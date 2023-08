Choque por alcance en el Periférico de Mérida

MÉRIDA, Yucatán.— Este martes, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), tomó conocimiento de un accidente de tránsito en el Periférico de Mérida, en el que uno de los vehículos involucrados acabó volcado.

El siniestro ocurrió cerca de las 6 de la mañana, según comentó la conductora de un automóvil tipo Fit, quien explicó que manejaba su auto sobre el cuerpo exterior de la vía y, antes de llegar al puente de la calle 50 redujo su velocidad, ya que sobre el puente están realizando trabajos, de esto no se percató el conductor de un auto tipo Gol, que terminó colisionando por alcance al Fit.

"Después de que me chocó se salió del camino y se volteó, ya no supe qué más pasó, yo avancé con el auto, me metí entre los conos", dijo la mujer mientras era atendida por un paramédico.

El accidente, para fortuna de los involucrados, no dejó personas lesionadas, por lo que ambos conductores llamaron a sus aseguradoras para llegar a un acuerdo sobre la reparación de los daños.

Peritos de la SSP tomaron conocimiento de los hechos.