AMLO reaparece: confirma desvanecimiento y traslado de emergencia a CDMX

MÉRIDA.- El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó esta tarde un videomensaje para hablar sobre su estado de salud, y confirmó que se desvaneció en Mérida durante una reunión para evaluar avances del proyecto del Tren Maya.

En su mensaje el mandatario explicó que tiene Covid-19 y que la enfermedad hizo crisis en Mérida luego de una gira que comenzó en Veracruz y que incluyó los tres estados de la Península de Yucatán para los trabajos de supervisión de las obras del Tren Maya.

Salud de AMLO: crisis en Mérida

"Estuve en Mérida y ahí me hizo crisis porque se me bajó de repente la presión. Estando en una reunión con ingenieros militares evaluando el Tren Maya y con otros servidores públicos, pues como que me quedé dormido. Fue una especie de vahído... no perdí el conocimiento. Sí, tuve esa situación de desmayo transitorio", dijo.

Además, el Presidente reconoció que fue trasladado en ambulancia aérea a Ciudad de México, a pesar de su negativa inicial, pues bajo el argumento de que es el comandante supremo de las fuerzas armadas pidió: “Aquí me van a atender”. En el lugar se le puso un litro de suero y le "levantaron la presión".

"No hubo afectación en el corazón o el cerebro. Decidí venirme a la Ciudad de México. Me trasladaron en una ambulancia aérea, pero no venía inconsciente", agregó.

AMLO se desvaneció en Mérida

Diario de Yucatán informó el domingo sobre el desvanecimiento del presidente López Obrador en Mérida cuando se disponía a desayunar en uno de los edificios de la Base Aérea Militar No. 8, donde sostendría una reunión de trabajo sobre el proyecto del Tren Maya antes de iniciar un sobrevuelo de supervisión de los avances.

Sobre las causas de ese desmayo, que generó alarma y preocupación entre los asistentes, dos fuentes de distinto nivel de gobierno pero no autorizadas para dar declaraciones oficiales indicaron que quienes lo asistieron pensaron inicialmente en un golpe de calor pero tras descartarlo consideraron la posibilidad de un infarto u otra complicación cardíaca.

El lunes en la conferencia matutina, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López negó el desmayo y el traslado de emergencia del presidente. "Es una absoluta mentira, no será la primera vez ni la última seguramente que... miente el Diario de Yucatán. Yo ya relaté cómo se dieron los acontecimientos", declaró.

El @DiariodeYucatan tenía razón. Su reportero dijo la verdad y no se amilanó con las calumnias y ofensas de Ramírez Cuevas y Adán Augusto. Viva la prensa libre! — Pablo Hiriart (@PabloHiriart) April 26, 2023

¿No habrá disculpa de @adan_augusto al Diario de Yucatán a quienes dijo mentirosos?



Ya ni hablemos de que desde Palacio Nacional nos mintió a todos diciendo que el desvanecimiento del presidente no había sucedido.. — Ana Francisca Vega (@anafvega) April 26, 2023

Bien por el presidente en explicar su estado de salud y reconocer lo que otros negaron.



Mal por el secretario de Gobernación, cuya mentira fue exhibida por su jefe.



Bien por la lección de periodismo sólido que nos dio el Diario de Yucatán. https://t.co/FvbxFY6Axl — Javier Garza Ramos (@jagarzaramos) April 27, 2023

CONFIRMA DESVANECIMIENTO | #AMLO reaparece y explica que sí se desvaneció en #Mérida y fue trasladado de urgencia a CDMX. En videomensaje en Palacio Nacional, habla de su salud y avala información de @DiariodeYucatan : https://t.co/ykYNUo1g28 #DYInforma #PeriodismoINDEPENDYENTE pic.twitter.com/cFXklqDqD5 — DirectordeMegamedia (@DirMegamedia) April 27, 2023

El video que se estaba esperando. En él, el Presidente reconoce que tuvo un “váguido” (desvanecimiento). Es decir, Diario de Yucatán NO mintió. Mintieron otros.



Qué bueno que está bien. https://t.co/GsCcUAkoTL — Pascal (@beltrandelrio) April 26, 2023

El Presidente @lopezobrador_ reconoce que se desvaneció. El @DiariodeYucatan dio información oportuna y cierta en tiempo real, el vocero @JesusRCuevas nos mintió, una vez más. ¿Para qué sirve un vocero sin credibilidad y que le miente al público en cada oportunidad? — Brenda Ruiz (@brendaruiza) April 26, 2023