Presidentes y representantes de la Unión Social de Empresarios de México de distintas ciudades del país, ayer por la mañana en la iglesia de El Jesús (Tercera Orden), luego de la misa de inicio de actividades: en primera fila, Azuany Ramírez Aldana de Solana, María André Awad Sanen, María de Lourdes Gómory Martínez de Menéndez, presidenta nacional de USEM; José Ignacio Mariscal Torroella, expresidente y presidente honorario vitalicio de USEM y expresidente de Uniapac Internacional; Lorena Hernández Pérez, Conny García, Manuel Fitzmaurice Castro, presidente de Uniapac Latinoamérica; Rosa María Villarreal Buenfil de Fitzmaurice y Gema del Campo Cedillo; en segundo plano, Jesús Antonio y Mauricio Castillo Delgado, presbítero Antonio García Nava, monseñor Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, obispo emérito de Veracruz; presbítero Rodolfo Mayagoitia López y Jorge Ochoa Barajas, y detrás, Javier Solana Lozano, Alfonso Páez Martínez, presidente de USEM Mérida; Alejandro Pellico Villar, Juan Pando, Humberto Peña Manzano y David Romero Morfín



Martín Burt Artaza, creador de la Fundación Paraguaya, que implanta el Semáforo de Eliminación de la Pobreza en 59 países, anoche en su conferencia en la Universidad Anáhuac Mayab. A la derecha, la sesión de preguntas y respuestas despuésde su charla

Miguel Pérez Gómez, rector de la Universidad Anáhuac Mayab, en su mensaje de bienvenida a los socios de la USEM

El trabajo contra la pobreza que estamos haciendo junto con la USEM es para impulsar una idea que parece simple: eliminación de la pobreza, pero no hablamos de un alivio, sino de su erradicación, afirmó anoche en Mérida el doctor Martín Burt Artaza, creador de la Fundación Paraguaya, que implanta el Semáforo de Eliminación de la Pobreza en 59 países del mundo.

En su conferencia magistral en la Universidad Anáhuac Mayab, como parte del encuentro de dirigentes de la Unión Social de Empresarios de México, el doctor en Derecho también reconoció que hay un gran desperdicio de talento de los jóvenes porque no saben canalizar sus conocimientos y capacidades, sobre todo en el uso de las tecnologías que dominan. Y ese talento juvenil lo podrían usar para empoderar a los pobres y darles herramientas para que salgan de la pobreza en la que están en diferentes aspectos de sus vidas, desde lo más simple hasta lo más apremiante.

La conferencia de Burt Artaza cerró con broche de oro la segunda jornada de trabajo de la USEM, en la que también destacó la participación de Manuel Fitzmaurice Castro, presidente de Uniapac Latinoamérica, con una charla en la que habló sobre las labores de la USEM y su importancia en la sociedad.

Durante su intervención, el doctor Burt Artaza señaló que su sueño como creador del Semáforo de Eliminación de la Pobreza es que el mundo del capitalismo sea sin pobres, un sueño que ocasiona risas en su propia casa, pero que sí es posible llegar a ese nivel. Y piensa que sí es posible tener un capitalismo sin pobres porque ve el gran avance en el tema de las mujeres y lo mismo puede suceder si incorporan a los jóvenes en el combate a la pobreza.

Parroquias sin pobreza en Yucatán

De entrada, el doctor en Derecho dijo que estaba muy feliz de conocer esta parte de México, en referencia a Mérida, y el objetivo de su visita es iniciar un programa de parroquias sin pobreza en Yucatán. Sabe que en las parroquias confluye mucho talento, pero éstas no pueden tener una escuela, pero sí pueden influir en cada persona para que salgan adelante.

Burt Artaza, quien fue candidato presidencial en su natal Paraguay, atrajo a mucha asistencia en su conferencia y respondió varias preguntas. Es la primera vez que visita Mérida y se dijo complacido con la calidez de los meridanos, de la anfitronería de la Anáhuac Mayab, a la que felicitó por sus instalaciones modernas.

“Amigos de la USEM, amigos de Coparmex, saben qué, me siento emocionado de estar en la famosa Mérida de Yucatán, algunos paraguayos seguro que están acá, casi fue fundada como en Asunción, fue en la misma época de Mérida, que se den cuenta que los caminos son distintos”, señaló de entrada.

“A Mérida llegaron familias españolas, y a Paraguay llegaron hombres solteros. Se encontraron con una tribu guaraní que le ofreció a los españoles sus hijas, y de allí surge nuestro linaje y hablamos dos idiomas, el guaraní y el español”.

