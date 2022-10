Esta es la carta de Tatiana Clouthier al renunciar a la Secretaría de Economía

CIUDAD DE MÉXICO (SUN ).- Al dejar la Secretaría de Economía, Tatiana Clouthier Carrillo aseguró que su oportunidad de sumarle el equipo que está agotada, por ello, dio un discurso en la conferencia de prensa matutina de Andrés Manuel López Obrador hizo un símil con el beisbol: "Me paso a la porra de donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común a hacer una más que trabaja por la patria".

Al leer una carta que Tatiana Clouthier presentó al titular del Ejecutivo, y para dejar en claro motivos y "evitar especulaciones", la exfuncionaria agradeció el haber caminado al lado del Presidente en favor de la Cuarta transformación.

"Me tocó ser invitada a jugar en las ligas mayores, conocer el país, representarlo, y jugar en distintas posiciones sudando la camiseta al mil y nunca dejarlo de hacer lo que me correspondía con tal de meter una carrera en favor de México". "La misma dinámica vino en las 57 entradas que me tocó jugar al lado de liderazgo tuyo, desde la campaña, y ahora como Presidente de este hermoso país, no obstante, uno debe saber, cómo en el juego cuándo retirarse".

Vamos a echar mucho de menos a Tatiana en el gabinete. Leal,comprometida ,trabajadora,una persona íntegra y gran compañera y amiga. Abrazo y gratitud Tatiana !!! — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) October 6, 2022

Visiblemente emocionada, Tatiana Clouthier dijo que no hay una posición menos importante que otra, pues hasta en el público y como en la porra uno tiene un papel fundamental para animar siempre a los jugadores.

Tatiana Clouthier

"Como lo platicamos desde el 26 de julio y lo reiteré lo de septiembre, mi oportunidad de sumarle el equipo que está agotada, me paso a la porra de donde seguiré con ánimo al equipo o como decimos desde el espacio común a hacer una más que trabaja por la patria. La revolución de las conciencias no permite dejar de involucrarnos en el quehacer del país, quisiera decir mucho más, sin embargo lo único que sale de mi boca y de mi corazón gracias".

La ahora extitular de Economía señaló que cuando se trata de servir no hay cansancio, no hay enfermedad o barrera que no se pueda superar. "Esta semana me tocó levantarme tres días a la mañanera y ya no podía, pero tú ya tienes ya mucho tiempo aquí haciéndolo. Me voy con la mano tendida, la puerta de mi casa siempre abierta y el corazón mío receptivo para ti y para Beatriz muchas gracias".

Tras leer su carta de renuncia, Clouthier se acercó al Presidente y le dio un abrazo, se despidió de igual manera del subsecretario de Seguridad Ricardo Mejía Berdeja y de Carlos Torres, coordinador general de los Programas Integrales del Desarrollo, y se retiró del Salón Tesorería de Palacio Nacional.

"Estoy enojado, Tatiana. No hay abrazo para ti." pic.twitter.com/e07NrvBPO9 — vampipe ? (@vampipe) October 6, 2022

En efecto, le negó el abrazo.

Otra persona que usa, desecha y patea.

Y los otros, hincados, haciendo fila, esperando turno.

¿Qué habrá determinado esta decisión de Clouthier? Preocupante. https://t.co/OBUXcG6cny — Héctor de Mauleón (@hdemauleon) October 6, 2022

Aquí el vídeo de su renuncia:



Tatiana Clouthier, secretaria de economía, renuncia a su cargo informa el presidente. “Recibí un escrito de Tatiana en donde me comunica que desea retirarse del gobierno, no así de la lucha por la transformación del país”



La despedida y el abrazo no dado uD83DuDC47uD83CuDFFB pic.twitter.com/wL9KT9BZNq — Azucena Uresti (@azucenau) October 6, 2022

Reacciones a la renuncia de Tatiana Clouthier:

Creo , esta es opinión mía ya que no he hablado con ella, que el tema de la Guardia Nacional debe haber pesado mucho en su decisión ! Congruencia de Tatiana vs. la incongruencia de López — Manuel Clouthier C. (@ClouthierManuel) October 6, 2022

