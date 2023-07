Adán Augusto López Hernández deja atrás la polémica con el Diario: ''Ya pasó'', asegura

El ex secretario de Gobernación Adán Augusto López Hernández enfocó sus críticas contra Televisa y Latinus en su última asamblea informativa de su gira política por el estado, pero reinvindicó su postura con el Diario de Yucatán.

Cuando concluyó su discurso en la concha acústica del Parque de las Américas, a las 8:13 de la noche, el reportero del Diario lo abordó antes de que subiera a la camioneta de lujo que lo transportó durante sus visitas a Valladolid, Ticul, Umán y Mérida.

“Licenciado, licenciado, soy reportero de Diario de Yucatán, me permite”, le comentó el periodista que siguió la ola de gente que acompañó al aspirante presidencial del partido Morena hasta el vehículo que usó.

“Sí, mande”, respondió y dirigió su atención al periodista.

“¿Sigue pensando que Diario de Yucatán miente (por el caso del desmayo del presidente López Obrador el 23 de abril pasado que publicó este periódico)?”

“No, no. Lo dije en aquella época (en la conferencia mañanera) porque no era exacta la información que daba el Diario“, señaló el ex secretario de Gobernación.

“El presidente lo confirmó, ¿sigue pensando todavía que miente el Diario?”, insistió el reportero.

“No, ya no, pues ese fue un episodio que ya pasó”, dijo y subió a la camioneta para dar por terminada la breve entrevista.

Adán Augusto en Mérida

El mitin que presidió Adán Augusto en la concha acústica contó con la presencia del presidente de la Junta Distrital número 3 del INE, quien seguramente tomó nota del acarreo de gente que realizaron los organizadores de la asamblea informativa en Mérida por medio de autobuses de la Alianza de Camioneros de Yucatán, de camiones de pasajeros de Autoprogreso, autobuses turísticos y camionetas van que trajeron personas de municipios y comisarías del interior del estado, y las voces que corearon masivamente a Adán Augusto López como “presidente, presidente”.

Aunque el INE prohíbe hacer propuestas y promesas de campaña, el ex secretario de Gobernación ofreció a los asistentes que bajará la tarifa eléctrica en Yucatán, ese es su sueño y él lo logró cuando fue gobernador de Tabasco.

“Tengo un sueño, que Yucatán tenga tarifas justas, si lo hicimos en Tabasco, por qué no lo vamos a hacer en Yucatán”, destacó. “Viene mucho apoyo y progreso para Yucatán. Hoy he recorrido casi todo el estado y la gente ya no lo murmura, va a llegar la transformación a Yucatán, habrá un mejor gobierno, haremos un emporio, miren la generosidad del presidente López Obrador, ya empezó a construir el nuevo hospital O'Horán, está terminando el de Ticul, el Tren Maya, la ampliación del Puerto de Altura, hay otras inversiones por más de 16 mil millones de pesos en obras y pago de pensiones a los adultos mayores y otros programas”.

Tanto el maestro de ceremonias que ánimo el mitin como Adán Augusto tuvieron como su mejor carta de presentación el nombre del presidente López Obrador, a quien mencionaron a cada momento, resaltaron la lucha que realiza a favor de los pobres y del hartazgo de la ciudadanía mexicana que lo llevó a la presidencia de la república con más de 30 millones de votos.

Adán Augusto contra Televisa y Latinus

"Ahora que viene el proceso electoral ya empezaron los señores del dinero Televisa, Claudio X, que creen que ahora que se va AMLO se va a acabar las pensiones, se van a quedar esperando porque el presidente convirtió en constitucional este apoyo", recalcó. El mentiroso de Televisa ya la agarró conmigo, no me saca, por mi que se vaya a volar, le volveremos a ganar a Televisa. Ya me mandó un emisario para que me siente a tomar café con los dueños, no voy a ir, no me verán allí, yo no tomo café con ellos. Hay otro medio, Latinus, que es peor porque contrataron a un periodista mercenario. Fueron más elegantes, me dijeron que cuando voy a Latinus para que me hagan una entrevista, yo no quiero nada con ellos, no voy a me roban mi Santo de Atocha que traigo en la bolsa".

Adán Augusto también se lanzó contra gobernadores de varios estados a los que calificó como rateros del erario, contra el ex presidente Felipe Calderón porque robó la elección a AMLO.

''Amable'' exhorto a Vila Dosal en cada punto de visita en Yucatán

Hizo un llamado al gobernador de Yucatán Mauricio Vila Dosal para que no sea egoísta y firme el convenio con el IMSS Bienestar para que todos tengan servicios médicos y medicamentos gratuitos.

Fueron tantos los elogios a López Obrador que le atribuyó la baja del dólar, la baja de la gasolina, insumo que está más caro que cuando inició el gobierno de AMLO, y pidió a la gente que lo acompañe en este último tramo de su gestión porque la oposición podrá ganar alcaldías, algunas gubernaturas, incluso la de Yucatán que es una plaza difícil para Morena, pero lo que nunca logrará darle marcha atrás es a la 4 transformación del país.

Como pasa cuando traen gente que no conoce las calles de Mérida, después del mitin, mujeres y varones principalmente adultos mayores empezaron a preguntar por dónde estaban los autobuses que los trajeron.

