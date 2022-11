Miles acuden a la cadena humana y marcha en defensa del INE en Mérida (FOTOS Y VIDEO)

Aunque la cita era a las 10 de la mañana, numerosas personas llegaron desde mucho antes ante las instalaciones del INE en Mérida para participar en la cadena humana para defender al instituto, organismo que pretende desaparecer el presidente Andrés Manuel López Obrador con su reforma electoral.

La gente literalmente "no daba" en los alrededores del edificio, donde lanzaban consignas a favor del INE y poco antes de las 11 de la mañana cantaron el himno nacional.

Aspectos de la manifestación ciudadana en defensa del Instituto Nacional Electoral que se llevó al cabo en Mérida, Yucatán, este domingo 13 de noviembre de 2022 pic.twitter.com/U6qYFoeCPy — Diario de Yucatán Megamedia (@DeMegamedia) November 13, 2022

Llamó la atención que la explanada del parque de la colonia México se llenó, al grado de que era difícil moverse entre la gente, que había de varias edades, desde niños hasta adultos mayores, y de todos los estratos sociales, la mayoría de clase media.

Consignas contra AMLO en el evento de defensa del INE

Muchos de los participantes, quienes también lanzaron consignas contra AMLO, iban vestidos de blanco o rosa, con camisetas, blusas, pancartas y globos con leyendas a favor del INE. Durante varios minutos se escuchó: "fuera López, fuera López".

Muchos al hacer la marcha alrededor del edificio sacaron sus credenciales de elector para manifestar su respaldo a la democracia en México.

Cabe señalar que en unas 3 cuadras a la redonda no había espacio para estacionar vehículos. La participación rebasó por mucho las expectativas de los convocantes, quienes esperaban unas 1,000 personas, pero asistieron de 4,000 a 5,000.

La manzana donde está el edificio del INE fue rodeada por dos cadenas humanas y además sobró para que otros cientos de ciudadanos marcharan por la manzana cantando la frase "el INE no se toca".

"Aquí y ahora, el INE no se toca", manifestaron los ciudadanos mientras marchaba frente a las oficinas del INE este domingo 13 de noviembre de 2022, en Mérida, Yucatán pic.twitter.com/9pwS9CIqT3 — Diario de Yucatán Megamedia (@DeMegamedia) November 13, 2022

También políticos y activistas participaron en la protesta

Entre los presentes también se observó a algunos políticos del PAN y PRI, como el ex gobernador Patricio Patrón Laviada, Erick Rubio Barthell, la ex gobernadora Dulce María Sauri Riancho, el ex secretario de Protección y Vialidad Javier Medina, así como las ex diputadas y dirigentes de Movimiento Ciudadano Silvia López Escoffié y Milagros Romero.

También hubo activistas y líderes empresariales, como Beatriz Gómory Correa, presidenta local de Coparmex; el ex presidente de esa misma organización Fernando Ponce Díaz, y Juan José Abraham Dáguer, ex presidente de la Canaco, entre otros.

Recaban firmas para "demostrar" la respuesta al evento por el INE

Los presentes invitaban a recolectar firmas para comprobar su asistencia y también números de teléfono para invitar a siguientes protestas.

Ciudadanos cantan el Himno Nacional Mexicano frente a las instalaciones del Instituto Nacional Electoral, este domingo 13 de noviembre de 2022, en Mérida, Yucatán pic.twitter.com/WJEIs8Hnag — Diario de Yucatán Megamedia (@DeMegamedia) November 13, 2022

Como publicó Diario de Yucatán, la reforma electoral del presidente López Obrador propone, entre otras cosas, la desaparición del INE, que sería sustituido por el Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sería el único responsable de organizar las elecciones federales y de los estados.

Además, varios organismos afirman que ese organismo y el Tribunal Electoral se integrarían con personajes afines al Ejecutivo federal, lo que pondría en riesgo la autonomía del instituto y la democracia en el país.

Vídeos de la manifestación a favor del INE en Mérida:

En el siguiente "hilo" de Twitter encuentra más vídeos de la concurrida manifestación en Mérida para respaldar al INE contra la reforma electoral que propone el presidente López Obrador: