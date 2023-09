Programas sociales en México, ¿inversión o gasto? Reflexionan en Mérida sobre los retos económicos

La explosión en el gasto de los programas sociales del gobierno federal es uno de los mayores retos para el país, igual que los precarios sistemas de salud y de educación pública, advirtió Carlos Manuel Urzúa Macías, ex secretario de Hacienda, en una conferencia en Mérida.

En el horizonte de la economía mexicana asoman otros desafíos grandes, de acuerdo con el académico y economista.

Entre ellos citó la baja y mala inversión pública, la persistente caída de Petróleos Mexicanos (Pemex), la disputa comercial relacionada con el maíz transgénico y problemas legales con la contrarreforma eléctrica, a los que se suma un déficit de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que llegará a un nivel de 90 mil millones de pesos en 2024.

Quien llegue a la presidencia del país el próximo año, subraya, tendrá que hacer una reforma fiscal.

El doctor Urzúa Macías, como se sabe, fue el primer secretario de Hacienda en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. Renunció al cargo a principios de julio de 2019, en desacuerdo —según describió en su carta de dimisión— con que se hubieran tomado decisiones de política pública “sin el suficiente sustento”.

Fue el ponente de la conferencia magistral que, bajo el título “Perspectivas económicas y políticas de México: retos y oportunidades”, cerró el décimo Congreso Anual de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, A.C. (Anefac), delegación Yucatán.

Después de ser presentado por David Alejandro Perera Sabido, presidente local de Anefac, el doctor en Economía expuso las perspectivas económicas mexicanas, con un repaso sobre la inflación, las tasas de interés, el Producto Interno Bruto (PIB) y otros temas.

Una mala decisión, traducida a un nulo crecimiento en México

Hizo notar que en 2019, primer año completo del gobierno de López Obrador, hubo nulo crecimiento.

“¿Por qué no se dio (el crecimiento)? Recuerden que ese año no había pandemia. La respuesta, creo yo, es la cancelación del aeropuerto de Texcoco, que fue una muy mala idea”, apuntó. “Desde un sentido estrictamente contable, aunque el gobierno dice que se perdieron 120 mil o 130 mil millones de pesos, yo calculo que se perdieron alrededor de $300 mil millones”.

El conferenciante subrayó que el aeropuerto de Texcoco “iba a ser una chulada” y al costo calculado de su cancelación hay que agregar el gasto en el aeropuerto “muy modesto que es el Felipe Ángeles, el AIFA”, y en las comunicaciones que se han agregado a lo largo de este tiempo.

El exsecretario añadió que cancelar esa obra envió un mal mensaje y generó desánimo en los inversionistas no solo nacionales sino extranjeros.

El gasto en pensiones para adultos mayores

En el caso de los programas sociales se refirió específicamente al de pensión para adultos mayores. Enfatizó que en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2024 de la Federación se asignan 465 millones de pesos a ese esquema

“¡465 mil millones equivale a 1.4% del PIB!”, exclamó.

Hizo hincapié en un problema que le preocupa y así lo detalló en una columna de opinión publicada en la prensa capitalina.

“Cuando la Secretaría de Bienestar dice que necesita 465 mil millones de pesos para los adultos mayores habla de 14.4 millones de personas que están en el padrón”, añadió. “¡Eso no es cierto, no es cierto! El Consejo Nacional de Población tiene la cifra exacta. Yo no la estoy inventando”.

“La cifra que tiene el Consejo Nacional de Población, que por ley es el que se encarga de proyectar la población en cada estado, habla de menos de 11 millones de personas”.

Un “guardadito”

Con base en los datos del Consejo, calculó que habrá un sobrante de 50 mil millones de pesos en 2024, que será un año electoral.

“Yo le llamo el guardadito”. prosiguió. “¿Qué va a pasar con eso? Bueno, a lo mejor se devuelve al erario, o a lo mejor si Hacienda se ve presionada pedirá permiso y traslada ese dinero a vacunas o asuntos muy relevantes que se requieren de manera apremiante en México... Yo no sé. Lo que sí les puedo decir es que no puedo encontrar que ese gasto sea tan alto. Debe ser, yo creo, de alrededor de 415 mil millones de pesos”.

Más adelante señaló que el sistema de salud en México, si bien nunca ha sido bueno, ahora está en una situación precaria porque no se le asignan recursos suficientes.

“Ya no hay dinero... Bueno, sí hay, pero para el Tren Maya, para el Interoceánico, no para salud y otros”, puntualizó.