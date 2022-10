Militarización en México: Senado avala la propuesta; ¿quiénes votaron a favor?

Con votos del PRI y del PRD, los senadores de Morena lograron que pasará la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas continúen en las calles hasta 2028 en labores de seguridad pública.

Con 87 votos a favor y 40 en contra, el Senado de la República aprobó la noche del martes la iniciativa de la 4T para prolongar hasta 2028 la participación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública.

El proyecto de decreto pasará ahora a la Cámara de Diputados para que estos legisladores hagan los cambios aprobados por los senadores. Posteriormente se publicará el nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación.

Entre las modificaciones destaca una disposición para que la participación de las Fuerza Armadas tenga un enfoque de respeto a los derechos humanos y a los de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos.

También se incluyó la integración de una comisión bicameral para dar seguimiento a lo aprobado.

¿Quiénes votaron por el "sí" de la militarización en México?

Los votos para que esta propuesta pasara fueron de los perredistas Miguel Ángel Mancera y Antonio García Conejo, así como de los priistas Miguel Añorve, Sylvana Beltrones, Carlos Aceves, Eruviel Ávila, Ángel García Yáñez, Verónica Martínez, Nuvia Mayorga, Jorge Carlos Ramírez Marín y Mario Zamora. Ello pese a que el coordinador del PAN, Julen Rementería del Puerto, pidió al PRD y al PRI respetar el acuerdo que firmaron en la alianza Va por México y rechazar la reforma.

En tribuna, Miguel Ángel Mancera, que en días pasados se había manifestado contra la minuta enviada por la Cámara de Diputados, adelantó su voto en favor del nuevo dictamen, que aseguró, “es resultado de la apertura al diálogo”.

Rementería del Puerto denunció que Morena “convenció” a opositores ofreciéndoles dinero, presiones que, dijo, los 20 senadores panistas supieron resistir.

En respuesta, el líder de Morena, Ricardo Monreal, rechazó en tribuna “todo tipo de insinuaciones sobre presiones, amenazas, dinero, actos indebidos o ilegales”.

Así murió la República. Entre mentadas, risas, aplausos y porras al ejército espía y perpetrador. Así suena un golpe militar hoy: pic.twitter.com/VlzE9n9ykn — Alfredo Lecona (@AlfredoLecona) October 5, 2022

Dijo que sería una cobardía y una conducta antiética que no lo denuncien aquellos que recibieron esos ofrecimientos y dinero.

“Nos deslindamos totalmente de cualquier tipo de conductas que aquí por el protagonismo estéril y perverso pretenden atribuirle a nuestro movimiento. ¿Por qué no denuncian quienes han recibido amenazas?, tienen inmunidad procesal, son senadores y senadoras. ¿Por qué callarse? ¿por qué no actuar con valentía frente a la sociedad? Mucho se los agradecerá México, para no entrar en esta sarta de mentiras, en estas actitudes inexactas que lo único que provocan quizá sea el aplauso fácil pero nunca tendrán la confianza del pueblo de México”, expresó Monreal Ávila.— Forbes y El Universal