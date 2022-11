Defensa del INE: Monreal ofrece que el Senado ''no avalará reforma con regresiones''

CIUDAD DE MÉXICO.- El Senado analizará de manera minuciosa la reforma electoral a fin de no caer en regresiones ni afectar conquistas ciudadanas, "escuchando y consensando, no imponiendo", advirtió Ricardo Monreal, de Morena.

El presidente de la Junta de Coordinación Política en el Senado señaló que sostuvo una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, donde abordaron el tema de la reforma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Le hice ver nuestra posición de que una vez que allá concluya en la Cámara de Diputados (la discusión), el Senado hará un estudio minucioso, serio, un estudio y una revisión puntual de lo que en la Cámara de Diputados, como Cámara de origen, se apruebe”, indicó.

Luego de reunirse con @adan_augusto, Ricardo Monreal @RicardoMonrealA anuncia que el @senadomexicano NO respaldará una reforma electoral que implique regresiones. Debe estar el diálogo por encima de todo, sin imposiciones, plantea.



La reforma del presidente implica regresiones. — Marco Levario Turcott (@Arouet_V) November 14, 2022

Monreal: El Senado buscará consensos con la reforma electoral

El morenista, quien aún no decide si permanecerá en el partido que fundó AMLO, señaló que la Cámara Alta buscará consensos y no avalará regresiones para la democracia.

??EXTRA EXTRA?? Anuncia @RicardoMonrealA que el @senadomexicano NO respaldará una reforma electoral que implique regresiones y le informó a Adán Augusto López, titular de @SEGOB_mx que el Senado analizará minuciosamente la reforma que avale @Mx_Diputados pic.twitter.com/hKFTT7ceFN — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) November 14, 2022

“Hacer las cosas bien es escuchar, hacerlas bien es precisamente hacerlas bien escuchando y buscando consenso, no imponiendo y no incursionando en regresiones o conquistas ciudadanas".

Te puede interesar: El presidente López Obrador minimiza la marcha en defensa del INE

"Lo que sea para bien del país, de la transparencia y de la democracia es lo que haremos, por eso les garantizo que vamos a hacer bien las cosas”, expresó.

Monreal opina sobre la marcha en defensa del INE

Asimismo, sobre la marcha en defensa del INE realizada en varios estados del país, Monreal destacó que es necesario escuchar a todos los sectores a favor y en contra de la iniciativa.

El mejor video que he visto sobre la dimensión de la marcha y la concentración en el Monumento de la Revolución.



Estas tomas desde el helicóptero nos dan una idea de su gran magnitud.



Véanlo completo, y difúndanlo amigos y amigas.#ElIneNoEstaSolo ?? pic.twitter.com/f1JdqmyxdE — Guadalupe Acosta Naranjo (@acostanaranjo) November 14, 2022

“A quienes han expresado distintos puntos de vista sobre la reforma electoral les puedo decir con toda honestidad que no se preocupen, en el Senado habremos de hacer las cosas con seriedad y con responsabilidad constitucional".

"No vamos a actuar de manera improvisada, no vamos a actuar de manera precipitada, no vamos a actuar de manera irreflexiva”, insistió.

Con información de El Universal y El Financiero