Beatriz Paredes Rangel en Yucatán: sus aspiraciones, el Tren Maya y Vila Dosal, el presidenciable

La senadora priista Beatriz Paredes Rangel afirmó que tiene dudas sobre las obras del Tren Maya, que no ha podido despejar porque ni siquiera conoce a detalle el proyecto.

“Me gustaría mucho que nos dieran oportunidad de conocer el proyecto completo, el proyecto de fondo, y mire que lo he pedido porque formo parte de la Comisión de Medio Ambiente del Senado”, señaló. “Tengo, sobre todo, dudas. No estoy segura de que las expectativas sobre volumen de pasajeros sean realistas. Me gustaría que lo fueran...”