Ciberataque al gobierno de Yucatán: colapso por ausencia de servicios en línea

Los servicios que ofrece yucatan.gob.mx no están disponibles.

MÉRIDA.- El sitio web del gobierno de Yucatán y todos sus subdominios permanecen hoy fuera de servicio “por mantenimiento”; sin embargo, en realidad es a consecuencia de un ciberataque que tuvo el servidor oficial.

Todas las ligas digitales del gobierno del estado están desconectadas y en algunas aparecen leyendas como “página no encontrada”, “no está disponible”, "conexión a sitio web no seguro", “la dirección fue mal escrita”, “la página ya no existe” o “la página ha sido cambiada”.

El sitio yucatan.gob.mx tiene el siguiente aviso: “Hola, estamos en mantenimiento, disculpa las molestias”. Esto implica que todos los expedientes digitales y el registro estatal de trámites y servicios que ofrece en línea el gobierno del Estado está “paralizado”. Y no son pocos, sino muchísimos, lo que da una idea del colapso digital del "hackeo" al servidor.

¿Qué le pasó al sitio del gobierno de Yucatán?

En Facebook, la Fiscalía General de Yucatán publicó que "los diferentes servicios que el Gobierno del Estado presta en línea a los ciudadanos estarán disponibles hasta nuevo aviso debido a que se están realizando protocolos de seguridad".

Páginas electrónicas de la Agencia de Administración Fiscal, servicios de la Secretaría de Seguridad Pública, Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial, entre muchas más, no dan acceso a los usuarios. Es que así, el pago de impuestos y derechos en línea, solicitud de citas y servicios vehiculares, no son posibles de realizar desde los diferentes aparatos móviles o computadoras.

Para tener idea de la dimensión del ciberataque que sufrió el gobierno del estado de Yucatán, del cual informó ayer domingo, basta recordar que el gobernador Mauricio Vila Dosal dijo el 26 de septiembre de 2022, durante la presentación de la estrategia “Yucatán Digital”, que cuando entró al gobierno del estado solamente se podían hacer 57 trámites digitales en el gobierno y hasta ese día ya eran 588 los trámites digitalizados.

Trámites en yucatan.gob.mx

En este año 2023 tenía la meta de llegar al 100% de todos los trámites que el ciudadano podría realizar en línea. Serían alrededor de 1,300 a 1,400. “Cualquier trámite que se necesite hacer con el gobierno del Estado, se podrá realizar desde la tranquilidad de una casa, de una oficina, de un cíber, en una computadora, para que sea menos oneroso y, sobre todo, también para quitarles el menos tiempo posible a los ciudadanos porque un trámite digital reduce 75% el tiempo de espera”, enfatizó en aquella ocasión el jefe del Ejecutivo.

El ciberataque también afectó a la Ventanilla Digital de Inversiones, donde todos los trámites necesarios para hacer una inversión se puede hacer de manera digital. Con este sistema se redujo 56% los trámites de las empresas interesadas en invertir en el Estado y una reducción del 85% en tiempo de espera de cada trámite.

De hecho, el gobernador Vila Dosal ofreció en aquel discurso de la estrategia Yucatán Digital que mandaría una iniciativa al Congreso del Estado para la creación de la Ley de Gobierno Digital.