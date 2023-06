Así puedes reportar el ''Va y Ven'' por WhatsApp

MÉRIDA.- El sistema Va y Ven, con rutas en Periférico, Circuito Metropolitano y ahora Las Américas, tiene también una nueva modalidad para reportar los inconvenientes: Un chat de WhatsApp.

Cabe recordar que en los próximos días las rutas de Francisco de Montejo se deben sumar a la lista del sistema Sistema Metropolitano de Movilidad Amable y Sostenible del Va y Ven.

El “Va y Ven” ofrece una movilidad más incluyente pues las nuevas unidades cuentan con rampa, espacios para sillas de ruedas, piso podotáctil, sistema braille, asientos preferentes y piso bajo para que puedan acceder con todas las facilidades. Además los pagos solo pueden realizarse con una tarjeta especial.

¿Dónde puedo reportar un “Va y Ven?

Si has presentado algún inconveniente en algún traslado o no has podido subir al transporte porque 'no dio parada', ya puedes informar de inconformidad y levantar un reporte. Para ello, el sistema ''Va y Ven'' integró el Chatbus de WhatsApp.

Lo único que hay que hacer es enviar un mensaje al siguientes número: 999 165 2474. Luego en automático recibirás una respuesta en el que te solicita tu nombre completo, correo electrónico y tu colonia.

Posteriormente te ofrece unas opciones con las que te pueden ayudar:

Presentar un reporte

Solicitar información

Dejar una sugerencia

Otro

Finalmente te brinda unas opciones para informar sobre el tipo de reporte que deseas realizar, y luego de marcar la opción un asistente le dará continuidad a tu reporte.

Mi autobús tardó en llegar o no pasó

Me negaron el servicio

No terminó su ruta

Estado físico de la Unidad

Trato del Operador

Acoso

Tarjetas / Cajero

Reportar objeto extraviado

Elevadores de puentes peatonales

Otro

Regresar a menú

¿Cuánto cuesta el pasaje del Va y Ven?

La ruta tiene una tarifa general de 12 pesos; para estudiantes y personas adultas mayores, de 5, y en el caso de las y los usuarios con alguna discapacidad, será sin costo.

Sin embargo, todas las rutas del “Va y Ven” cuentan con una promoción. El primer viaje tendrá un precio normal de $12; el segundo viaje será de $6 en las primeras dos horas y el tercero será gratis.