El nuevo presidente de la Cámara Nacional de la Industrial de la Transformación (Canacintra) Yucatán, Alejandro Gómory Martínez, flanqueado por integrantes de su directiva: Oswaldo Loret de Mola Colldwell, Edgardo Martínez Duarte, secretario; Catalina Barceló Cazola y Rodrigo González Canto, tesorero

Socios de la delegación Yucatán de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) eligieron ayer a Alejandro Gómory Martínez como presidente del comité directivo para el período 2024-2025.

Durante la asamblea ordinaria electiva y en rueda de prensa, el nuevo presidente de Canacintra Yucatán afirmó que dará continuidad a la Agenda Canacintra, la cual avanza con las gestiones de los anteriores presidentes y está a punto de concretar proyectos importantes que darán impulso a la industrialización del Estado.

Agenda Canacintra

La Agenda Canacintra se enfoca en los siguientes puntos:

1) Concretar los proyectos que están en puerta.

2) Dialogar con candidatos a puestos de elección popular.

3) Trabajar con las autoridades electas para construir una agenda en común.

Gómory Martínez, quien ha liderado las gestiones energéticas de la Canacintra desde su posición como vicepresidente y consejero, señaló que la Canacintra está muy cerca de lograr el abastecimiento de gas natural suficiente que por muchos años ha trabajado y demandado.

También espera que pronto comience la ampliación del puerto de altura de Progreso, porque será un parteaguas en la conectividad de la Península de Yucatán con la Costa Este de Estados Unidos.

Electricidad en Yucatán

En el tema eléctrico, destacó que espera que las gestiones se cristalicen y logren dar la buena noticia del aumento del límite a la generación distribuida de .5 megawatt (MW) a 1 MW para que mejore la productividad y se tengan tarifas competitivas como en el centro y norte del país.

En el tema relativo al diálogo con los políticos, el nuevo dirigente señaló que en los últimos 10 años la Canacintra ha fomentado este ejercicio y reconoció la apertura de todos los partidos al diálogo con los industriales, al igual con los que resultan electos a los diferentes cargos públicos. Por ello, está seguro que en este año será igual, porque siempre se busca que los beneficios sean para la comunidad.

Afirmó que la Canacintra cerrará el capítulo del proceso electoral cuando termine y de inmediato abrirá el capítulo de la agenda común con las nuevas autoridades del Estado.

Lo primero será armar un plan de trabajo para los siguientes años basado en el desarrollo industrial como se ha vivido en la última década y con la política que confirma que si empresarios, autoridades y sociedad se ponen de acuerdo, trabajan en objetivos comunes y son disciplinados y pacientes podrán construir lo que le conviene a todos los yucatecos.

Buscarán la automatización de empresas yucatecas

El nuevo líder de la Canacintra, quien sustituye a Abelardo Casares Add, quien por compromisos con su empresa solo estuvo un año y no se reeligió, señaló que entre sus proyectos figura continuar con la automatización de los procesos en las industrias yucatecas, porque generaría empleos mejor pagados, pretenden aprovechar el “boom” académico que tiene Yucatán porque vienen muchos jóvenes de otros lugares para estudiar una carrera profesional y hay talento no descubierto.

Sobre el “nearshoring” ve oportunidades para los empresarios, tanto para la construcción de parques industriales, como para el Estado que podría captar grandes empresas de capital extranjero para que mejoren el empleo y la economía.

De las reformas constitucionales que impulsa el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, y que tienen impacto en el ámbito laboral y económico de las empresas, destacó que no tiene elementos sólidos ni una bolita mágica para saber cómo les afectará, pero en todo siempre debe de haber un equilibrio para que no cause daño.

Alejandro Gómory Martínez destacó que en su comité directivo se eligió al mayor número de mujeres que integran la delegación, desde vicepresidentas como directoras ejecutivas.

La dinastía Gomory

El nuevo presidente de Canacintra da continuidad a una tradición de la dinastía Gómory. Su abuelo Alejandro Gómory Aguilar fue presidente de esta cámara yucateca en 1956, su padre Alejandro Gómory Rivas lo fue los años 1977 y 1978, y su tío Carlos Gómory Rivas fue presidente en 1987 y 1988.

Él tiene la oportunidad de reelección cuando concluya su primer período de un año en enero de 2025. El nuevo presidente de Canacintra Yucatán es licenciado en administración de empresas y maestro en Alta Dirección por la Universidad Anáhuac Mayab. Es egresado del Ipade AD-2 y ha participado en programas ejecutivos en las escuelas de negocios del Ipade, Universidad de Columbia y Universidad de Harvard.

Desde 2011 es presidente del Consejo de Administración de la empresa galletera Dondé. Como parte de la directiva de Canacintra en 2014 impulsó la Agenda Canacintra en los temas energéticos, el programa comercial “Hecho en Yucatán”, conectividad marítima, desarrollo industrial en el interior del Estado, economía digital.

En la rueda de prensa lo acompañaron el secretario, Edgardo Martínez Duarte; el tesorero, Rodrigo González Canto; y los vicepresidentes Catalina Barceló Cazola y Oswaldo Loret de Mola Coldwell.

Envío una felicitación a Alejandro Gómory por su nombramiento como Presidente de la @CANACINTRAYuc. Mi reconocimiento a Abelardo Casares por el trabajo realizado al frente de la Cámara, le deseo el mejor de los éxitos en proyectos futuros. — Mauricio Vila (@MauVila) January 19, 2024

Muchas felicidades a Alejandro Gómory Martínez por ser electo presidente de @CANACINTRAYuc, estoy seguro que bajo tu liderazgo se seguirá impulsando el desarrollo de las empresas yucatecas. ¡Enhorabuena! 👏🏼 — Renán Barrera (@RenanBarrera) January 19, 2024

Envío mis felicitaciones a Alejandro Gómory Martínez por ser electo nuevo presidente de @CANACINTRAYuc , cuentas conmigo para impulsar la economía mediante la generación de mejores condiciones que permitan a las empresas de Mérida y Yucatán generar más oportunidades para los… — Cecilia Patrón Laviada (@CeciliaPatronL) January 19, 2024

