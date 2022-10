AMLO atribuye intoxicación de estudiantes a ''efecto de masas por redes sociales''

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador opinó que la reciente intoxicación masiva de estudiantes en escuelas de Chiapas, Hidalgo y Veracruz no se debe a consumo de drogas o algo parecido.

El mandatario atribuyó esos casos a un "efecto de masas" causado por las redes sociales, de modo que llamó a no caer en "psicosis".

"Se está encontrando que no hubo droga, que pudo haber habido intoxicación por alimentos, por agua, pero no es un asunto de droga".

Intoxicación de estudiantes por "efecto de las redes", dice López Obrador

"Como son fenómenos de comunicación que se dan en estos tiempos, es importante que no haya psicosis porque nos puede llevar a cometer actos precipitados contra personas impartidores, maestros", continuó.

En Palacio Nacional, López Obrador dijo que una hipótesis es el efecto de las redes sociales.

"No me importa que los adversarios señalen que yo estoy negando que existan estos problemas y que la culpa se lo estoy echando a las redes, no, son fenómenos de comunicación".

Aseguró que la salud de los estudiantes no está en riesgo y en cada Estado se llevan a cabo investigaciones para determinar las causas, que se presentarán en 10 días más.

Intoxicación masiva en Veracruz por "psicosis colectiva"

Por su parte, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, también de Morena, señaló que la intoxicación de 48 estudiantes ocurrida la semana pasada en el norte de esa entidad se trató de una "psicosis colectiva".

Indicó que después de varias pruebas a los jóvenes de la Escuela Secundaria 67 del municipio de Álamo se determinó que podría tratarse de un evento llamado "brote de trastorno psicogénico masivo".

Similar al anuncio de López Obrador, dijo que la psicosis colectiva pudo ser ocasionada por información inadecuada, pues ningún adulto reportó ningún síntoma.

Información inadecuada, "causa" de la intoxicación, dice gobernador de Morena

"Entonces el Comité de Especialistas se reúne, estoy hablando de una epidemióloga, un doctor, de un neurólogo, y lo que reportan es: dadas las características de ocurrencia del evento, el diagnóstico de los especialistas, los datos epidemiológicos hasta el momento verificados, así como los resultados de los laboratorios clínicos y toxicológicos, podría tratarse de un evento llamado brote de trastorno psicogénico masivo, ocasionado en parte, por información inadecuada difundida", reveló.

A pesar de ello, informó que se dejó abierto el caso para continuar la consulta con los alumnos.

Previamente, el secretario de Salud de Veracruz, Gerardo Díaz Morales, rechazó que los estudiantes hayan consumido algún tipo de droga.

Detalló que los exámenes toxicológicos descartaron que la intoxicación de estudiantes del municipio de Álamo haya sido por drogas.