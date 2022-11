Marcha en defensa del INE es 'añoranza' del antiguo régimen: Mario Delgado

CIUDAD DE MÉXICO.- Previo a la marcha en defensa del INE en varias ciudades de México el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que protestar en contra de la reforma electoral es despreciar el anhelo por una “auténtica democracia”.

“Es tiempo de definiciones, mientras las y los mexicanos una y otra vez manifiestan su deseo de cambio, el grupo conservador se resiste precisamente cambiar, a vivir en una auténtica democracia”, acusó el morenista.

Delgado aseguró que quienes marchan en defensa del Instituto Nacional Electoral (INE) “quieren mantener vigentes las prácticas del antiguo régimen y seguir manipulando a las autoridades electorales porque se creen dueños de la democracia en este país”.

Mario Delgado se lanza contra defensa del INE

En su crítica en contra de la “Marcha por la Democracia”, Mario Delgado afirmó que la “supuesta” defensa del INE es la defensa de una cúpula electoral encabezada por consejeros adictos a lujos y privilegios.

“La ‘marcha’ que harán unos cuantos es sólo un intento de regresar al pasado para seguir saqueando”, indicó en el comunicado oficial en el sitio oficial de Morena y compartido nuevamente por Mario Delgado en sus redes sociales este domingo 13 de noviembre.

Quienes están en contra de la #ReformaElectoral propuesta por nuestro presidente, @lopezobrador_, en realidad desprecian el anhelo del pueblo de México de vivir en una auténtica democracia. #BoletínDePrensa????https://t.co/0M7S3BDxC8 — Mario Delgado (@mario_delgado) November 13, 2022

El militante de Morena también señaló que la reforma electoral de AMLO no pretende desaparecer al INE sino “reforzarlo así como darle mayor poder al pueblo y que la política cueste menos”.

“El gran error de la oposición es subestimar a la gente, creer que no tiene criterio, que no está informada ni politizada y que no tiene la madurez política suficiente para ser partícipe de las decisiones más importantes para nuestra nación”, acusó.

En declaraciones similares a la respuesta de AMLO a la marcha en defensa del INE, Mario Delgado aseguró que la manifestación de los opositores “refleja su clasismo porque el pueblo ya despertó y es más capaz que muchos de la derecha”.

Mario Delgado concluyó su comunicado afirmando que al momento de votar dicha reforma los grupos parlamentarios tendrán la oportunidad de decidir si están del lado de la gente o responden a los intereses de aquellos que quieren regresar al pasado: “Un pasado donde podían cometer fraudes electorales, manipular el voto para favorecerse y seguir saqueando a nuestro país”.

Marchas en defensa del INE en todo México

Este domingo 13 de noviembre, mismo día del cumpleaños de AMLO, más de 20 ciudades de México e incluso en Madrid, España se llevaron a cabo manifestaciones de la convocatoria "El INE no se toca" desde las 10:00 horas de la mañana.

En Mérida, Yucatán se realizó una cadena humana y marcha por el INE, en Monterrey más de 25 mil personas fueron parte de la movilización en contra de la protesta electoral de AMLO y en Madrid decenas de mexicanos se reunieron en la embajada de México en España.

#ULTIMAHORA En México de manera masiva sale la gente a protestar.

Todo esto debido al intento del gobierno de México de desaparecer el Instituto Nacional Electoral (INE). pic.twitter.com/4AAGDjkGiw — Euro Noia C9 (@Euro_NoiaC9) November 13, 2022

Sin embargo, el principal evento fue la "Marcha por la Democracia" en Ciudad de México que inició desde las 10:00 de la mañana en el Ángel de la Independencia y avanzó hacia el Monumento a la Independencia.