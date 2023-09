IMSS Yucatán exhorta a no automedicarse ante casos de dengue

Dengue en Yucatán. El Dr. Luis Carlos Maldonado Vela, especialista del IMSS Yucatán, exhortó a los derechohabientes a no automedicarse ante la sospecha de padecer dengue. Foto: Comunicado

Dengue en Yucatán. El Dr. Luis Carlos Maldonado Vela, especialista del IMSS Yucatán, exhortó a los derechohabientes a no automedicarse ante la sospecha de padecer dengue. Foto: Comunicado

MÉRIDA, Yucatán.— A través de un comunicado, el médico Luis Carlos Maldonado Vela, especialista en Medicina Interna del Hospital General Regional No. 12 Lic. Benito Juárez (HGR No. 12) del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), informó que el dengue se caracteriza por cuadros febriles que van de 30 a 40 grados y dolores en articulaciones principales: rodillas, hombros, la región lumbar. A veces, puede ocasionar conjuntivitis, un determinado rash y prurito generalizado.

Riesgo de intoxicación por Acetaminofén

Es importante evitar la automedicación ya que esta desencadenará intoxicaciones, puede ocultar la presentación del dengue o, inclusive, el abuso de antibióticos y medicamentos erróneos, a la hora de poderlo diagnosticar, evita que se vean todos los síntomas floridos de otras enfermedades diferenciales con el dengue.

El principal riesgo de la automedicación es la intoxicación por Acetaminofén: este daña principalmente el hígado, hay riesgo de hepatotoxicidad si rebasamos más de 3 o 4 gramos de paracetamol en un día. En la cuestión de los menores de edad, un médico o un pediatra deberán cuantificar cuantos miligramos le corresponden de paracetamol.

Principales grupos vulnerables

Los principales grupos vulnerables son todas las mujeres embarazadas, tienen que acudir a la Unidad Médica Familiar para su tratamiento; el siguiente grupo por importancia son todos los pacientes menores de 5 años; y por último aquellos que están en los extremos de la vida, que tienen estado de postración o estrato socioeconómico bajo.

Es fundamental la fumigación, lo mismo que debemos utilizar mosquitero, manga larga, que nosotros descacharricemos, tirar las llantas, podar bien el jardín y evitar el agua estancada.

Es fundamental que la población yucateca no baje la guardia, que a la hora que sospecha de padecer dengue, debe acudir a un médico lo más pronto posible para que el caso se contabilice.