AMLO responde a marcha en defensa del INE: 'Es el día de mi cumpleaños, ni voy a estar'

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó la marcha en defensa del INE, convocada por organismos de oposición en protesta a la reforma electoral propuesta por Morena.

El mandatario afirmó que los organizadores son ‘racistas’, ‘clasistas’ e ‘hipócritas’, además pidió a los simpatizantes de Morena a no asistir a la marcha del próximo 13 de noviembre para evitar caer en provocaciones.

“La gente que vaya que sepa que es una marcha, una manifestación en contra de nosotros por la política que estamos llevando a cabo en favor del pueblo. Todos esos aunque vayan a misa los domingos no le tienen amor al pueblo, y son racistas en su mayoría, clasistas, muy hipócritas”, acusó.

AMLO responde a marcha en defensa del INE

Al ser cuestionado sobre la marcha para defender al Instituto Nacional Electoral (INE) López Obrador dijo que la marcha la organizan personalidades como el exmandatario Vicente Fox, quienes estarían molestos por supuestamente perder privilegios durante el actual mandato.

“Pero ya la gente sabe de qué se trata, sólo que no mientan, porque son muy hipócritas, hablan de que se va a destruir al INE, que va a haber una dictadura, que lo estoy haciendo porque me voy a quedar, que va a haber reelección, que no se dejen engañar“.

Pese a las críticas que lanzó en contra de los protestantes, el mandatario afirmó que debe haber “libertad”, por lo que estaban en su derecho de manifestarse ya que en una democracia es normal caer en desacuerdos.

“Tienen todo el derecho a manifestarse, además ya fuera máscaras que participen todos en la marcha y procurar no caer en ninguna provocación, que puedan llegar al Zócalo sin ningún problema”.

El mandatario también señaló que el próximo 13 de noviembre, fecha en que se realizaría la marcha en Ciudad de México, él estaría de gira por el sureste mexicano además que ese día es su cumpleaños y planea pasarlo en Palenque, Chiapas.

AMLO finalizó sus comentarios asegurando que los opositores “tampoco son demócratas, son los que han participado en fraudes electorales” y los acusó de intentar controlar los organismos electorales para retomar el poder.

“¿Cómo van a regresar? Si ya el pueblo despertó”, afirmó López Obrador.

¿Quién convoca a la marcha en contra de la reforma electoral de AMLO?

El Frente Cívico Nacional y la organización Unid@ convocaron a una marcha en defensa de la democracia y el INE en respuesta a la reforma electoral de AMLO, señalada por opositores ante los posibles riesgos que representaría a los procesos democráticos y electorales en el país.

Durante el domingo 6 de noviembre el líder nacional del PAN, Marko Cortés, anunció que el partido también se unirá a la marcha cuando concluya la Asamblea Nacional panista.

La senadora del PAN Kenia López exigió al Gobierno Federal no enviar ‘infiltrados’ ni ‘represores’ a la marcha en defensa del INE, además aseguró que dicho organismo no tiene colores partidistas, por lo que la militancia panista marcha “a título personal” y vistiendo el color rosa usado en el logo del instituto.

Llamada de forma oficial por el Frente Cívico Nacional como "Marcha por la Democracia" iniciará el próximo domingo 13 de noviembre a las 10:30 am en el Ángel de la independencia y se trasladará hacia el Zócalo capitalino.

