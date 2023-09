Inicia programa ''Mes del Testamento'' en Yucatán: cuánto cuesta y qué se necesita

Para brindar seguridad y certeza legal al patrimonio de las familias yucatecas, el gobierno del Estado anunció la campaña “Mes del Testamento” que consiste en condonaciones y descuentos de hasta el 100% en trámites testamentarios durante los meses de septiembre y octubre, dice un boletín.

De esta manera, tramitar un testamento ológrafo, conocido popularmente como testamento de puño y letra, será completamente gratuito, mientras que en el caso del testamento ante Notario Público solo deberá cubrirse el precio que el Colegio Notarial de Yucatán estableció para este año que será de 2,000 pesos.

Al respecto, el consejero jurídico del Estado, Yussif Heredia Fritz, dijo que la campaña busca que las personas manifiesten, en pleno uso de sus facultades, el destino que tendrán sus propiedades y otros bienes y derechos, “con ello se da certeza jurídica y se procura tranquilidad a nuestras familias”.

Heredia Fritz resaltó el compromiso social de los notarios públicos de Yucatán, que cada año contribuyen con la Consejería Jurídica, la Dirección de Asuntos Notariales y el Archivo Notarial para facilitar que todos los habitantes del estado tengan acceso a los beneficios del programa.

Además de los descuentos ya mencionados, se dispuso que en el caso del testamento ante notario público se realicen descuentos especiales para adultos mayores de 60 años y personas con discapacidad, quienes podrán obtener el documento en 1,600 pesos. De la misma forma, enfermeros y paramédicos en activo y elementos de la Secretaría de Seguridad Púlica (SSP) solo pagarán 1,600 pesos.

Por su parte, el presidente del Colegio Notarial de Yucatán, Gonzalo Enrique Irabién Arcovedo, destacó la certidumbre, legalidad y armonía que en el seno familiar implica transmitir bienes y derechos mediante los procedimientos legales que otorga el notariado.

De 2019 a la fecha se han elaborado en Yucatán 8,466 testamentos ante notario público de los cuáles 608 fueron en 2019, 1,071 en 2020, 3,912 en 2021 y 2,776 en 2022.

Por lo que se refiere al testamento ológrafo se elaboraron 1,126 en 2019, 721 en 2020, 878 en 2021 y 700 el año pasado.

Estas cifras son un indicador de que los ciudadanos están aprovechando esta campaña en beneficio de sus familias. El trámite es sencillo y solamente se requiere hacer una cita con el notario de su preferencia, quien en su momento le indicará los requisitos a cumplir.

Requisitos para la elaboración de testamento en Yucatán

Se les puede contactar en la página https://consejeria.yucatan.gob.mx/seccion.php?s=directorio_notarios_publicos, dónde vienen los teléfonos y direcciones de cada uno de ellos.

Para la elaboración de esta modalidad de testamento se requiere de acta de nacimiento, CURP, identificación oficial con fotografía y el acompañamiento de dos testigos. En Yucatán hay 134 notarios que pueden realizar este importante documento.

En caso de que la persona quiera realizar un testamento ológrafo, puede comunicarse al Archivo Notarial para recibir asesoría sobre cómo elaborarlo.

Para el testamento ológrafo es necesario ser mayor de edad, saber leer y escribir y junto al escrito de su puño y letra, hecho dos veces de manera idéntica, se entregue una original y copia legible de la credencial de elector, de la CURP y de acta de nacimiento, así como la pluma (tinta negra o azul) con la que redactó su testamento. Para este trámite hay que comunicarse al teléfono 9999-30-30-22, extensión 53287 para solicitar una cita o pedir informes.

No se aceptarán documentos hechos a máquina, en computadora o plasmados por otra persona que no sea la o el testador. Si no sabe o no puede leer ni escribir, no puede otorgar testamento ológrafo, deberá acudir con un notario público a elaborar un testamento público abierto. Para mayor información pueden enviar un mensaje al correo archivo.notarial@yucatan.gob.mx.