"Disculpe, por dónde está el Oxxo de aquí", preguntó al reportero un grupo de mestizas adultas mayores que trataron de localizar el vehículo que las trajo a Mérida.

La concentración en la concha acústica llenó la parte baja del teatro, los costados y la parte de la explanada final que colindaba con la avenida Colón.

“Corcholata” pide que firme plande salud federal en Ticul

En Ticul, Adán Augusto López Hernández se reunió con simpatizantes en esta ciudad. La reunión se realizó en el Auditorio Municipal, y de acuerdo con los organizadores acudieron más de 3 mil asistentes de los municipios de Muna, Akil, Oxkutzcab, Sacalum, Dzan, Tzucacab, entre otros.

En su discurso, como lo hizo antes en Valladolid y más tarde en Umán, Adán Augusto, elogió la labor de Andrés Manuel López Obrador en estos cinco años de gobierno.

“A Yucatán le llegan más de 16 mil millones anual, del recurso federal y muestra de ello que se está a construyendo el nuevo hospital en Mérida y el de Ticul.

“Exhortamos de forma amable al gobernador Mauricio Vila Dosal, firmar convenio con el gobierno federal, para que ningún yucateco le falte los servicios de salud”, señaló

También reveló que enero del próximo año, la beca universal para adultos mayores subirá 25% y los beneficiarios cobraría 6 mil pesos.

En su gira por Yucatán, el ex secretario de gobernación, estuvo de acompañado de los senadores Veronica Camino Farjat, Raúl Paz y de los consejeros estatales Everth Dzib Peraza y Abel Ramírez.

Al evento acudieron, grupo de mototaxistas de Ticul, algunos militantes priístas y panistas.

“Corcholata” le enlista a Vila apoyos de AMLO, también en Valladolid

Y en Valladolid, López Hernández repitió su discuros ante poco más de 500 personas hacia el gobernador de Yucatán, a quien pidió no realizar politiquería y que permita que el estado se sume a la cuarta transformación, ya que ha recibido muchos beneficios del gobierno federal, como lo son el paso del tren maya, la ampliación del puerto de Altura de Progreso, los trabajos que se hacen en la ex plancha de la ciudad de Mérida, entre otras cosas, de modo que el estado se ha desarrollado, pero aún falta mucho por hacer.

Poco antes de la llegada de Adán Augusto, un orador que se identificó como Marcos Hernández, oriundo de Cárdenas, Tabasco, habló de los gobiernos que antecedieron al de AMLO e hizo una comparación de los beneficios que ahora se tienen con la autonombrada Cuarta Transformación (4T).

Mientras en los alrededores de la unidad deportiva de la colonia “Fernando Novelo”, donde se llevó al cabo el mitin que Morena llamó “asamblea informativa por el delegado nacional Adán Augusto López Hernández” dirigido a militantes y simpatizantes de Morena, las camionetas tipo Van, iban llegando “acarreados” de varios municipios como de Tizimín, Temozón, Chemax, Yaxcabá, Tinum, Dzitás y algunas comisarías vallisoletanas como Ticuch, solo por mencionar algunos.

En la “asamblea informativa” no se vio la presencia de políticos locales o de otros partidos, solo gente de Morena, muchos de ellos exfuncionarios públicos en las dos pasadas administraciones, incluyendo al ex alcalde Enrique Ayora Sosa. No se vio a la exalcaldesa Alpha Tavera Escalante, actual presidenta estatal del partido guinda.

En su discurso del ex secretario de Gobernación recordó que su abuelo fue oriundo de Dzitás, población que ha visitado en dos ocasiones y agradeció la presencia de los que acudieron a su reunión, los cuales nombró por municipios.

Luego comenzó a recordar anécdotas con su maestro, como llamó a López Obrador, cuando puso en marcha la pensión universal, pues dijo que en una visita que realizaron en una comunidad de Oaxaca, un adulto mayor se les acercó para pedir su pensión o jubilación solo por trabajar el campo.

Luego de decirle que no le correspondía por no trabajar para una empresa, le pidieron su apoyo porque cuando AMLO llegue a la presidencia se les otorgaría la pensión, lo cual cumplió apenas asumió el gobierno y desde entonces los adultos mayores se benefician con ese programa, que en enero aumentará de $4,800 a $6,000.

Al referirse al estado, manifestó que es una entidad complicada, sobre todo Mérida, pues es una ciudad llena de contrastes, por lo que envió un mensaje al gobernador Mauricio Vila Dosal y le pidió que no haga politiquería, lo cual no cree que haga, pero que permita que la entidad se sume a la cuarta trasformación, lo cual aseguró que se logrará.

Se la pasó por varios minutos alabando el trabajo de la 4T y criticando a medios de comunicación que no lo apoyan, además recordó el supuesto fraude que le hicieron en 2006 a AMLO cuando ganó Felipe Calderón Hinojosa, y luego ocurrió algo similar en 2012.

Varios de los asistentes aprovecharon tomarse fotografías con el ex secretario de Gobernación, quien los fue saludando tanto cuando entraba a la cancha de la unidad deportiva de la colonia Fernando Novelo, como cuando salía, hasta abordar de nuevo su camioneta.— Juan Antonio Osorio Osorno// Joaquín Chan Caamal// Sergio Iván Chi Chi