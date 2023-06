Anuncian mundial de vinos en Mérida durante el Festival Sabores de Yucatán 2023

MÉRIDA.- La segunda edición del Festival Sabores de Yucatán, apalancado con tres eventos internacionales, pondrá a Yucatán en los ojos del turismo mundial en este año.

Entorno a estos cuatro eventos turísticos de alta gama que se realizará del 16 al 20 de noviembre de 2023 en Mérida y otras sedes alternas, la gastronomía yucateca se convierte en el eje central de la promoción, fortalecimiento y posicionamiento mundial del destino Yucatán por el excelente maridaje que tendrán los guisos con la exquisitez de vinos, cervezas y bebidas espirituosas que son complemento infaltable en cada comida.

"Estos eventos van a posicionar en el top mundial gastronómico a Yucatán", destacó Cristian Badua, director de The Best Chefs Awards en un mensaje virtual desde Polonia a la sede de la rueda de prensa realizada hoy en el hotel Wayan Mérida. "Estamos seguros que Yucatán es el lugar perfecto para nuestro evento".

En este evento de cocineros de alta gama se espera la presencia de un centenar provenientes de varios países del mundo, algunos muy afamados y otros con alta influencia en el ámbito turístico gastronómico.

Mundial de vinos en Mérida

Por su parte, Baudain Havaux, presidente del Concurso Mundial de Vinos de Bruselas, aseguró que cuando informó que en este año la cata de vinos y el concurso será en Yucatán, muchos de los famosos catadores, productores y empresarios de esta industria vinícola se apuntaron sin pensarlo para vivir está experiencia de visitar Yucatán.

"En este mundial se catan unos 15 mil vinos de varias partes del mundo. Por primera vez viene a México y escogimos Yucatán porque es un estado consumidor. Vendrán los más importantes catadores de vino que son profesionales y mediáticos. Yucatán estará en los ojos del mundo aunque no produzca vino".

También se informó que este tipo de eventos internacionales permiten conocer las nuevas tendencias de bebidas y gastronomía que son el maridaje inseparable, descubrir nuevos ingredientes locales, conocer el patrimonio gastronómico de la entidad y sobre todo promocionar el destino turístico que es sede de los eventos.

Festival Sabores de Yucatán 2023 en Mérida

Estos eventos informó lo siguiente: la segunda edición del Festival Sabores Yucatán será del 16 al 20 de noviembre de 2023.

En el marco de este festival se realizará el concurso The Best Chef Awards del 17 al 19 de noviembre; la séptima edición del México Selection by Concurso Mundial de Bruselas del 15 al 18; y el encuentro Barra México del 17 al 19 de noviembre.

Michelle Fridman dijo que el reto de esta segunda edición del Festival Sabores Yucatán es superar los 12,000 visitantes que vinieron a la primera edición.

Además, espera que con el impacto de estos eventos vengan más turistas internacionales y nacionales, que aumente la pernocta y que la derrama económica sea mayor y se extienda a toda la cadena productiva de la industria turística local.