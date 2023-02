Este jueves 16 de febrero hubo una disputa en el Congreso de Yucatán por el Parque Tho’ en Mérida, el cual se encuentra en la etapa de diseño, pues aunque se aprobó por unanimidad que sea admitida una solicitud al Ayuntamiento para informar sobre el Plan Maestro, hubo dimes y diretes entre los legisladores que tienen diferentes perspectivas del proyecto en ciernes.

Entre señalamientos de que se pretende generar discordia, y división entre la sociedad yucateca con comentarios temerarios sobre el Parque Tho’ en Mérida, el Congreso del Estado admitió una segunda petición sobre esa obra, ahora para solicitar al Ayuntamiento de Mérida que remita a los diputados el Plan Maestro e información técnica de ese proyecto.

En asuntos generales de la sesión plenaria de este jueves 16 de febrero, de nuevo Rafael Echazarreta Torres diputado de Morena de nuevo llevó el tema del Parque Tho’ en Mérida a la tribuna del Congreso, pero en esta ocasión le respondieron las diputadas panistas Karla Salazar González y Carmen González Martín, esta última en defensa de la primera por considerar que el morenista al responderle denostó su participación.

Echazarreta Torres al responder al Ayuntamiento de Mérida expresó que, “en una entrevista informal se quiso dar respuesta de manera falaz y engañosa, esa no es la forma en la cual se le responde a un poder del estado, la soberbia no es buena consejera, y más aún, no permite que el diálogo fluya para el beneficio de todos los ciudadanos”.

Tal como publicamos que el Ayuntamiento de Mérida consideró lamentable que diferentes actores políticos pretendan confundir a la ciudadanía con datos incorrectos sobre el proyecto del Parque Tho’ en Mérida.

Al responder el diputado agregó que, “se debe de reflexionar que todos los funcionarios públicos somos empleados de los yucatecos y nuestro trabajo es cuidar el patrimonio de todos, lo único que pretendemos es dar certeza y transparencia de los proyectos de trascendencia que van a tener repercusión en la vida pública de todo el pueblo, ni más ni menos”.

Añadió que, ante la necesidad de transparentar y garantizar que la sociedad tiene el derecho a la información digna.

“Solicito requerir al presidente municipal de Mérida a que remita el plan maestro del proyecto denominado Tho’ Parque para Todos junto con la información técnica y documental que lo respalde, para darle respuesta a la ciudadanía”.

Parque Tho’ en Mérida, en etapa de consulta ciudadana

Al hablar a favor de esta solicitud Karla Salazar, a nombre de su bancada, hizo un llamado a evitar generar discordia sobre la propuesta de un proyecto que traerá beneficios para la sociedad, como es el caso del Parque Thó’ en Mérida.

“Un diputado de la bancada de Morena, pretende generar sobre el Ayuntamiento de Mérida, una imagen de oídos sordos cuando en este momento, precisamente y como ha sido una de las políticas de los gobiernos humanistas, se está trabajando en una consulta ciudadana con las y los ciudadanos para planear y diseñar un proyecto innovador y único en nuestra ciudad”, afirmó.

Desvirtúan un proyecto en etapa de diseño

Consideró que es temerario pretender desvirtuar la información al hablar del proyecto del Parque Tho' en Mérida que apenas está en su etapa de diseño, con las y los meridanos, para incluir sus voces en el proyecto que brindará enormes beneficios no sólo a la población de la ciudad, sino de las comisarías y la zona metropolitana.

El Ayuntamiento, transparente con el proyecto y otros generan división, acusan

“Por el contrario, el Ayuntamiento ha sido claro, ha manifestado su disposición para transparentar todas las fases del proyecto, y eso habla de una buena manera de gobernar”, apuntó.

También lamentó la irresponsabilidad del diputado que usa la tribuna para crear división en la sociedad, cuando debe ser plataforma para ponderar la verdad, unidad, conciencia, y en este caso, la claridad de que esa propuesta de proyecto de un gran parque es acompañada de una visión de largo alcance.

Pues agregó que se contempla el cuidado de los espacios públicos y áreas verdes, de los vestigios arqueológicos y, lo más importante, con un costo mínimo de mantenimiento, que por consiguiente, seguirá destinando sin distraer recursos a más programas sociales para quienes más lo necesitan.

Diputado de Morena, contra permuta de terreno destinado al Parque Tho' en Mérida

Al responderle, el diputado de Morena dijo que no se critica al partido, sino que se trata de defender lo que requiere la ciudadanía, que sí quiere el Parque Tho' en Mérida, pero no que se cambie el terreno, que no se haga negocio con este proyecto, los cuestionamientos son para quienes pretende hacer ese cambio o permuta de espacios, y se exige la mayor transparencia, sobre todo de los recursos públicos que se manejan en este caso.

En alusión a algunos calificativos contra la panista, que el legislador añadió en su discurso al responderle Carmen González hizo un llamado a no denostar la participación de las legisladoras que hablan por una fracción parlamentaria.

“Aquí no hay defensores como nos han llamado, aquí hay representantes populares y electos, hacemos uso de la tribuna para posicionar, pero sobre todo para reconocer y sabemos cuándo vamos a favor de la admisión de algo que la ciudadanía solicita”, dijo.

Finalmente al someter a votación la solicitud, se aprobó por unanimidad que sea admitida y se turnó a una segunda lectura, en una próxima sesión plenaria de diputados, sin fijar fecha para ésta.