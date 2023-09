Dengue en Yucatán: por cada caso oficial habría 20 no registrados, advierte epidemiólogo

El epidemiólogo José Antonio Aguilar Pérez previene: “Estamos en un punto donde nos ha rebasado el número de personas que se está infectando de dengue”.

La situación que define el especialista se refleja en la saturación que se observa desde hace algunas semanas en instituciones públicas de salud y en la medicina privada, con consultorios que reciben a gran cantidad de gente afectada por la epidemia que mantiene a Yucatán en el primer sitio nacional de casos confirmados de dengue.

De acuerdo con los reportes, el mismo panorama se observa en varios laboratorios, con intensa actividad por la demanda de pruebas de quienes desean saber si están infectados con el virus.

En el informe más reciente de la Secretaría de Salud, que publicamos en otro lugar de esta página, se indica que en Yucatán hay más de 4,000 casos confirmados de dengue. El panorama se agudizó en los últimos días, pues en tan solo una semana 4,426 personas acudieron a consulta con síntomas de la enfermedad.

Casos de dengue en Yucatán estarían multiplicados por 20

El doctor Aguilar Pérez, maestro en Salud Pública y con trayectoria profesional en la Secretaría de Salud y en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), indica que hay un subregistro de casos porque en el monitoreo oficial se tienen que seguir directrices que al final arrojan una muestra.

A una pregunta, subraya que, como en otro tipo de enfermedades, se calcula que por cada caso confirmado hay otras 20 personas que se han infectado.

Considerando que en las estadísticas oficiales aparecen más de 4,000 diagnósticos confirmados, entonces el número real de enfermos de dengue en Yucatán podría rebasar los 80,000.

En semanas pasadas se informó la falta de camas en el hospital de San Carlos en Tizimín, debido a la saturación de casos de dengue. Foto de Megamedia

El epidemiólogo recalca que el serotipo predominante en los casos conocidos ahora es el 3 y subraya que hay que tener más cuidado en los niños y mujeres embarazadas, que son el grupo más vulnerable.

Alertas previas del dengue en Yucatán

“Quienes trabajamos en el ámbito de salud, en el área de epidemiología, ya estábamos alertando a la sociedad, a las instituciones gubernamentales, a las autoridades estatales y municipales y hasta a los comisarios de que esta amenaza se presentara, porque se trata de algo cíclico”, apunta.

“Actualmente estamos en un punto donde nos ha rebasado el número de personas que se está infectando y acudiendo a las instituciones de salud”, insiste.

El médico señala que es muy importante que una persona infectada reciba atención y sea valorada por un especialista, quien podrá identificar los factores de riesgo en el paciente.

“Actualmente circulan en Yucatán los cuatro serotipos del dengue”, enfatiza. “El que predomina ahora es el 3 y hay elevado número de pacientes que están presentando complicaciones, con manifestaciones hemorrágicas”.

También recalca que el sector salud no estaba preparado para una situación así, que lo ha rebasado ante el número de personas que acude a consulta médica.

Hace notar que es una situación parecida a la que ocurrió con la llegada de zika y chikungunya, dos virus que también transmite el mosquito Aedes aegypti, vector del dengue. En esos casos, tratándose de dos virus nuevos en la zona que infectaron a buena parte de la población, también se rebasó la capacidad instalada de las instituciones de salud.

“Estamos hablando de la Secretaría de Salud, del Seguro Social y el Issste”, puntualiza.

Los más vulnerables por el dengue

El maestro en Salud Pública añade que hace unos ocho años que no se presentaban casos tan extensos de este padecimiento y señala que todos están en riesgo, pero hay que estar más alertas en los niños y las mujeres embarazadas.

A otra pregunta, reitera que en episodios anteriores de epidemias de dengue predominaron los serotipos 1, 2 y 4 y mucha gente ya está inmunizada contra esos microorganismos.

En cambio, prosigue, si ahora un mosquito infectado con el serotipo 3 pica a una persona que no ha sido afectada por esa variante, es claro que ésta se va a enfermar.

“Si ahorita, por ejemplo, le va a dar (ese serotipo) al 50 por ciento de la población, la próxima vez no nos va a afectar tanto”, agrega. “Algo similar sucedió cuando entraron el zika y el chikungunya con esa magnitud, porque todos estaban expuestos”.

En cuanto a los casos reportados por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, indica que se les debe dar una lectura correcta, porque hay parámetros bien definidos para establecer esas estadísticas.

Además de ese factor, continúa, hay que recordar que no todas las personas con síntomas de la enfermedad acuden a consulta y otras prefieren recurrir a la medicina privada, donde no se llevan las estadísticas. Por esa razón hay un subregistro, que es mucho mayor que el conteo oficial.

“Por ejemplo, aquel que va a un consultorio privado o al de una farmacia recibe un certificado de que salió positivo al dengue, pero el sistema nacional no lo registró”, abunda. “Por eso se hacen las estimaciones y se dice que por cada paciente confirmado pueden existir hasta 20 no registrados, pero no porque no se les quiere registrar sino porque así está condicionado y esto tiene que ver con los recursos económicos y humanos. Lo que se obtiene es una muestra y se busca frenar la dispersión del virus”.

Clínicas atiborradas en Yucatán por casos de dengue

Sobre la saturación que se observa en instituciones públicas y privadas, el doctor Aguilar dice que es una consecuencia de la epidemia. En el caso de las instituciones públicas, señala que además de la demanda de consulta hay gente trabajadora que, habiendo recibido atención en la medicina privada, tiene que ir al IMSS para obtener alguna constancia de incapacidad laboral. Esto explica en parte las colas.

La hospitalización por dengue es también mayor, pues guarda cierta proporción con la saturación en la consulta. (Continuará).