Hizo una retrospectiva sobre cómo surgió la herramienta del Semáforo de Eliminación de la Pobreza con un programa de microempresas que empezó con un apoyo económico a una vendedora ambulante que solo necesita 150 dólares, pero que no tenía residencia fija y con ese pequeño crédito aumentaría sus ingresos familiares y crearía nuevos puestos de trabajo porque contrató a dos vecinas.

Recordó que durante mucho tiempo, las empresas informales no eran consideradas por el Banco Mundial como agentes económicos, sino como empleadas disfrazadas a pesar de que trabajaban de 10 a 15 horas al días haciendo tamales o empanadas, pero ese ingreso le servía para mantener a su familia y aún así, a las vendedoras ambulantes las llamaban empleadas disfrazadas.

Un economista de Bangladesh creó el concepto de grupo solitario, si una trabajadora se enfermaba, alguna de las 19 integrantes la cubría. Y así surgió el Banco Solidario que rebautizó y cambió el nombre de vendedora ambulante a microempresaria y así surgió el ahorro que hoy en día tiene a más de 250 millones de personas que atiende ese banco.

Destacó que con solo cambiar el nombre hubo una transformación, por lo que ya se pueden imaginar lo que puede ocurrir con solo cambiar el nombre de una persona pobre.

Microempresas para los jóvenes

Expuso otro ejemplo de éxito de emprendimiento de unos jóvenes que se enfocaron a la educación de los hijos de las microempresarias para que sepan lo que es la competencia, sepan de negocios, de micro finanzas. Después de 25 años de trabajo en estos proyectos de superación de la pobreza, se retiró un tiempo porque fue alcalde de su ciudad.

Sin embargo, cuando regresó a su actividad original, tuvo una reunión con la congregación de LaSalle que se sentían fracasados en la operación de una escuela de agricultura para jóvenes del campo. Y se sintieron fracasados porque vieron a uno de sus egresados como técnico bachiller de agricultura desempleado y desanimado.

“Hemos fracasado porque el técnico les dijo que para qué le sirvió el estudio sino tiene capacidad financiera para montar una granja, le enseñaron a plantar tomates, pero no a ganar plata”, me dijo. “Y tu sabes cómo hacer ganar dinero y me entregaron la escuela agrícola, la cual se abrió en régimen mixto y la convirtieron en autosuficiente y así podrían capacitar a los pobres, a los campesinos e indígenas para que salgan adelante y superen su pobreza.

El doctor Burt también puso de ejemplo cómo los jóvenes financiaron con ganancias de sus emprendimientos una fiesta de gala donde vistieron lo mejor siendo apenas bachilleres, pero ese momento era muestra de un cambio de clase social porque ya sabían vender y hacer dinero.

“¿Qué es la pobreza? El Banco Mundial dice que es dinero, preguntamos en el país qué significa no ser pobre, la mayoría dice tener plata, tener ahorros, agua potable, casa, techo con ventana y puerta segura, cocina, cuartos separados, una heladera, muebles, utensilios, qué más, piso, pintura, si lo tienes ya no eres pobre”, comentó.

“Pero en realidad, ¿se puede ser pobre sin todo eso? Sí. Si no tiene autoestima no puedes dejar de ser pobre, si no tienes autoestima, no puedes conseguir trabajo, lo pierdes. Lo más importante es controlar las emociones, por supuesto ¿no? Qué es más importante, tener agua o controlar las emociones. Si controlas las emociones puedes conseguir el agua. Tienes que tener fe, tienes que vivir en un ambiente libre de violencia, tener un plan de vida, los indicadores son objetivos, y la otra mitad son subjetivos”.

El Semáforo de Eliminación de la Pobreza, agregó, ya se aplica en casi todo para tener una mejora o solucionar pequeños problemas. Y puso el ejemplo de una empresa de supermercado a la que le renunciaban sus cajeras jóvenes del turno matutino. Y la aplicación del Semáforo permitió identificar el problema de la falta de cajeras: la mayoría tenía que estar a las 6 de la mañana y no podía porque o era madre de familia con un bebé o la dejaba el transporte público. La solución fue sencilla: cambiaron de horario al mediodía.

Autodiagnóstico

“Con el famoso Semáforo de la Eliminación de la Pobreza en 20 minutos puedes autodiagnosticarte, contestando las preguntas y te calificas. Puedes tener los resultados en un tablero de control”, señaló.

“En 20 minutos pueden mostrar tus resultados en un tablero de control, porque desagregan la información para tomar decisiones. El Banco Mundial y el gobierno miden con índice de pobreza, de desarrollo humano, pero no era para los pobres, sino para que la policía esté donde debe estar de acuerdo con el índice criminal”.

