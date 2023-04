¿Qué servicios ofrecerá el IMSS Yucatán Jueves y Viernes Santo?

MÉRIDA, Yucatán.— El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer a través de un comunicado que el próximo jueves 6 y viernes 7 de abril, considerados como días inhábiles en el país, otorgará servicios médicos en las áreas de Atención Médica Continua de Unidades de Primer Nivel, Urgencias y Hospitalizaciones en Unidades Hospitalarias.

Atención Médica Continua del IMSS

Cabe señalar que el jueves 6 y viernes 7 de abril, sólo se otorgará atención en los servicios de Atención Médica Continua, ubicados en: la Unidad de Medicina Familiar No. 13 (Chuburná), No. 20 (Caucel), No. 57 (La Ceiba), No. 58 (Calle 42 sur), No. 59 (Pacabtún) y No. 60 (Juan Pablo II).

Noticias Relacionadas Pocas quejas en el IMSS No. 59 por desabasto

También en los Hospitales Generales de Sub-Zona (HGSZ) No. 03, en Motul; No. 05, en Tizimín; y No. 46, en Umán; así como los hospitales generales regionales No. 1 “Lic. Ignacio García Téllez” y el No. 12 “Lic. Benito Juárez García”, ambos en la ciudad de Mérida.

Reanudación de las actividades en el IMSS Yucatán

Los servicios reanudarán sus actividades en los horarios establecidos, el lunes 10 de abril. En caso de dudas o de requerir mayor información con respecto a la atención en las unidades médicas y administrativas del IMSS, los derechohabientes y público en general puede llamar sin costo al 01 800 623 23 23, de lunes a viernes, de 08:00 a 20:00 horas; sábados, domingos y días festivos de 08:00 a 14:00 horas.— (Boletín de prensa: No./2023).