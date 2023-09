Vecinos celebran clausura de bar "Las tóxicas" en Fraccionamiento Jardines Miraflores de Mérida

Paz y tranquilidad al fin, vecinos de la calle 14 con 27 del Fraccionamiento Jardines Miraflores, pueden desde hace 15 días consiliar el sueño luego de que el área jurídica de la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida, clausurara el establecimiento "Las tóxicas" luego de una denuncia interpuesta por los afectados debido a que este negocio producía altos niveles de ruido todas las noches hasta muy entrada la madrugada.

Los sellos de clausura, colocados desde el pasado 1 de septiembre, en esta ocasión no se limitaron a la fachada del establecimiento sino que ahora se hicieron extensivos al portón posterior del mismo que en otra ocasión no se clausuró y por ahí los encargados del lugar entraban y salían del mismo.

Vecinos de Fraccionamiento Jardines Miraflores celebran clausura del bar

Para los vecinos la clausura de este negocio es un importante logro, pues llevaban más de un año denunciando la situación a las autoridades municipales, y aunque estás dispusieron algunas medidas, al final ninguna fue respetada.

Recordaron que en octubre del año pasado, la administración de "Las tóxicas" hizo patente su deseo de dialogar con los vecinos y llegar a acuerdos, pero estos se negaron argumentado que su paz y tranquilidad no se negocia y si hay algo que tratar es con la autoridad competente a fin de aplicar las normas que rigen sobre este tipo de negocios.

Los vecinos a finales de agosto pasado advirtieron que si la autoridad municipal continuaba solapando la operación del ruidoso negocio, tomarían medidas más drásticas como manifestaciones, plantones o cierre de calles a fin de ejercer presión y hacer valer su derecho al descanso.

Agregaron que el negocio opera con una licencia de una antigua cantina que funcionaba en el lugar, pero dicho giro cerraba a las 10 de la noche y no tenía música a todo volumen. Los vecinos insisten que negocios como "Las Tóxicas" no deberían operar en zonas residenciales o habitacionales, de modo que no tiene lógica que el Ayuntamiento autorice su operación, además de que está a escasos metros de un centro educativo y a tan solo 20 metros de un conjunto de cámaras de seguridad del C5 de la ssp.

Los vecinos esperan que las noches de reparador descanso perduren por más tiempo, que la clausura no sea como la que alguna vez se realizó: pasajera y con una actitud recurrente del negocio en perjuicio de los vecinos.

Emanuel Rincón Becerra//Agencia Informativa Megamedia