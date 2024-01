El quinto informe del gobernador Mauricio Vila Dosal fue con un tono triunfalista y no habló de un solo año de resultados, sino de los cinco que lleva, opinó el académico de la Uady y analista Othón Baños Ramírez.

Cuando vio el informe que dio el gobernador el domingo en el Centro de Convenciones Siglo XXI, al investigador de temas sociales y políticos le llamó la atención que la información fue prácticamente de todo el período que lleva el titular del Ejecutivo, donde intercaló algunos logros de 2023.

Lo que opina es que estos resultados y el estilo de Vila Dosal crean un ambiente político para que el PAN y Renán Barrera Concha ganen la gubernatura de Yucatán y den continuidad al desarrollo del Estado.

“Lo de siempre, fue un informe optimista. Destacó las luces de los logros como la disminución de la pobreza, según el Coneval; el aumento de los empleos formales, según el IMSS”, señaló Baños Ramírez.

“No fue el quinto informe donde habló de solo el año que concluyó. Me llamó la atención su discurso, al que le puso énfasis, pero no dijo nada sobre los pendientes de Yucatán. No diría que sería una exageración una comparación de Yucatán antes de Vila y después de Vila”, expresó Baños Ramírez.

“Qué se va a lograr en los próximos 9 meses que le quedan a esta administración del gobernador, no hay gran cosa. Son obras que se están realizando como el viaducto de Progreso, la ampliación del puerto de altura de Progreso. En realidad, fue un informe de corte optimista”, reiteró.

¿Qué temas le faltó mencionar al gobernador?

“Le faltó mencionar más datos de cómo son los salarios profesionales de Yucatán, sin hacer alusión a lo que es el salario mínimo porque es una política nacional. Me hubiera gustado que presente algunas referencias de los salarios profesionales, cuánto ganaba un ingeniero antes de su gobierno y cuánto gana actualmente”, afirmó.

“Me parece que los trabajadores técnicos, profesionistas y universitarios, la gente que tiene una preparación académica, no ha sido beneficiada de una manera muy destacada en este gobierno de Vila Dosal”.

“Me refiero a los salarios que suben a la negociación por productividad e incentivos del gobierno estatal para que se diera un aumento salarial en el ámbito profesional”, explicó.

“Si miramos bien a la clase media yucateca, no ha subido el nivel de su salario. No se ha visto que aumente su nivel de bienestar. Actualmente los jóvenes profesionistas tienen que trabajar y buscar fuentes adicionales a su empleo actual para que mantengan el nivel de vida que tienen con sus padres”, indicó el analista.

“Los jóvenes tienen que buscar unirse con una pareja, no se casan, pero si viven juntos es para hacer un proyecto de vida importante, hasta que después se casan o se separan”, señaló.

Difícil acceso para los jóvenes en Yucatán

“Es lo que falta ver y analizar, son números alegres en este segmento del salario. Si le preguntamos a esa gente, como lo hacemos nosotros los investigadores, hay varios pendientes. Por ejemplo, los jóvenes no ganan suficiente para dar un enganche para una casa. Si su familia no los ayuda, no pueden comprarla.

“Lo vemos en los reportes de las compañías inmobiliarias, que tienen una oferta de casas, pero no es accesible porque los jóvenes profesionistas no tienen ingresos suficientes para pagar la hipoteca o el enganche. Hoy, pagar una casa se lleva el 50% de los ingresos”.

“ Es un segmento donde falta mucho por avanzar. Si un gobernador es bastante realista, tiene los pies sobre la tierra y es equilibrado, tendría que destacar lo que ha sido bueno y exitoso en su gobierno. Lo que viene a impulsar el desarrollo está bien, es destacable y aceptable, pero también debió decir que le falta avanzar en el bienestar de la clase media de Yucatán, una clase social que arrastra muchas hipotecas, problemas y falta de empleos bien pagados”, afrimó.

Othón Baños reconoció que el Yucatán que presentó Vila ha dado oportunidades, que no es cosa menor. Yucatán, indicó, es capital de la paz social, es reconocible, no hay alta criminalidad y es importante porque es una condición para que disminuya el trecho de la clase social del bienestar en la clase media.

Se refirió a la protesta que realizaron profesores jubilados estatales en el sitio donde fue el informe. Consideró que al gobernador le falta atender y resolver de fondo el problema de los pensionados. Con las reformas a la Ley del Isstey le dio solución a una parte de los jubilados, no a todos.

Dijo que aunque es un grupo pequeño, merece y vale la pena que el gobierno estatal atienda sus demandas. Y está seguro que no son 20 inconformes, seguramente hay muchos más, pero no van a las manifestaciones.

Necesario un bienestar social en Yucatán

El reto más importante de lo que queda a esta administración, agregó, es que el gobierno de Vila Dosal siente las bases para que el bienestar social llegue a la clase media, porque en el plano del crecimiento económico y otros rubros sí se está dando en forma positiva.

Incluso, dijo que es un contrasentido que el gobernador promueva la llegada de compañías grandes sólo por la mano de obra barata. Tiene que escoger a empresas que ofrezcan empleos bien pagados para los profesionistas porque Yucatán tiene gente con mucha preparación, pero hay quienes tienen títulos en la mano de licenciatura y maestría y no tienen empleo, y si los tienen, están mal pagados.

Sobre la política, el entrevistado consideró que el estilo de gobernar de Mauricio Vila tendrá un impacto positivo para su partido y para el precandidato Renán Barrera.

“Vila deja un buen escenario para sus seguidores, para su partido y para Renán”, sentenció.

“Creo que Vila ha sido exitoso en ese sentido. Tiene buena imagen ante los yucatecos, ha construido una buena imagen para el gobierno del PAN y en este sentido sí ayuda a su partido. Le deja un buen escenario para que pueda haber continuidad en el PAN y en el gobierno del Estado”, señaló el académico.

“El partido lo ha valorado bastante porque le deja un escenario político bastante favorable para que Renán gane la elección en junio de 2024”.

Ausencias políticas en el informe de Vila Dosal

No pasó desapercibido para Baños Ramírez la ausencia del presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno; del presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y de la polémica gobernadora de Campeche, Layda Sansores, que en su programa de redes sociales se lanzó contra Renán Barrera y lo acusó de corrupción con información de años anteriores.

Para él, las ausencias de estos políticos son posturas calculadas. En el caso de “Alito”, cree que no vino no por cuestiones de agenda, sino porque la figura del gobernador Mauricio Vila y el gobierno del PAN en Yucatán, lo opacan. Además, la presencia de Xóchitl Gálvez en el informe haría sentir incómodo a los líderes nacionales del PRI y PRD, disminuirían su importancia y por conveniencia no se sentirían cómodos escuchar y ver la fuerza que tiene el PAN en Yucatán.

De Layda Sansores, cree que no tuvo la cara suficiente para presentarse ante los panistas yucatecos por la sarta de mentiras que dijo y se evitó seguramente el mayor abucheo y chiflidos de su vida.

“Layda no iba a ser bien vista en el informe, la iban a recibir con abucheos y rechiflas en vez de aplausos cuando la presentaran”, consideró el investigador de la Uady.

Lee también: Destacan logros que favorecen el desarrollo estatal en informe de Vila Dosal