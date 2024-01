La aparición de un coyote en Ciudad Caucel ha dividido opiniones sobre el animal y en redes sociales hay quienes consideran al animal como “fauna silvestre y peligrosa”. Sin embargo, quienes radican en la zona donde fue avistado señalan que no es ningún riesgo para ellos y sus mascotas.

Como informamos, la aparición de este ejemplar no es nueva o reciente. Este coyote no es el primero que se reporta en zonas habitacionales de Mérida y otros municipios de Yucatán.

En 2020 se reportó la presencia de un coyote también en Ciudad Caucel y dos años después se informó de la presencia de otro en el fraccionamiento Las Américas.

No obstante, de acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el coyote visto recientemente en la zona de Ciudad Caucel es un ejemplar híbrido que tiene tiempo viviendo en montes de esa área en Mérida.

La dependencia informó que antes había sido avisada del hallazgo del ejemplar, por lo que realizó recorridos por la zona para localizarlo.

Durante este proceso se toparon con personas que pidieron que no le hagan daño al animal y que dejen que permanezca ahí, pues no ataca a nadie. Ante esa situación, las instancias decidieron mantener al ejemplar bajo monitoreo.

Vecinos abogan por coyote en Ciudad Caucel

Vecinos como Meily Chan Medina expresaron que “a nosotros no nos molesta, por lo que hemos visto ahí viven en el monte y son dos, pero no son agresivos”.

Además, señaló que “son más (agresivos) los perros que ellos, le tienen miedo a otros animales porque hasta los perros los corretean”.

Meily Chan detalló que lo que se debería hacer con los coyotes es pasarlos a un lugar confortable para ellos.

Rosario Medina coincidió en que “lo peligroso son los perros, porque esos son agresivos hasta los que sacan a pasear, a veces hay pitbulls y no tienen consideración porque se les escapa”.

“Le tengo más miedo a los perros y los callejeros que pasan en manada, están los coyotes por la zona porque hay monte, que no los quiten de ahí y los protejan, es su hábitat”, añadió.

”Son coyotes amigables”

Tania Gómez, también vecina del rumbo, indicó que “no hay miedo. Son coyotes amigables”.

Asimismo, explicó que hay vecinos que les dan agua, comida y que los han visto andar con un grupo de perros y no afectan en nada. “No atacan, no son agresivos, incluso cuando ven gente se alejan”.

Por otra parte, dejó ver que se trataría de una familia de estos animales, “estaba la mamá, pero la dejamos de ver; supongo que son los bebés (los coyotes que han visto recientemente), siento que ahí han estado siempre, sólo que con todo el movimiento habido han buscado donde comer y tomar agua”.

También comentó que han visto otras especiales de animales. “Hay hasta conejos, zarigüeyas un montón, iguanas y todos están saliendo a raíz de que está podando, incluso los que lo publicaron en redes ni siquiera son de la calle porque nosotros los vecinos respetamos su hábitat natural, los protegemos, ni con los gatos jamás han atacado nada”, expresó Tania Gómez.

“Nos ven y se esconden, regresan, pero no sólo los coyotes, sino los gatos, los perros, los zorritos, les ponemos agua porque también vienen pajaritos”, platicó Aida López, quien es ama de casa.

La docente Marcela Aguilar Vargas expresó que estos avistamientos no son nuevos, “ya había más hace como cuatro años, pero la mamá desapareció”.

La profesora explicó que el papá de las crías se cruzó con un perro, entonces son dos coyotes y uno que es un perro-coyote. “Realmente no hacen nada no dan problemas, se acercan, pero no es el auténtico coyote como antes”.

Al igual que otros vecinos señaló que, además de los coyotes, suelen ver víboras, ardillas, conejos, tarántulas y otros animales. “Disfruto mi estancia porque los veo, ¿para qué molestarlos?, es mejor aportarles”, añadió la maestra Aguilar Vargas.

Perros callejeros, un mayor problema

Los vecinos aseguraron que es más riesgo la jauría de perros callejeros que ronda la zona, ya que los canes son más agresivos que los propios animales que salen del monte.

Los colonos piden a las autoridades conservar el área, ya que el mismo movimiento de las constructoras hace que los animales salgan de los espacios donde suelen estar, ya que es su hábitat.