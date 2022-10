Beatriz Paredes se destapa para la presidencia: 'En 2024 no permitiremos elección de Estado'.

La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes Rangel, acusó que todo apunta a una elección de estado en 2024 con la injerencia de los llamados servidores de la nación, además de que "existe la intención de perpetuar al partido en el poder".

En este contexto, Beatriz Paredes exigió que en 2024 no haya elecciones de Estado.

Al participar en el foro Diálogos por México, reiteró que aspira a contender por la silla Presidencial, por lo que pidió "piso parejo", primero, al interior del propio PRI.

''En 2024 no permitiremos elección de Estado'': Beatriz Paredes

"Sabemos que el partido en el poder estará cobijado por una elección de Estado. No permitiremos una elección de Estado, no permitiremos la intromisión de los llamados servidores del bienestar, no queremos que el Estado meta las manos para ganar una elección ficticia", declaró desde el auditorio Plutarco Elías Calles, de las instalaciones del Comité Ejecutivo Nacional del PRI.

"Propongo que la selección de candidata o candidato sea a través de un método democrático, ya sea elecciones primarias o consultas a la base. Me pronunció por una elección democrática y una selección democrática. Desde ya les aviso que yo estaré, si resultó seleccionada, convocando para hacer un gran equipo por el desarrollo de México".

Beatriz Paredes llamó a las y los priistas a generar, junto con la sociedad, empresas, organizaciones civiles y sindicatos, un frente amplio que pueda hacer frente a Morena en los comicios de 2024.

Beatriz Paredes se destapa para la presidencia

La senadora expresó su deseo de ser candidata a la presidencia de la República también en su cuenta de Twitter.

Desde esta trinchera expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a Presidenta de la República, a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos, con la sociedad civil; un frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México. uD83CuDDF2uD83CuDDFD pic.twitter.com/croJRb4qY3 — Beatriz Paredes Rangel (@BeatrizPRangel_) October 17, 2022

"No es etapa de ambiciones personales, es una etapa que requiere el esfuerzo de todos, un gran bloque nacional, un gran frente que nos permita defender a nuestro país", detalló.

¿Cuál es la propuesta de Beatriz Paredes?

Señaló que su propuesta de gobierno es federalista, e incluye una profunda reforma fiscal para distribuir de forma más eficaz y descentralizada la entrega de los recursos a Estados y municipios. Agregó que su propuesta de gobierno es respetuosa de los órganos autónomos, así como de los acuerdos internacionales. También es, sostuvo, una propuesta incluyente:

"Porque en la construcción de políticas sociales convocará a todos los segmentos sociales" y además es, insistió, plenamente respetuosa de los derechos humanos.

Llamó además al PRI, PAN, y otros partidos de oposición, a crear un gobierno de Coalición; "que garantice que nuestra alianza no solo sea electoral o Legislativa, sino que también sea gubernamental".

Adelantó que de llegar al Poder Ejecutivo, garantizará un verdadero y exitoso sistema de salud "y no el fallido Insabi", mientras que en materia de seguridad advirtió que aplicará el Estado de Derecho.

"Ni abrazos ni balazos, vigencia plena al Estado de Derecho", sentenció. Finalmente, Beatriz Paredes reiteró que "con humildad aspiro a ser Presidenta, con un frente amplio, con un gobierno de coalición, porque en 2024, vamos por la grandeza de México".