Circuito Metropolitano 'Va y ven' lanzará una tarifa social y descuentos permanentes

MÉRIDA.- El transporte público en Yucatán se está transformando con la incorporación del Circuito Metropolitano al Sistema “Va y ven", con beneficios como viajes más cómodos con unidades modernas, ruta que será gratuita hasta este domingo 26 de marzo.

Tras concluir el periodo gratuito del Circuito Metropolitano, extendido una semana más por el Gobernador Mauricio Vila Dosal, el servicio será gratuito para personas con discapacidad y tendrá descuento permanente para adultos mayores y estudiantes, así como se anunció la actualización de la tarifa por 12 pesos y una tarifa social así como próximos descuentos.

¿Cuál es la tarifa social del Circuito Metropolitano 'Va y ven'?

La tarifa social para estudiantes y personas adultas mayores será de 5 pesos.

En el caso de las y los usuarios con alguna discapacidad, será sin costo, ofreciendo una movilidad más incluyente pues las nuevas unidades cuentan con rampa y espacios para sillas de ruedas, piso podotáctil, sistema braille, asientos preferentes y piso bajo para que puedan acceder con todas las facilidades.

Para mejorar cada vez más la conectividad y ofrecer mayor eficiencia a la población, el Instituto de Movilidad y Desarrollo Urbano Territorial (Imdut) informó que se aplicará descuentos de trasbordo para las y los usuarios que utilicen cualquier ruta del “Va y ven", ya sea esta, Periférico, Aeropuerto o las Rutas Nocturnas.

Para el segundo viaje se rebajará 50% del costo, y tanto el tercero como el cuarto serán gratuitos.

Anuncian nueva tarifa social del 'Va y Ven'

Por ejemplo, si alguien utiliza Circuito Metropolitano y, después, recurre al servicio nocturno, su pasaje en este último quedará a mitad de precio; la promoción funcionará durante un lapso de 120 minutos tras haber efectuado el recorrido inicial en este Sistema, con su tarjeta inteligente.

¿Cuál es el costo del boleto del 'Va y Ven'?

Cabe recordar que, desde 2019, el costo de este servicio en Mérida no ha incrementado e incluso, disminuyó, ya que las condiciones del mismo no eran las que merecía la ciudadanía, por lo que Mauricio Vila cumplió su compromiso de que el monto no subiera hasta que la oferta mejorara y la transformación del rubro sea una realidad en la entidad, como está ocurriendo.

Un viaje de la calidad que ofrece Circuito Metropolitano costaría alrededor de 18 pesos, pero la administración estatal apoyará a los usuarios y población general con un aporte de la tercera parte, es decir, 6 pesos, lo que permite un ahorro y que se pueda mantener todas las ventajas del servicio.

Además, en respaldo a la economía de las familias, por primera vez desde la creación de este trayecto, hace 18 años, tendrá una tarifa social para estudiantes y personas adultas mayores, cuando antes, se cobraba parejo.

Todo lo que hay que saber de la tarjeta inteligente del 'Va y Ven'

A partir del lunes 27 de marzo, el pago deberá ser con las credenciales "Va y ven" y, para mayor comodidad, se podrá recargarlas en 319 tiendas Oxxo en la zona metropolitana de Mérida, 209 sucursales dentro de la ciudad y 71 cercanas al Anillo Periférico.

Para este proceso, las y los usuarios podrán acudir a cualquiera de las más de 300 sucursales, solicitar la operación, indicar el monto a añadir, efectuar el pago en efectivo y entregar su tarjeta, que luego, podrá utilizar en cualquiera de las nuevas unidades.

El pago electrónico permitirá beneficios como ascensos rápidos, mejores frecuencias, reducción en los tiempos de espera, mayor comodidad al abordar, más seguridad al reducir la circulación de dinero en efectivo en lugares públicos y trasbordos a precios especiales, más baratos.

Además de que con la incorporación del Circuito Metropolitano al Sistema de transporte “Va y ven”, se recen los tiempos de espera de 24 a 12 minutos.

Con tal de brindar mayor facilidad al adquirir sus credenciales, las venderán Chalecos Verdes en los mismos vehículos y los siguientes 6 paraderos:

Macroplaza; Gran Plaza 1 y 2; Plaza y Paseos Canek; el Oxxo de la avenida de Xoclán y la gasolinera Pemex de Juan Pablo II; la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTM) y las Farmacias Similares de Cinco Colonias, y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Pacabtún- Unidad de Medicina Familiar (UMF) 59.

Hay que señalar que la tarifa del Circuito Metropolitano será la misma que la de Periférico, primera ruta del Sistema de transporte “Va y ven” que lleva más de un año operando conectando a más de 120 colonias cercanas y 155 rutas de transporte sin necesidad de llegar al Centro Histórico, ofreciendo a la ciudadanía traslados más rápidos con ahorro de tiempo y dinero.