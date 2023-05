Vecinos proponen sea más seguido el retiro de cacharros en Mérida

Para muchas personas las campañas de descacharrización son la oportunidad de sacar todo tipo de basura, no solo los artículos en los que se puede acumular agua y que se pueden convertir en criaderos de moscos.

Así, al comenzar ayer la campaña de descacharrización en Mérida en muchas esquinas se pueden encontrar televisores, lavabos, bolsas con hojas, muebles y otros objetos.

Vecinos de las colonias Morelos y Morelos Oriente opinaron que las campañas de descacharrización deberían ser más seguidas y no solo cada año.

“Ayuda a que se haga buena limpieza en las casas, se debería hacer cada tres meses”, indicó Socorro Echeverría Pliego, vecina de la calle 79 de la Morelos.

“Ya hacía falta, hay mucho mosquito, se debería hacer cada cuatro meses”, dijo por su parte Pedro José Martínez y Martí, vecino de la calle 24 de la colonia Morelos Oriente.

Otro residente de la zona, Jesús Dzul Cruz, considera que debe ser cada seis meses. “Recogen ahorita, pero luego se juntan más cosas porque hay mucha gente inconsciente que, a pesar que les llega el aviso, se les olvida o lo dejan a última hora y cuando lo ponen ya pasaron los que recogen, y luego la calle no solo es criadero sino también basurero”.

“Creo que podría ser más constante, tal vez mínimo cada seis meses”, expresó también Yeimy Pech Vázquez.

Los entrevistados coincidieron en que está claro qué cosas no se deben sacar a las esquinas, pero mucha gente aprovecha para deshacerse de basura que no se llevan los recolectores de la ciudad, a menos que haya dinero de por medio.

Socorro Echeverría comentó que la recolección domiciliaria de basura “debería incluir troncos de árboles”, porque “ya no se puede quemar basura”.

“Tengo mucho tronco que no puedo quemar y si lo saco la basura no se lo lleva”, añadió. “Estaría bien que (las empresas recolectoras) aceptaran otro tipo de basura, porque ahora se la llevan, pero te cobran extra, aun hayas pagado tu mensualidad. No resulta, pero si no les pagas no se lo llevan, es un problema. ¿Cómo voy a dejar limpio mi patio si los basureros no cooperan?”.— VAC