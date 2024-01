MÉRIDA.- Luego de los festejos de Año Nuevo, las principales calles y avenidas de Mérida amanecieron vacías y con poca afluencia de peatones.

Zonas, que en días previos a las festividades concentraron a cientos de personas que hacían compras, lucieron desoladas y con los comercios cerrados.

En calles aledañas a los mercados Lucas de Gálvez y San Benito, donde todo el tiempo hay gente, era evidente el vacío, y lo mismo en el pasaje Emilio Seijo y el parque Eulogio Rosado.

Solo quienes tenían que trabajar salieron temprano, como el voceador Apolinar Poot, quien tiene un puesto de periódicos y revistas en la esquina de la calle 54 con 65 y donde a diario transitan cientos de personas.

“Vine a las 7 de la mañana porque no había transporte. No hay mucha gente en la calle, pero la poquita que hay ha estado comprando. Yo siempre vengo a trabajar el día primero para empezar el año trabajando y me vaya bien”, dijo al Diario.