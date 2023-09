Sindicalizados del STIRTT protestan a las afueras de Tele Yucatán en Mérida

Personal del Sindicato de trabajadores de la industria de la Radio y la Televisión, que laboran en Tele Yucatán, Canal 13 local, protestaron la mañana de este jueves a las puertas de la televisora de Av. Pérez Ponce, dónde denunciaron acoso laboral, hostigamiento y persecuciones.

Natalia López López, secretaria del trabajo del STIRTT, indicó que el total de la plantilla laboral sindicalizado de la televisora del estado, 37 colaboradores, están afectados en sus remuneraciones, prestaciones, derechos y obligaciones desde 2018 cuando la actual administración estatal asumió el control de la televisora.

Explicó que la administración del canal incumple en los salarios de los trabajadores, los hace trabajar jornadas adicionales haciendo incluso dobles funciones o realizando actividades que no les corresponden. Desde el inicio de la administración hay congeladas 13 plazas que se requieren, pero la dirección a cargo de Armando Manzanero Arjona y la administradora Roxana Quintal Gordillo, no quieren liberar las argumentando que no hay presupuesto para éstas y muchas cosas que requiere la operación del canal.

La entrevistada expuso que pese a que mucho se maneja el que la televisora no tiene recursos suficientes, pero recién se adquirieron seis nuevos vehículos.

La protesta pacífica de los sindicalizados, tiene por objeto llamar la atención de la sociedad y las autoridades, con respecto a lo que está sucediendo al interior de esta que es su fuente de ingresos.

También se denunció presiones y hostigamiento contra la delegada del sindicato al interior de la televisora, así como un entorno laboral hostil poco adecuado para la operación de un medio de comunicación del Estado.- Emanuel Rincón Becerra // Agencia Informativa Megamedia