Espacio Creativo Kick Off Confusem Uniapac 2024: El paraguayo Martin Burt, presidente de Fundación Paraguaya, presentó en #Mérida el “Semáforo de eliminación de la pobreza” que será aplicado en Yucatán. #USEM @confe_usem Sigue la cobertura en: https://t.co/bz2Y1MFKuk pic.twitter.com/gr9R42cxna — Diario de Yucatán (@DiariodeYucatan) January 27, 2024

Metas alcanzables

Los indicadores de eliminación de la pobreza —continuó— son alcanzables y este programa ya cala en las empresas responsables y al día de hoy hay más de 300 empresas que ya están comprometidas con tener cero pobreza en sus negocios. Y eso es benéfico, porque en la medida que disminuyen las carencias, aumenta la productividad.

Está contento porque ayer se sumó Malasia al Semáforo; no conoce ese país, pero ya llegaron a 59 países que lo aplican. Incluso, en ciudades donde hay conflictos con vecinos se aplica y retorna la paz vecinal.

“Un problema bien atendido es un problema vital resuelto. Si creemos que el gobierno tiene el monopolio de medir las pobreza, no es así, las familias pueden medirse y si confiarnos que las familias puede ver, identificar las cinco particularidades y resolverlos”, dijo.

Como era de esperarse, la conferencia y presencia del creador del Semáforo de Eliminación de la Pobreza fue concurrida y después un gran número de asistentes charló amenamente con él.

De empresario a empresario

Previo a la plática del doctor Martin Burt se realizó la mesa panel “De empresario a empresario: las buenas prácticas de la Responsabilidad Social Empresarial”, en donde se trató el tema de la USEM y su labor, además de la presentación de Fitzmaurice Castro, quien hizo especial énfasis en el Diplomado de Formación Social (Difoso) que, dijo, es una profundización de los principios de la Doctrina Social y que hace que uno se dé cuenta del valor que tiene como ser humano.

Valor

“¿Por qué es importante? Porque si no te das cuenta de lo que vales y lo que tienes como ser humano, no le vas a dar a la persona lo que nosotros en USEM estamos buscando: la promoción de la persona”.

En otra parte de su mensaje, señaló que cualquier institución: familia, organización, asociación, partido político… trabaja con personas, y por ello hay que evitar caer en las redes del existencialismo.

Doctrina

Fitzmaurice Castro también habló de que el empresario, el ser humano, está tomando decisiones constantemente, y por ello pidió que éstas sean tomadas considerando como marco de referencia los principios de la Doctrina Social universales para tomar decisiones conscientes, congruentes, de largo plazo y trascendentes.

Al final de su presentación Fitzmaurice Castro compartió una frase sobre el principio de subsidiaridad. “Robarle a una persona, a un ser humano, a un alumno, a un colaborador, a un hijo, a un amigo… la posibilidad de ser, no tiene precio, no tiene factura y no tiene costo, pero el daño es brutal”.

También invitó a los asistentes a descubrir los talentos que Dios les dio y que los pongan a trabajar sin robarse y restarse.

Las actividades de ayer comenzaron en la iglesia El Jesús con la misa que concelebraron el obispo emérito de Veracruz monseñor Luis Felipe Gallardo Martín del Campo y los sacerdotes Antonio García Nava y Rodolfo Mayagoitia, de las diócesis de Chihuahua y Cancún, respectivamente, y Eugenio Gómez Díaz Barriga, rector del templo.

Luego de la misa, en las instalaciones de Casona María, la directora de USEM-Uniapac México, Alejandra Peña Pous, presentó el mapa y tablero estratégicos de la USEM. De igual manera, la Comisión Ejecutiva de la asociación presentó avances de iniciativas.

Por la tarde, los participantes se trasladaron a la Universidad Anáhuac Mayab para las actividades, entre ellas la ponencia de Fitzamaurice Castro y la mesa panel “De empresario a empresario…”.

En la mesa panel participaron Juan Francisco Pando Balandra, presidente de USEM Puebla; Judith Ortiz Ceja, presidenta de USEM Jalisco; Lilia Martha Burrola Almanza, de USEM Chihuahua, y Belem Paredes, de USEM Veracruz.

Juan Pando habló de la oferta de valor USEM y protocolo de responsabilidad social; Judith Ortiz, de Comunidad; Lilia Martha Burrola, de correcta gobernanza corporativa, y Belem Paredes, del Reconocimiento “Don Lorenzo Servitje”, el cual ganó el año pasado.

Después de la charla de Fitzmaurice Castro y la mesa panel, la presidenta nacional de la USEM, María de Lourdes Gómory Martínez de Menéndez, y el rector de la Anáhuac Mayab, Miguel Pérez Gómez, dirigieron sendos mensajes.

La presidenta recordó su paso por la universidad, a la cual le agradeció por abrir sus puertas para el encuentro de USEM: “Esperamos que este mensaje que queremos compartir caiga en terreno fértil”.— Joaquín Chan Caamal /Iván Canul Ek

