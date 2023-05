Elecciones en México 2024: estrategia de Morena de ''papá gobierno'', una bomba de tiempo

En este país, todo el desarrollo pasa por la política, entonces, mientras no se componga el sistema político no va a mejorar la economía, no va a mejorar la seguridad, manifestó Juan José Alonso Llera, profesor del Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresa (Ipade).

“Se tiene que corregir el sistema político para que de allí emane todo lo demás”, recalcó. “No puede ser que un gobierno te limite. Si ahora México tiene todas las oportunidades que brinda el ‘nearshoring’, de abrir nuevas empresas, no puede ser que el gobierno se convierta en la peor traba”. Noticias Relacionadas Elecciones 2023: acartonado el último debate por Edomex entre Alejandra del Moral y Delfina Gómez

Elecciones en Yucatán: El PAN amplía su ventaja sobre Morena, Massive Caller

“¿Cuál es la chamba que tiene que hacer un gobierno? Solo regular, poner las reglas del juego...”

También calificó de “bomba de tiempo” la estrategia asistencialista del presidente Andrés Manuel López Obrador, que representa más una política orientada a conservar clientela electoral.

El ingeniero Alonso fue entrevistado en días pasados en Mérida, después de una conferencia que sustentó ante egresados del Ipade sobre el entorno político y social en México, bajo el título “El México que sigue”.

Con esa reunión de egresados, como informamos, el Ipade reanudó sus programas académicos en Mérida en formato presencial.

Con estrategia de ''papá gobierno'', no hay dinero que alcance: analiza

Durante la entrevista, el profesor Alonso Llera subrayó que en México todo se politiza y el desarrollo no es la excepción.

Sin embargo, enfatizó, la labor del gobierno no es la de ser papá: “Tiene que proveerte de las condiciones mínimas para vivir, pero dejar que el mercado se vaya regulando”.

Más adelante formuló, a preguntas nuestras, los siguientes conceptos:

Los programas sociales y los subsidios.— Las ayudas sociales tienen que ser temporales. Deben tener una fecha de caducidad. Tienen que ayudar a la persona mientras consigue trabajo, mientras hace lo otro.

Si tú das la ayuda para mantener a esa persona y después le vas a pedir que vaya y vote por ti, se corrompe el sistema. No hay lana que alcance y estás sacando a mucha gente que pudiera estar en el sistema productivo, pero no lo está porque le das un cheque ¡por no hacer nada!

Ya lo decía yo en la plática: si tienes una casa con una madre soltera, con un adulto mayor, un discapacitado y un “nini”, es una familia que casi no necesita trabajar. ¡Y eso se lo vas a dar “forever" ¿Cuál es el incentivo para que se ponga las pilas?

El gobierno no debe ser papá. Tiene que poner solo los medios para que la gente se desarrolle.

Pobreza y clientelismo.— La pobreza nunca se va a acabar. Al contrario, creo que en este gobierno han aumentado los pobres entre cuatro y seis millones, que acaban siendo los nuevos clientes, porque son los usuarios de las ayudas.

Aquí hay una bomba de tiempo. No puedo decir exactamente cuándo estallaría, pero allá está. Viene un problema porque nos están endeudando para repartir en planes sociales, no para construir infraestructura.

Puedes voltear a ver a Argentina. ¿Qué pasó en Argentina después de 20 años de kirchnerismo? Allá les llaman “planeros” a los que están en un plan de gobierno, y ahorita están reventando.

En este momento Argentina tienen la reservas del país negativas. O sea, ya debe más de lo que debería haber guardado para hacerle frente (a su estrategia). Ante cualquier movimiento ya no tienen margen de maniobra.

La participación de la sociedad.— El papel de la sociedad es fundamental. En la plática (ante los egresados del Ipade) decía que el gobierno tiene que hacer cosas medianamente bien: la educación —es corresponsable el gobierno con la sociedad—, la salud y la seguridad. El gobierno no tiene los incentivos para hacerlo todo solo.

Tres elementos de un buen gobierno

La base, el voto duro de López Obrador, es la base de la pirámide con gente con menos educación. Hay cinco millones más de pobres… Si los educas no van a votar por ti. Entonces, nunca vas a mover el sistema educativo.

Allá tiene que entrar la sociedad a mejorar la educación, a robustecer el sistema de salud y a ser colaborador en el tema de la seguridad pública, que son los tres elementos que debería hacer bien el gobierno. Son, repito: educación, salud y seguridad.

Los intentos de controlar a los tres Poderes.— Cuando tú centras toda la política de un país como lo ha hecho Lopez Obrador, en una sola persona, con un gabinete que no figura, con un Poder Legislativo al servicio del Ejecutivo, la esperanza ha sido el Poder Judicial.

El Poder Judicial ha dicho: esto no es así, el proceso debe ir por aquí, y va para atrás lo del INE. Y a las 20 leyes que se aprobaron ahora al vapor, seguramente se le dará también para atrás.

El voto duro, en una elección con mucho abstencionismo, le alcanza (a López Obrador) para que gane el que él designe.

Si votara el 80% de la población hay muchísimas posibilidades de que la oposición, la que sea, pueda ganar. De todas maneras, el que gane, ya sea de la oposición o de Morena, va a tener que hacer frente a un problema totalmente distinto.

Yo creo que le van a dar para atrás a muchas leyes que ahora se acaban de aprobar al vapor.

Si Morena gana en 2024, perdería el Congreso: la apuesta

Recordemos que en la elección de 2024 entrará primero el nuevo Congreso, un mes antes que el nuevo presidente.

Entonces, la apuesta de López Obrador es ganar las tres cuartas partes del Congreso para meter de nuevo las leyes que le rebotaron. Yo no creo que las condiciones le alcancen para eso.

Creo que seguramente Morena repetirá, pero con un Congreso de oposición. Esa puede ser la esperanza, junto con la Suprema Corte, que está haciendo su chamba.