel Medio Superior, en Yucatán se ha implementado con el innovador modelo de Educación Dual, el cual fusiona la función académica en las aulas con experiencias prácticas en el entorno laboral, lo que ha permitido brindar a los estudiantes yucatecos una oportunidad de prepararse mejor para su futuro profesional, se indica en un comunicado.

El modelo, aplicado con éxito en los planteles educativos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep); Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (Dgeti); Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias del Mar (Dgtaycm); Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Yucatán (Cecytey), ha beneficiado a alumnos de 37 planteles, al establecer un vínculo crucial entre la formación teórica en las instituciones educativas y la aplicación práctica en más de 170 empresas privadas y organismos gubernamentales estatales y municipales.

Roger Medina Pech, estudiante del quinto semestre de la carrera de Autotransporte en el Conalep, plantel Mérida III, es uno de los cientos de jóvenes que son parte de este esquema. Actualmente, realiza sus prácticas en Movility ADO en el Área de Mantenimiento, y asegura que formar parte del modelo Dual ha acelerado su aprendizaje al aplicar sus conocimientos en un entorno laboral real.

“Este programa me ha abierto muchas puertas, ya que todo lo que he aprendido de mis maestros lo puedo poner en práctica, hay muchas cosas que antes no entendía o pensaba que eran diferentes, pero gracias a esta oportunidad, he tenido un gran crecimiento tanto académico como profesional porque me estoy preparando para mi futuro”, expresó Medina Pech.

Roger se incorporó al modelo de Educación Dual al cursar el segundo semestre y desde eso ha desempeñado diversas funciones, desde Control de Tráfico hasta Mantenimiento Mecánico, logrando un destacado desempeño que le ha valido el reconocimiento de sus docentes y del personal de la empresa.

Otro caso es el de Jaziz Mendoza Villacís, alumna de quinto semestre de la carrera de Productividad Industrial del Conalep Mérida plantel II, misma que forma parte del sistema de Educación Dual en la empresa Leoni.

A los que aún no están en este programa, los animo a aprovechar al máximo esta oportunidad. No tengan miedo de hacer preguntas, de buscar nuevas responsabilidades y de asumir desafíos. Recuerden que los jóvenes estamos aquí para aprender y crecer, y que cada experiencia, por pequeña que sea, puede ser una lección valiosa. Estén dispuestos a adaptarse y a ser proactivos, y verán que la Educación Dual les brindará una base sólida para su futura carrera profesional, señaló.

Como parte de este programa y con la suma de esfuerzos de todos los subsistemas educativos, Yucatán se ha consolidado como el único estado del país, en donde el Sistema de Educación Dual se trabaja en equipo con la visión de seguir transformando la educación en el Nivel Medio Superior para consolidar el modelo como un referente en la formación educativa y laboral de las y los estudiantes.

Así, en este ciclo escolar, además de las 170 organizaciones y empresas involucradas en este modelo, se han incorporado ayuntamientos y dependencias gubernamentales, logrando incluir a más alumnos al modelo educativo.

Con esa suma de esfuerzos, se ha logrado impactar en 2 generaciones de egresados, que han concluido su trayecto formativo en 75 empresas.

Con esta visión integradora y en una jornada intensa, se brindó capacitación a más de 200 actores del sector educativo y se impartieron pláticas informativas a más 1,600 estudiantes de diferentes planteles en el estado para acercarles los beneficios de combinar la escuela con la práctica laboral para motivarlos a aprovechar las oportunidades de formar parte de la fuerza laboral calificada que requiere la transformación de Yucatán.