La industrialización de Yucatán ya es imparable, CCE

La seguridad pública, la paz social y la certeza jurídica que ofrece a las empresas extranjeras han propiciado que Yucatán entre a un proceso de industrialización que ya es imparable, afirma el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial yucateco, Alejandro Guerrero Lozano.

“Hace unos 20 años —recuerda— Yucatán era famoso más por su gastronomía, su turismo y la calidez de la gente, pero hoy la industrialización es una realidad”.

En amplia entrevista con el Diario sobre sus planes de trabajo, expresa que sabe de por lo menos cuatro nuevas, grandes empresas extranjeras —dos de Asia y dos de Europa— que ya tienen la mira puesta en Yucatán.

El comercio ya no es la principal actividad económica del Estado sino la industria, apunta el directivo.

Todo esto abre nuevas oportunidades empresariales para Yucatán, añade. Uno de sus efectos es la motivación que sienten ahora los jóvenes para estudiar, porque saben que una mejor preparación académica significa mayores posibilidades de empleo mejor pagado.

Antes se empleaban en las maquiladoras —continúa—, pero ahora buscan empresas del mundo moderno.

Industrialización clave

Las nuevas oportunidades empresariales que se abren para Yucatán en el mundo le permiten al presidente del Consejo Coordinador Empresarial local (CCE), Alejandro Guerrero Lozano, pronosticar que la industrialización del estado ya es imparable.

Él sabe de cuatro nuevas grandes empresas extranjeras, dos de Asia y dos de Europa, que ya tienen la mira puesta en Yucatán y de otras más que son atraídas por la buena seguridad pública, paz social y certeza jurídica del estado.

“Hace como 20 años Yucatán era famoso más por su gastronomía, su turismo y la calidez de la gente, pero hoy la industrialización es una realidad, es imparable”, afirmó Guerrero Lozano en entrevista con el Diario sobre la agenda de trabajo que realizará durante los seis meses que estará en la presidencia del CCE de Yucatán.

El también presidente local de la Asociación de la Industria Manufacturera y de Exportación (Index) destacó que los parques industriales, las nuevas fábricas grandes y la competencia positiva por la mano de obra son evidencias palpables de que la migración de Yucatán del comercio, que era la actividad más rentable hace unas décadas, hacia la industrialización es una realidad.

Incluso, ésta ha incidido positivamente para que los jóvenes yucatecos y quienes viven en el estado tengan una mejor preparación académica que se traduce en mejores empleos y mejores salarios y en una sociedad más educada.

Todavía recuerda cuando hace unos años era fácil contratar a la gente para la industria maquiladora. Muchos llegaban por necesidad porque dejaban los estudios y acudían a pedir trabajo en las fábricas.

Hoy la gente que solicita trabajo tiene una preparación mínima de bachillerato para arriba, tienen mayor preparación académica, principalmente en las tecnologías del mundo moderno, lo que les abre varias opciones en el campo laboral.

“La gente de Yucatán está estudiando, se está preparando, ya tiene otro chip y esto ha creado un círculo virtuoso benéfico”, dijo.

“Si los empresarios están invirtiendo, están creando empleos, el gobierno realiza acciones positivas para la recreación sana, la gente no se va a meter en malos pasos”.

Lo que pidió al gobierno del Estado es que garantice la continuidad de los proyectos magnos para el impulso económico estatal y mejora de los servicios públicos.

El presidente del CCE afirmó que la industrialización trae beneficios para todos y ve que Yucatán tiene un buen futuro para los próximos 10 años en la atracción de nuevas empresas por medio del “nearshoring”.

“Esperamos que en los próximos 10 años siga el crecimiento industrial en Yucatán. Se estima que México seguirá siendo uno de los principales receptores de empresas en la próxima década. La migración de negocios de Asia hacia el continente americano no se va a detener.

“No sólo son cuestiones de guerras comerciales entre Estados Unidos y China y el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia. Tenemos clientes de Estados Unidos que hablan de este fenómeno que se está dando en la actualidad y creen que es más conveniente para ellos que estén en México.

“Si viven en Nueva York pueden mandar a sus ejecutivos y supervisores en un viaje de horas; si están en Asia el viaje aéreo tarda día y medio y es súper caro, enfrentan diversidad de horarios y de idiomas. Por ello, para los inversionistas estadounidenses es un aliciente venir a México”, explicó.

El empresario dmitió que la violencia de la delincuencia organizada y la gran cantidad de muertos genera problemas de imagen en el mundo por la alta criminalidad, ya que en Europa y Asia creen que esta violencia es general en todo el país, pero se sabe que no es así. Puso de ejemplo a Yucatán, que es un referente nacional y mundial en materia de seguridad, paz y tranquilidad y de desarrollo económico.

Lo importante

En la agenda del CCE dijo que hay tres prioridades en las que trabajará con intensidad para alcanzar los objetivos, sin descuidar los otros temas porque le darán continuidad permanente.

“Lo más urgente es acelerar las gestiones para que el gobierno del estado emita el decreto de la creación del Polo Tecnológico del Bienestar (en un terreno destinado para la desaparecida Zona Económica Especial creada por el gobierno de Enrique Peña Nieto)”, informó.

“El polo tecnológico es importante porque va a detonar inversiones. Por ello es prioritario y es necesario que el gobierno estatal y el gobierno federal emitan los decretos con los estímulos fiscales correspondientes y construyan la infraestructura básica para el establecimiento de nuevas compañías”.

Otra prioridad es vigilar que haya transparencia en las obras donde se ejercen millones de pesos, como el Ie-Tram, la ampliación del puerto de altura de Progreso y el viaducto elevado del puerto, que ya empezó.

Al CCE le interesa que la ampliación del puerto de altura inicie, no pare con el cambio de gobierno y que la actual administración garantice su continuidad con los recursos del préstamo, que deben quedar en un fideicomiso y con una determinación inalterable de que es para la obra del puerto.

Esta obra es relevante para la industrialización de Yucatán porque garantizaría una logística naviera para los próximos 20 años.

“El puerto de altura es un tema que tenemos pendiente de platicar con el gobernador Mauricio Vila”, señaló.

“No me he presentado ni platicado con el gobernador, esperamos hacerlo muy pronto. Hasta donde sé, los créditos están aprobados por el Congreso del Estado, pero no está definido con la banca, creo que está en proceso de licitación. La obra de ampliación debe tardar unos 18 meses.

“Lo más probable es que la administración de Vila Dosal no lo termine, pero lo tiene que dejar avanzado y con el dinero en los fideicomisos para que no se use en otras cosas”, indicó el dirigente empresarial.

“Ya lo que platicamos con algunos de los colaboradores del gobernador es que la obra del puerto de altura tiene que iniciar en este año. Lo mismo con el viaducto que ya arrancó, aunque sé que cambió el trazo y estará listo en 15 meses”, reiteró.

“La ampliación del puerto de altura de Progreso es un trabajo muy grande y beneficiará a la parte industrial y turística. Me dice Sefotur que hay cruceros grandes que quieren venir al puerto de Progreso, pero no vienen porque el calado no lo permite”.

La seguridad pública, añadió, es importantísima para el desarrollo y crecimiento de Yucatán, y es el principal activo del Estado y por ello el CCE no puede dejar a un lado este tema.

La otra prioridad es la solución a los problemas del abasto de energía eléctrica porque los constantes y prolongados apagones causan millonarias pérdidas a los empresarios manufactureros de exportación y problemas de cumplimiento (Continuará).— Joaquín Chan Caamal