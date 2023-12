En los mercados del centro de Mérida, varios productos han incrementado su precio Credit: Emanuel Rincón Becerra

MÉRIDA, Yucatán.— Para llorar el precio de la cebolla, hasta $45 por kilo en el mercado.

A una semana de que finalice el 2023, algunos productos que se ofrecen en los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, en el centro de Mérida, reportan variados incrementos, algunos muy leves como el plátano o la papa y otros de verdadero escándalo como la cebolla blanca, cuyo precio al ubicarse hasta en $45 el kilo, está para llorar.

Durante un recorrido está mañana por estos populosos centros de abasto de la capital yucateca, que dicho sea de paso registra poca afluencia de compradores y puestos abiertos luego de los festejos navideños, fue posible constatar como incluso la cebolla roja, que habitualmente es más cara que la blanca, en un hecho inédito hoy está mucho más accesible con un precio de $30. Algunos oferentes tienen la cebolla blanca en $38 y los menos en $35, aunque más pequeñas y de menor calidad.

El incremento en el precio de los combustibles está impactando los precios de todo tipo de verduras, frutas y hortalizas que requieren ser transportadas del campo a los mercados y supermercados de la ciudad. Incluso los productores que venden de manera directa sus mercancías en el Lucas de Gálvez, han reconocido que han tenido que ajustarlos precios para salir con los gastos; por ejemplo, la calabaza local que llegó a estar en $5 el kilo, hoy se consigue en $18, $20 y hay quien pide hasta $30 por kilo.

Recuerde que los mercados del centro de Mérida manejan diversos precios sobre el mismo producto, dependiendo de la calidad y el tamaño, pero ante todo si se trata de un pequeño productor o un gran intermediario.

Otro ejemplo de los aumentos es el aguacate local, hoy está a $25 por pieza cuando a mediados de año andaba en dos por $15.

Curiosamente los cárnicos, el huevo y la tortilla, van transitando hacia el fin de año con una frágil estabilidad, sobre todo en lo que toca al pollo y al pavo, el primero con un precio constante de $50 el kilo prácticamente todo el 2023 y a $85 el segundo, en un afán de darle salida al producto luego de la crisis aviaria que ha finales de 2022 hizo del pavo un platillo ausente en muchas mesas para recibir el año nuevo, como consecuencia de una grave escacez de aves por la gripe aviar.

Los expendedores de aves descuartizadas del mercado de San Benito comentan que no saben bien cuánto tiempo más mantendrán el precio del producto, sin embargo, en apoyo a la economía de los hogares, el precio del pollo y del pavo no variará hasta el fin de año, siempre y cuando, los proveedores no los incrementen.

Cerdo y res no registran cambios; el primero en trozo se consigue entre $100 y $120, dependiendo de la calidad, y la molida en $50; el corte vacuno se ofrece desde $130 hasta $170 el kilo.

El huevo continua sin cambios tras el incremento de finales de octubre pasado: limpio en cartón de 30 piezas $75 y $45 el kilo; manchado a $70 el cartón y $40 el kilo.

Tortilla sin cambio a $24 el kilo y la masa en $20 kilo.

Otros productos son: Tomate, $23 el kilo; zanahoria y chayote, $18 el kilo; papa blanca, $23 el kilo; plátano, de $13 a $20 el kilo; Manzana Golden, $35 el kilo; papaya, $20 el kilo; Melón Chino, $35 pieza y limón, $10 el kilo.

