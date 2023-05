¿Por qué el yucateco es discriminador? Terapeuta responde

En Yucatán hay discriminación en el aspecto económico, como se refleja en la planeación de Mérida, que está dividida entre la población pobre del sur y la rica del norte, según señala el docente y terapeuta Víctor Chan Martín, director de Hogares Maná.

Con base a su experiencia académica, como defensor de los derechos humanos infantiles y sus vivencias, el terapeuta Víctor Chan Martín afirmó que el Yucatán discriminatorio está en las zonas urbanas, porque los yucatecos originarios mayahablantes de los pueblos son amables y buenos anfitriones.

El Inegi difundió resultados de su Encuesta Nacional sobre la Discriminación 2022 y colocó a Yucatán en primer lugar de México con 32.1% de la población de más de 18 años que expresó haber sido víctima de discriminación.

Las principales causas de discriminación en Yucatán fueron la forma de vestir, arreglo personal que incluye tatuajes, perforaciones o forma de peinado, el peso y estatura, y opinar de política, entre otros factores.

Sobre el tema, Chan Martín dijo que si el Inegi proporcionó los datos hay que creerle, pero la realidad de Yucatán como un estado discriminatorio hay que mirarlo desde muchos ámbitos.

Consideró que Yucatán es discriminatorio hasta con la gente mayahablante solo por el hecho de vivir en poblados del interior del estado. Incluso, tener un apellido maya es algo que ocasiona que gente de la ciudad mire como personas inferiores a los ciudadanos, pero no es el único motivo, son muchos las causas que generan la discriminación.

“Yo he recibido discriminación por mi apellido aun siendo profesional académico conozco la cultura de varios países dando conferencias y viajando, pero desafortunadamente me discriminan por mi apellido”, reveló. “Si uno con cierta trayectoria es discriminado, imagínate aquellos que no tienen estas características”.

Además dijo que en Yucatán hay discriminación en la parte económica, en la planeación de la ciudad que tiene dividido en dos ciudades a la capital yucateca: la población pobre del sur y la rica del norte. Esto de entrada muestra que sí hay una diferenciación por cuestiones económicas y financieras. Por ejemplo, los parques recreativos del norte si los comparas con las colonias del sur son completamente mejores los de las colonias del norte.

Paraderos

Hasta en los paraderos del nuevo sistema de transporte sustentable Va y Ven hay diferencias. Los paraderos del norte tienen techo, bancas, iluminación, y los del sur no lo tienen. Eso es lo que demuestra que desde una manera física, económica y estructural sí hay una diferenciación y una postura de valía, con la etiqueta de no vales si vives en pobreza.

Consideró que la discriminación viene de familias ancestrales, desde los papás y abuelos porque ha escu chado prohibiciones de noviazgo en familias que no son iguales en clase social, poder económico, si no tiene un apellido que demuestre el estatus social de la familia. También sabe de familias que obligan a sus hijos o hijas para que tengan una relación amorosa contra su voluntad solo por convenir a los intereses familiares.

La discriminación más acentuada es por la orientación no heterosexual cuando ninguna persona es diferente a otra y todas las personas tienen derecho de tener la misma valía como seres humanos.

“Hay ciertas posturas de rechazo y discriminación hacia personas que tienen una orientación sexual natural al desarrollo biológico y deciden vivir una vida no heterosexual”, reiteró.

“Yucatán es discriminatorio con la gente de afuera. Cuando viene una persona de otro estado o país siempre lo llama ‘huach’ de manera despectiva, aunque hay que decir que algunas personas foráneas se lo han ganado por su actitud no correcta. Mi esposa es chilanga, tengo familiares de otros lados y creo que sí se practica el etnocentrismo en Yucatán. Es un etnocentrismo de que somos yucatecos y nadie más lo es”, apuntó.

En la religión también existe la discriminación por el rechazo de otros feligreses que no son católicos, sino que profesan otras creencias.

¿Por qué el yucateco es discriminador?

“El yucateco original, el maya original no es discriminador, es una persona amable, muy buena anfitriona, se puede ver con visitar el interior del estado”, recalcó. “El yucateco mayahablante te ofrece su casa, comparte sus alimentos, es muy amable, no es discriminador. Donde está el tema es en los yucatecos de otras culturas, de los que viven en las zonas urbanas o que emigraron de otros países. Allí veo que es discriminatorio, se fijan en piel de las personas, de su condición social y económica. Vienen con un pensamiento de que mi familia es mejor, no se junta con otras familias de piel morena, como el de los yucatecos originales”.

“La estética juega un papel importante en la aceptación de las personas, la belleza física y la vestimenta, las formas de hablar, sí importa; si hablas bonito y bien no te critican, si hablas mal te discriminan”, subrayó el terapeuta.

Antros

“En los antros de Mérida la estética física tiene mucho qué ver. Se han conocido casos de que no permiten el acceso a personas jóvenes por su apariencia física y vestimenta porque no son dignos de entrar donde solo hay gente bonita y con dinero. Hay gente que quiere ir a cierto antro o centro de diversión, junta su dinero y cuando va, le dicen que está lleno, que no hay espacio, y muchas veces se ha constatado que sí hay espacio, pero se le reserva a las personas bonitas para que entren porque saben que tienen para gastar”.

Se le preguntó al maestro y presidente de la asociación Hogares Maná si las instituciones y leyes creadas para la disminución y erradicación de la discriminación no funcionan en Yucatán porque este fenómeno va en aumento.

“Yo creo que las instituciones sirven para lo que fueron creadas, cuando una institución se crea con buena voluntad la intención es que funcione, lo que no ha funcionado es la operatividad”, consideró. “El tema de estas instituciones de lucha contra la discriminación es que tienen el presupuesto suficiente para que cumplan con manera cabal para lo cual fueron creadas”.

“Yo leo, estoy pendiente, participo en reuniones, monitoreo las actividades, soy académico de una universidad y no recuerdo alguna acción pública o social que hayan realizado estas instituciones”, reiteró.

“No he escuchado que hayan hecho algo masivo o campaña alguna contra la discriminación. Si yo siendo una persona informada no lo conozco, imagínate la gente que no tiene acceso a esta sensibilidad. No hay un trabajo firme, constante, masivo, campañas y estrategias ni promoción de estos centros de atención a la discriminación”.