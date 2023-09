Posibles fallas del Tren Maya en viaje de prueba en Yucatán

El presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró anoche, de forma poco común porque consistió en aplausos, la sección arqueológica Chichén Viejo de la zona arqueológica del mismo nombre, evento que empezó con tres horas y media de atraso por la lentitud y presuntas fallas mecánicas del Tren Maya.

Luego que ofreció disculpas por el prolongado atraso, el presidente López Obrador afirmó en su mensaje que el Tren Maya es un proyecto social, económico y turístico de la era moderna, “forjado desde abajo” y será para todos.

Ante 700 trabajadores de las empresas, dependencias y estudiantes de 11 universidades que trabajan en este proyecto, afirmó que el Tren Maya no es una empresa lucrativa, sino que permitirá que los millones de turistas que lleguen a Cancún vengan a conocer toda la riqueza del Mundo Maya. Además, fortalece la identidad cultural de la región y este ferrocarril comunicará a las antiguas ciudades mayas del sureste mexicano.

“Así lograremos que haya progreso con justicia, si no, de qué van a vivir las nuevas generaciones”, dijo el mandatario en su largo mensaje al pie de la pirámide El Castillo, ya iluminado con improvisados reflectores que instaló la CFE por la obscuridad.

“Ya podemos decir, gracias a la vida que nos ha dado tanto, pero ¿qué le vamos a dejar a las nuevas generaciones si no rescatamos, cuidamos y fortalecemos nuestro patrimonio arqueológico y cultura?”, indicó.

AMLO admite retrasos por el Tren Maya

El presidente llegó a la explanada de la pirámide El Castillo con tres horas y media de atraso porque, según informó en su discurso, se detuvieron para realizar supervisiones de algunos tramos y ver la labor de quienes trabajan en la obra de ingeniería y salvamento arqueológico.

Sin embargo, los medios nacionales Grupo Fórmula y “El Heraldo” publicaron en sus páginas digitales y redes sociales que el Tren Maya tuvo un desperfecto y se detuvo más de dos horas en el tramo de Yaxcabá.

A 15 minutos de Chichén, el Tren Maya hizo una parada por más de una hora. Vigilantes refirieron que se debió a un "desperfecto"



Mientras tanto, Andrés Manuel López Beltrán, hijo del Presidente @lopezobrador_, se refrescaba



uD83DuDCF9: Jorge Ricardo pic.twitter.com/pwpus82AOZ — REFORMA Nacional (@reformanacional) September 2, 2023

Personal cercano al proyecto del Tren Maya, que estuvo en la ceremonia de Chichén Itzá, confió al reportero del Diario que en el trayecto de Mérida a Chichén Itzá “se encendió una lucecita azul” de los tableros de control del convoy, lo que originó una alerta a los operadores y técnicos que acompañan al presidente López Obrador en su recorrido en el Tren Maya.

Esta alerta mecánica obligó que el ferrocarril se detuviera más de una hora para la revisión y posterior reanudación del viaje.

Debido a que está a prueba el tren circula a 30 kilómetros por hora y, según reportes no desmentidos, los cuales público el Diario, la máquina registra sobrecalentamiento desde el primer día de prueba el jueves pasado de Cancún a Campeche, lugar donde lo abordó el presidente de la República.

López Obrador llegó a El Castillo a las 6:34 de la tarde acompañado del gobernador Mauricio Vila Dosal; del director general del INAH, Diego Prieto Hernández; de la coordinadora del programa de salvamento arqueológico Viana Carrillo Bosh. En el evento también estuvieron presentes entre los invitados las morenistas Layda Sansores y Mara Lezama, gobernadoras de Campeche y de Quintana Roo, respectivamente.

La importancia de la Península de Yucatán y el Sureste mexicano

El presidente destacó la importancia de la región sureste, que tiene el 70% de agua y aunque tiene reservas de petróleo, la tendencia global es que se usará energías renovables y no fósiles. Y se auto preguntó que cuando se acabe el petróleo de qué vamos a vivir, y se respondió… “que del turismo”.

“Ya es muy importante lo que se obtiene del turismo, vive mucha gente de esta actividad que tiene un potencial que ya quisieran muchos países”, recalcó. “Tenemos flora, fauna, bellos litorales en el Caribe y el Golfo, tenemos una gran cultura de los pueblos. Sí vamos a poder desarrollar al país con el turismo, cuidando las zonas arqueológicas y todo lo que se están haciendo es para fortalecerlo. Por ello agradezco a todos este trabajo en equipo. Y les digo a todos ustedes, mientras yo sea presidente seguirán trabajando en el rescate de piezas arqueológicas. Hay que cuidar la naturaleza, por ello el programa sembrando vida donde llevamos millones de árboles plantados”.

Cuando llegó el presidente a la tarima el maestro de ceremonia anunció el corte del listón inaugural de Chichén Viejo, pero como ya había entrado la noche, el presidente pidió que la inauguración sea con aplausos, lo que hizo el público. Luego ofreció disculpas por llegar tarde.

“Estamos llevando una supervisión sobre el funcionamiento del Tren Maya, llevamos varios años visitando está importante obra por tierra y sobrevolando y ahora estamos empezando la supervisión con el uso del tren para que funcione de manera adecuada como fue concebido”, explicó. “Estamos viendo cómo está la vía, si ya está concluida, con todas las especificaciones, nos detenemos a veces para revisar, esto nos llevó a demorarnos en la supervisión, pero fue muy importante. No es lo mismo sobrevolar como es la rutina cada 15 días, que ver el trabajo que realizan al momento”, indicó.

Contó que antes se realizaba la supervisión por medio de reuniones quincenales y sobrevuelos en helicóptero, pero ahora es con el tren que hoy abordó en Mérida y aunque un poco demorados pero ya estaba en Chichén.

Informó que por la noche, después del evento, seguiría su viaje a Cancún en el Tren Maya y hoy domingo iría a Tulum y Chetumal en helicóptero y luego tomaría el avión de regreso a Ciudad de México.

López Obrador recalcó que trabajan 24/7 para sacar adelante esta obra grandiosa en ingeniería y presupuestal, es de tal magnitud que no hay otra obra igual en ningún país del mundo. Pero no solo es lo constructivo, en la ingeniería, sino es el regreso del tren que muchos jóvenes no lo conocieron porque los neoliberales decidieron acabar con los ferrocarriles de pasajeros y por ello hoy les da mucho gusto a la gente ver cristalizado el proyecto del Tren Maya.

Sobre todo a la gente de mayor edad porque ellos llegaban a sus pueblos en tren y podían viajar a Ciudad de México, pero el gobierno de Ernesto Zedillo lo canceló, por lo que hace más de tres décadas que no había tren de pasajeros en esta región.

Custodia al presidente

El gobernador Mauricio Vila solo dio un breve mensaje y reiteró que su administración apoya este proyecto porque traerá progreso.

Diego Prieto Hernández hizo un recuento de todo el rescate, salvamento, investigación y conservación del patrimonio arqueológico y las obras que realiza el INAH por medio del Programa Promeza, lo que agradeció al presidente López Obrador.

En el evento también dieron un mensaje Vania Carrillo, quien se llevó los aplausos de la asistencia varias veces, por el rescate monumental y protección del patrimonio arqueológico de la Península, y el maestro en lingüística Gerónimo Can Tec.

El evento terminó pasadas las 8 de la noche, pero el personal de seguridad militar no permitió que la gente saliera del cuadrángulo del evento hasta que se retiró el presidente.